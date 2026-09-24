Võ sĩ Đinh Văn Tâm mang Huy chương bạc đầu tiên về cho Thể thao Việt Nam. Ảnh: Đoàn TTVN

Ở trận bán kết diễn ra ngày 23-9, Đinh Văn Tâm xuất sắc đánh bại võ sĩ Fereddy Sinaga (Indonesia) với tỷ số 2-0 để giành quyền vào chung kết. Chiến thắng này đồng thời giúp võ sĩ Việt Nam chắc chắn có huy chương tại ASIAD 20.

Bước vào trận chung kết sáng 24-9, Đinh Văn Tâm đối đầu Ou Jiaming (Trung Quốc), võ sĩ được đánh giá cao ở hạng cân 56kg. Ou Jiaming chủ động kiểm soát thế trận ngay từ đầu và giành chiến thắng 2-1 ở hiệp thứ nhất.

Sang hiệp 2, võ sĩ Trung Quốc tiếp tục duy trì thế áp đảo, giành chiến thắng 5-0. Chung cuộc, Ou Jiaming thắng 2-0 với tổng điểm 7-1, giành Huy chương vàng, trong khi Đinh Văn Tâm nhận Huy chương bạc.

Dù không thể tạo thêm bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao, thành tích của Đinh Văn Tâm vẫn rất đáng ghi nhận. Ou Jiaming là một trong những võ sĩ hàng đầu Trung Quốc ở hạng cân 56kg và từng giành chức vô địch tại Đại hội Thể thao toàn quốc Trung Quốc. Trước đó, việc vượt qua Fereddy Sinaga ở bán kết cũng cho thấy bản lĩnh và sự tiến bộ của võ sĩ Việt Nam.

Đáng chú ý, Đinh Văn Tâm là võ sĩ duy nhất của wushu Việt Nam giành chiến thắng ở 4 trận bán kết tán thủ diễn ra ngày 23-9. Tấm Huy chương bạc tại ASIAD 20 vì thế là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình thi đấu của võ sĩ người dân tộc Hrê trên đấu trường thể thao lớn nhất châu lục.

Trong ngày thi đấu 24-9, wushu Việt Nam còn giành 4 Huy chương đồng, thuộc về Nguyễn Thị Thu Thủy (hạng 60kg nữ), Hứa Văn Đoàn (hạng 60kg nam), Nguyễn Khắc Kiên (hạng 65kg nam) và Dương Thúy Vi ở nội dung kiếm thuật và thương thuật.

Với tấm Huy chương bạc của Đinh Văn Tâm, Đoàn Thể thao Việt Nam hiện có tổng cộng 10 huy chương tại ASIAD 20, gồm 1 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc và 8 Huy chương đồng.