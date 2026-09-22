Võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm: Người kết nối 2 thế hệ vàng karate ở ASIAD

Hành trình hoàn hảo

Chiều 22-9, tại Nhật Bản, bộ 3 võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên xuất sắc đánh bại đội tuyển Iran 5-0 trong trận chung kết kata đồng đội nữ, qua đó mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Ngọc Trâm, Ngọc Nhi, Thu Uyên bước lên bục chiến thắng. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Ngọc Trâm, Ngọc Nhi, Thu Uyên hát Quốc ca Việt Nam trong khoảnh khắc nhận huy chương vàng ASIAD 20. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Trong trận tranh HCV, 3 võ sĩ Iran lựa chọn bài quyền Papuren, nhập cuộc đầy quyết tâm và hoàn thành bài biểu diễn với độ đồng đều cao. Trong khi đó, Ngọc Trâm cùng 2 đồng đội lựa chọn bài Tomari Bassai.

Các cô gái Việt Nam thể hiện những động tác mạnh mẽ, dứt khoát nhưng vẫn giữ được sự uyển chuyển và đồng bộ. Đặc biệt, phần bunkai (biểu diễn ứng dụng các kỹ thuật của bài kata trong tình huống đối kháng) được thực hiện giàu sức mạnh, liên tục nhận những tràng pháo tay từ khán giả trên khán đài. Màn trình diễn thuyết phục giúp các nữ võ sĩ Việt Nam nhận được điểm số cao từ 5 trọng tài: 8.80, 8.20, 8.80, 8.30 và 8.60. Với chiến thắng tuyệt đối 5-0 trước Iran, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên chính thức bước lên bục cao nhất.

Đáng chú ý, các cô gái Việt Nam đã trải qua một hành trình hoàn hảo khi không để mất bất kỳ phiếu thắng nào trong cả 3 trận đấu. Trước đó, tại tứ kết, với vị thế đương kim vô địch ASIAD, Ngọc Trâm, Ngọc Nhi và Thu Uyên lựa chọn bài quyền Papuren. Sự đồng đều về động tác, nhịp độ và kỹ thuật giúp đội nhận các điểm số 8.50, 7.80, 8.40, 7.70 và 7.90, qua đó thắng Nepal 5-0. Tại bán kết, các võ sĩ Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa. Nguyễn Ngọc Trâm cùng đồng đội chuyển sang bài Tomari Bassai và tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng. Năm trọng tài lần lượt chấm 8.00, 8.10, 8.10, 8.50 và 8.50 điểm.

Ba chiến thắng 5-0 trong hành trình chinh phục tấm HCV đã nói lên sức mạnh của các võ sĩ karate Việt Nam ở nội dung sở trường kata đồng đội nữ.

Người kết nối 2 thế hệ vàng

Ba năm trước tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ngọc Trâm cùng Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên đã giành HCV nội dung kata đồng đội nữ. Tại ASIAD 20, Ngọc Trâm tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong đội hình mới bên cạnh Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên. Đây cũng là kỳ Đại hội đáng nhớ với Ngọc Nhi khi trước đó cô đã giành huy chương đồng nội dung kata cá nhân nữ.

Võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm (đứng đầu) cùng đồng đội thể hiện tự tin ở chung kết kata đồng đội nữ, môn karate ASIAD 20. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Dù đặt mục tiêu giành HCV trước ngày tranh tài ASIAD 20, nhưng lực lượng của nhóm kata đồng đội nữ Việt Nam đã thay đổi rất nhiều so với ASIAD 19. Trong bối cảnh ấy, với kinh nghiệm và tài năng của mình, Ngọc Trâm đóng vai trò dẫn dắt giúp cả đội cùng tự tin tiến bước.

Trước khi tham dự ASIAD 20, Ngọc Trâm, Ngọc Nhi, Thu Uyên có chuyến tập huấn quan trọng tại Nhật Bản - cái nôi của môn karate - để tích lũy kinh nghiệm và nâng cao chuyên môn. Bản thân Ngọc Trâm hiểu rằng, mỗi đấu trường quốc tế đều quy tụ những đối thủ với trình độ khác nhau. Điều quan trọng nhất là phát huy tối đa năng lực của bản thân đồng thời nghiên cứu và nắm bắt điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ để nâng cao cơ hội chiến thắng.

Nguyễn Ngọc Trâm sinh năm 2002, tại Hà Nội. Trong sự nghiệp, Ngọc Trâm đã giành HCV tại SEA Games 31, 32, 33. Cô cũng liên tiếp giành huy chương ở nội dung kata đồng đội nữ tại Giải vô địch châu Á từ năm 2022 đến 2025. Trong đó, tấm HCV kata đồng đội nữ tại Giải vô địch châu Á 2025 là kết quả vô địch châu lục đầu tiên của Ngọc Trâm. Tiếp nối thành công đó, Ngọc Trâm đóng vai trò đầu tàu trong hành trình giành HCV của karate Việt Nam tại ASIAD 20 ở nội dung kata đồng đội nữ. Hình ảnh một Ngọc Trâm kinh nghiệm, bản lĩnh và thần thái đứng đầu trong bộ 3 đã góp phần tạo nên chiến thắng.

Theo Ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam, mỗi tấm huy chương của từng vận động viên đạt được trên sàn đấu luôn rất giá trị. Khi họ bước ra tranh tài, người hâm mộ cổ vũ động viên và thấy được những bài quyền mạnh mẽ uy thế. Nhưng để có được sự ăn ý và đồng bộ của tập thể, từng người phải tập luyện cùng nhau rất kỹ càng.

Từ ASIAD Hàng Châu đến ASIAD Aichi-Nagoya, Nguyễn Ngọc Trâm vẫn đứng trên bục cao nhất của kata đồng đội nữ, nhưng bên cạnh cô là những đồng đội mới và một hành trình mới. Hai tấm HCV ở hai kỳ ASIAD không chỉ ghi dấu bản lĩnh của một võ sĩ, mà còn cho thấy khả năng tiếp nối và phát triển của karate Việt Nam ở nội dung sở trường kata đồng đội nữ. Với kinh nghiệm, sự ổn định và tinh thần trách nhiệm, Ngọc Trâm đang trở thành điểm tựa để thế hệ mới trưởng thành, qua đó tiếp tục viết nên những dấu son cho kata đồng đội nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục.