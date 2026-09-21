Võ sĩ CAND lỡ huy chương ASIAD một cách đáng tiếc

Ngày 21/9, Thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 2 tại ASIAD 20. Một trong những kỳ vọng ở nội dung kumite hạng dưới 67kg nam là võ sĩ Khuất Hải Nam. Tuy nhiên, nhà vô địch SEA Games 33 đã thua sát nút 2-3 trước võ sĩ chủ nhà Kozaki Yugo ở vòng loại.

Khuất Hải Nam để thua đáng tiếc trong trận tranh Huy chương Đồng ASIAD 20. Ảnh: Tam Ninh.

Thất bại này buộc võ sĩ của Thể thao CAND phải đi theo nhánh tranh Huy chương Đồng. Hải Nam sau đó tạo bất ngờ khi đánh bại đối thủ nặng ký Mohammed Ayed Alassiri (Saudi Arabia) với tỷ số 7-3 ở trận repechage, qua đó giành quyền vào trận tranh Huy chương Đồng.

Cần nói thêm, Ayed Alassiri là một trong những võ sĩ karate tài năng của Saudi Arabia, anh từng giành Huy chương Vàng Đại hội Thể thao Đoàn kết Hồi giáo 2025 và đặc biệt là Huy chương Vàng Olympic trẻ Buenos Aires 2018.

Đáng tiếc, việc phải căng sức thi đấu ở trận repechage khiến thể lực của Hải Nam bị bào mòn. Chỉ 15 phút sau đó, bước vào trận tranh Huy chương Đồng gặp Shik Cheng Chung (Đài Loan, Trung Quốc), Hải Nam hụt hơi và để thua với tỷ số 3-9.

Nguyễn Thị Diệu Ly đã mang về thêm một Huy chương Đồng ASIAD 20 cho Thể thao Việt Nam.

Trong khi đó, ở nội dung nữ hạng cân 68kg, võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly đã đánh bại đối thủ chủ nhà Nhật Bản bằng luật SENSHU trong trận tranh Huy chương Đồng.

Tại môn thể dục dụng cụ, các vận động viên Việt Nam đã giành quyền vào chung kết 4 nội dung gồm đồng đội, ngựa vòng (Đặng Ngọc Xuân Thiện), vòng treo (Nguyễn Văn Khánh Phong) và nhảy chống (Trịnh Hải Khang).