Võ sĩ Dương Thúy Vi: 25 năm thanh xuân rực rỡ cùng wushu Việt Nam

Dương Thúy Vi giành Huy chương đồng tại ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng

Dấu son cuối cùng trên đấu trường ASIAD

Tại kỳ ASIAD 20 vừa qua, Dương Thúy Vi tiếp tục mang về niềm tự hào cho thể thao Việt Nam khi giành Huy chương đồng nội dung toàn năng nữ môn wushu. Ở bài kiếm thuật, cô đạt 9,703 điểm; đến bài thương thuật, nữ võ sĩ đạt 9,710 điểm. Với tổng điểm 19,413, Thúy Vi xếp thứ ba chung cuộc.

Ở tuổi 33, khi đã trải qua hơn hai thập kỷ thi đấu đỉnh cao, thành tích này cho thấy bản lĩnh và sự bền bỉ đáng nể của nữ võ sĩ Hà Nội. Đặc biệt, đây là tấm huy chương thứ tư của cô tại đấu trường ASIAD, khép lại hành trình 16 năm tham dự sân chơi thể thao lớn nhất châu lục.

Nhắc đến sự nghiệp thi đấu của võ sĩ Dương Thúy Vi, dấu mốc đáng nhớ nhất chắc chắn là ASIAD 2014 tại Incheon (Hàn Quốc). Khi ấy, ở tuổi 21, cô thi đấu xuất sắc ở hai nội dung kiếm thuật và thương thuật, đạt tổng điểm 19,41, vượt qua đối thủ Li Yi của Macau với cách biệt chỉ 0,02 điểm để giành Huy chương vàng. Chiến thắng ấy mang ý nghĩa đặc biệt đối với thể thao Việt Nam. Đó là tấm Huy chương vàng duy nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2014. Khoảnh khắc Quốc kỳ Việt Nam tung bay và Quốc ca vang lên trên bục trao thưởng đã trở thành ký ức không thể quên trong sự nghiệp của nữ võ sĩ.

Dương Thúy Vi - một trong những vận động viên giàu thành tích nhất của Wushu Việt Nam. Ảnh: Bùi Lượng

Sau đỉnh cao Incheon, Thúy Vi tiếp tục khẳng định đẳng cấp bằng tấm Huy chương đồng tại ASIAD 2018. Đến ASIAD 19 năm 2023 ở Hàng Châu (Trung Quốc), dù đã bước sang tuổi 30, cô vẫn góp mặt trên bục nhận huy chương. Tại ASIAD 20, thành tích ấy một lần nữa được nối dài.

Năm kỳ ASIAD liên tiếp, từ Quảng Châu 2010 đến Aichi-Nagoya 2026, Dương Thúy Vi đã trải qua nhiều dấu mốc đáng nhớ. Nếu Huy chương vàng năm 2014 là đỉnh cao chói lọi thì tấm Huy chương đồng năm 2026 chính là lời chia tay đẹp của cô với đấu trường châu lục. Thành tích ấy không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn mà còn là minh chứng cho ý chí, nghị lực và tình yêu bền bỉ với wushu.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sẽ là sân chơi trong nước khép lại sự nghiệp của Dương Thúy Vi. Ảnh: FBNV

Chia tay sàn đấu, tiếp nối đam mê

Bắt đầu tập luyện wushu từ khi mới 7 tuổi, Dương Thúy Vi đã dành khoảng 25 năm gắn bó với môn thể thao này. Trong suốt hành trình ấy, cô không chỉ vượt qua những buổi tập khắc nghiệt, chấn thương mà còn phải đối diện với áp lực duy trì phong độ và thành tích ở đấu trường đỉnh cao.

Bên cạnh Huy chương vàng ASIAD 2014 và ba Huy chương đồng tại các kỳ ASIAD 2018, 2023, 2026, bảng thành tích của Thúy Vi còn có hai Huy chương vàng thế giới ở nội dung thương thuật, chức vô địch World Games 2022 cùng 7 lần giành Huy chương vàng SEA Games. Đây là những thành tích nổi bật, khẳng định vị thế của cô trong làng wushu Việt Nam và quốc tế.

Để duy trì phong độ qua nhiều năm, Thúy Vi phải trải qua quá trình tập luyện nghiêm túc, kỷ luật và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, kỹ thuật cũng như tâm lý. Phía sau những tấm huy chương là những tháng ngày gần như chỉ xoay quanh ăn, tập luyện và thi đấu, cùng không ít áp lực mà khán giả khó có thể nhìn thấy. Dương Thúy Vi cho biết, khi thi đấu cô không cho phép bản thân sai sót và hoàn thiện bài thi sạch sẽ, không có điểm trừ là ưu tiên hàng đầu, trước khi nghĩ đến việc giành huy chương.

Nữ võ sĩ từng nhiều lần nghĩ đến chuyện giải nghệ, nhất là khi tuổi tác ngày càng tăng và những đòi hỏi của thể thao thành tích cao ngày càng khắt khe. Tuy nhiên, tình yêu dành cho wushu, niềm tự hào khi khoác áo đội tuyển quốc gia và mong muốn tiếp tục đóng góp cho thể thao nước nhà đã khiến cô gắn bó lâu hơn dự định.

Sau khi kết thúc thi đấu, nguyện vọng của Thúy Vi là được làm công tác huấn luyện wushu. Ảnh: FBNV

Sau ASIAD 20, Dương Thúy Vi xác nhận Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sẽ là giải đấu trong nước cuối cùng trong sự nghiệp. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt, bởi cô mong muốn hoàn thành chặng đường thi đấu trong màu áo đơn vị chủ quản Hà Nội trước khi chính thức chuyển sang một vai trò mới – huấn luyện viên.

Giã từ sự nghiệp vận động viên không đồng nghĩa với việc rời xa wushu. Hiện là viên chức của Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch Hà Nội, nguyện vọng của Thúy Vi là được tiếp tục gắn bó với môn thể thao này trong công tác huấn luyện. Những trải nghiệm qua nhiều kỳ ASIAD, giải vô địch thế giới, World Games và SEA Games sẽ là vốn kinh nghiệm quý báu để cô truyền đạt cho các vận động viên trẻ.

Không chỉ chia sẻ về kỹ thuật, chiến thuật thi đấu, Thúy Vi còn có thể truyền lại những bài học về bản lĩnh, cách vượt qua áp lực và ý chí chinh phục những giới hạn mới. Đó cũng là cách một vận động viên giàu thành tích tiếp tục đóng góp cho thể thao nước nhà bằng một vai trò khác.

Trước khi bước sang chặng đường mới, nữ võ sĩ gửi gắm thông điệp tới những người trẻ lựa chọn wushu: “Nếu bạn có đủ ước mơ và tin vào chính mình thì không gì là không thể”.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ là dấu mốc khép lại 25 năm thi đấu của Dương Thúy Vi. Một sự nghiệp vận động viên kết thúc, nhưng những thành tích và cống hiến của cô sẽ còn được nhắc nhớ. Trên cương vị mới, nữ võ sĩ từng mang vinh quang về cho Tổ quốc sẽ tiếp tục hành trình truyền lửa đam mê, góp phần đào tạo những thế hệ kế cận cho wushu Việt Nam.