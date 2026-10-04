Võ sĩ Đà Nẵng giành 2 Huy chương Vàng giải vô địch thế giới võ cổ truyền

Nguyễn Giang Sơn (bên trái) và Trần Quang Vũ xuất sắc mang về 2 Huy chương Vàng. Ảnh do nhân vật cung cấp

Giải diễn ra trong khuôn khổ chuỗi hoạt động thi đấu, đại hội, tập huấn, trao đổi chuyên môn võ cổ truyền Việt Nam tại Italia từ ngày 30/9 đến 5/10, do Liên đoàn thế giới võ cổ truyền Việt Nam chủ trì, phối hợp Liên đoàn Wushu Kung Fu và Võ thuật Việt Nam - Italia tổ chức.

Chuỗi sự kiện có 600 đại biểu, cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Trọng tâm chương trình là Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026, quy tụ hơn 500 huấn luyện viên, vận động viên, tranh tài ở 378 nội dung quyền thuật và đối kháng thuộc nhiều nhóm tuổi.

Đoàn võ cổ truyền Việt Nam tham dự với 83 cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên và vận động viên, trong đó có 40 vận động viên được tuyển chọn từ lực lượng có thành tích nổi bật tại các giải đấu trong nước và quốc tế.

Nguyễn Giang Sơn (bục số 1) trên bục nhận Huy chương Vàng nội dung đối kháng nam hạng 68kg. Ảnh do nhân vật cung cấp

Trên sàn đấu đối kháng nam hạng 68kg, Nguyễn Giang Sơn lần lượt vượt qua các đối thủ mạnh để giành Huy chương Vàng. Khởi đầu bằng trận đấu với vận động viên chủ nhà Italia, võ sĩ Đà Nẵng thể hiện quyết tâm trong từng pha ra đòn, đánh bại đối thủ thuyết phục.

Phong độ cao được Giang Sơn duy trì trong hai trận đấu tiếp theo trước đối thủ đến từ Nigeria và Saudi Arabia để giành chiến thắng và bước lên bục vinh quang cao nhất.

Trần Quang Vũ giành Huy chương Vàng nội dung đối kháng nam hạng 60kg. Ảnh do nhân vật cung cấp

Ở nội dung đối kháng nam hạng 60kg, Trần Quang Vũ cũng thể hiện những pha ra đòn mạnh mẽ, dứt khoát, lần lượt vượt qua các đối thủ mạnh của Italia và Burkina Faso để giành Huy chương Vàng.

Thành tích ấn tượng của Nguyễn Giang Sơn và Trần Quang Vũ đóng góp vào thành công chung của đoàn võ cổ truyền Việt Nam, đồng thời giúp võ cổ truyền Đà Nẵng khẳng định vị thế ở đấu trường lớn.

Theo Huấn luyện viên Huỳnh Đức Bảy, sau giải đấu tại Italia, các võ sĩ tiếp tục guồng quay tập luyện nghiêm túc hướng đến giải đấu tiếp theo trong năm 2026, trọng tâm là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 vào cuối năm.

Nguyễn Giang Sơn và Trần Quang Vũ là hai trong số những gương mặt được kỳ vọng cạnh tranh huy chương, đóng góp vào thành công chung của thể thao Đà Nẵng.