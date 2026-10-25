Võ sĩ boxing Lưu Diễm Quỳnh: Hai kỳ ASIAD, một hành trình bền bỉ

Giọt nước mắt sau tấm huy chương

Võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh (thứ hai từ trái sang) nhận thưởng nóng từ lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng

Hẹn gặp người viết tại phòng tập của bộ môn boxing (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội), nữ võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh mặc nguyên bộ đồng phục của Đoàn thể thao Việt Nam ở ASIAD 20. Chỉ một chi tiết nhỏ ấy cũng cho thấy sự chỉn chu, nghiêm túc của nữ võ sĩ này.

Câu chuyện của chúng tôi hôm đó không bắt đầu từ câu chuyện Diễm Quỳnh đến với boxing như thế nào mà xoay quanh khoảnh khắc cô gái vốn cứng cỏi trên võ đài lại bật khóc ngon lành khi nhận thưởng nóng từ lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam ở ASIAD 20 sau trận bán kết hạng 75kg nữ.

"Tôi thực sự xúc động nên không kiềm chế được cảm xúc. Lần đầu tiên tôi được thưởng nóng nhiều như thế!", nữ võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh chia sẻ.

Lưu Diễm Quỳnh kể, khi còn tập luyện ở đội Nam Định và sau này là Hà Nội, cô chưa từng nghĩ có ngày nhận được khoản thưởng nóng nhiều như vậy. Trong suốt quãng thời gian dài gắn bó với boxing, điều cô nghĩ đến nhiều nhất vẫn là tập luyện, thi đấu và cố gắng hết mình trong từng trận đấu. Bởi vậy, sự ghi nhận sau tấm huy chương từ các lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam, các thành viên trong Ban huấn luyện đội tuyển boxing quốc gia hôm ấy, khiến những cảm xúc trong cô bất ngờ vỡ òa.

Võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh trong trận chung kết hạng 75kg nữ tại ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng

Dẫu vậy, võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh không giấu việc mình có chút tiếc nuối. Tại ASIAD 20, cô đã nỗ lực hết sức ở trận bán kết nhưng không thể vượt qua đối thủ Trung Quốc.

"Tôi cũng có chút tiếc nuối sau trận bán kết. Vào đến bán kết rồi thì mình cũng có tham vọng muốn tạo bất ngờ, muốn làm tốt hơn so với khả năng bản thân", Diễm Quỳnh tâm sự.

Nỗi tiếc nuối ấy cũng chỉ thoáng qua sau trận đấu. Cô hiểu mình đã làm hết khả năng và đối thủ cũng có những ưu thế riêng. Quan trọng hơn, tấm Huy chương đồng tại Nhật Bản giúp võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh tiếp tục ghi dấu mốc đặc biệt: trở thành võ sĩ boxing Việt Nam đầu tiên giành huy chương tại hai kỳ ASIAD liên tiếp.

Trước đó, tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc) năm 2023, Lưu Diễm Quỳnh cũng giành Huy chương đồng. Hai lần bước lên bục nhận huy chương ở đấu trường châu lục là thành quả mà chính cô từng không dám nghĩ tới. “Trong hơn 10 năm tập luyện trước ASIAD năm 2023 ấy, đôi khi tôi cũng chỉ mơ có một trận thắng tại ASIAD, chứ không nghĩ mình có được tấm huy chương ở một đấu trường lớn như thế. Và đến ASIAD 20, khi lại giành Huy chương đồng thì thực sự khó diễn tả cảm xúc”, Diễm Quỳnh bộc bạch.

Từ cô gái thích võ thuật đến võ sĩ đội tuyển quốc gia

Võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh thi đấu tại ASIAD 19. Ảnh: Bùi Lượng

Chuyện đến với boxing của Lưu Diễm Quỳnh bắt đầu từ năm 2011, khi cô 15 tuổi, đang ôn thi vào cấp ba ở quê nhà Nam Định trước đây (nay là Ninh Bình). Khi ấy, Diễm Quỳnh chưa biết gì về boxing. Cô chỉ thích võ thuật qua những bộ phim “chưởng” hay phom “hành động”, rồi tình cờ gặp người thầy đầu tiên của mình là Huấn luyện viên Trần Trọng Huy.

Nhận thấy cô gái trẻ có vóc dáng và tố chất phù hợp, thầy Huy trò chuyện, khuyến khích Quỳnh về xin phép gia đình tham gia lớp học boxing trong dịp hè tại Nhà văn hóa thành phố Nam Định. Ba tháng trải nghiệm đã mở ra hướng đi mới. Quỳnh tiếp thu nhanh, thích nghi tốt và được tuyển vào tập luyện ở đội boxing Nam Định dưới sự huấn luyện của thầy Huy. Trong trí nhớ của Diễm Quỳnh, thầy Trần Trọng Huy là người rất tâm huyết, sẵn sàng truyền đạt tất cả những gì thầy biết cho cô và các đồng đội. Đấy cũng là động lực để cô quyết tâm theo đuổi boxing.

Từ chỗ đến với môn thể thao này bằng sự tò mò và niềm yêu thích võ thuật, cô dần tìm thấy đam mê boxing trong những buổi tập và cơ hội thi đấu cho quê hương.

“Được tập boxing, được thi đấu và giành huy chương cho đơn vị quê mình nên tôi càng quyết tâm hướng đến thành công”, Diễm Quỳnh nhớ lại.

Trong những năm tháng thi đấu cho Nam Định, thành tích cao nhất của Quỳnh trước khi chuyển môi trường tập luyện là Huy chương bạc giải vô địch quốc gia. Cô từng tham dự một số giải quốc tế nhưng chưa tạo được dấu ấn rõ nét.

Tuy nhiên, con đường thể thao thành tích cao không phải lúc nào cũng thuận lợi. Cuối năm 2019, Quỳnh nghỉ tập để chuyển sang công việc khác. Đó thực sự là quyết định khó khăn với cô gái này. Dù vẫn muốn gắn bó với đội boxing quê nhà nhưng Quỳnh hiểu những hạn chế về cơ sở vật chất và môi trường tập luyện, thi đấu cũng sẽ ảnh hưởng đến cơ hội nâng cao trình độ. Sau một thời gian cân nhắc, cô quyết định dừng lại.

Sau đó, cô lên Hà Nội làm huấn luyện viên boxing tại một số câu lạc bộ. Công việc giúp cô có thu nhập, nhưng boxing đỉnh cao vẫn là điều khiến cô day dứt.

Võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh thi đấu chung kết ASIAD 19. Ảnh: Bùi Lượng

Cuối năm 2021, cơ hội thi đấu trở lại xuất hiện. Biết tin cô đã lên Hà Nội và đang đi dạy boxing, Huấn luyện viên Nguyễn Như Cường, phụ trách bộ môn boxing nữ của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội đã chủ động mời cô đến tập luyện tại đội Hà Nội. Đương nhiên, cô gái thành Nam nhận lời trở lại với boxing đỉnh cao. Với Diễm Quỳnh, đó là bước ngoặt giúp cô có những thành công nhất định sau này.

Sau thời gian tập luyện ngắn tại đội Hà Nội, cô tham dự giải vô địch quốc gia năm 2021 và giành Huy chương bạc hạng cân 81kg. Thành tích ấy giúp cô chứng minh năng lực, được chính thức triệu tập vào đội tuyển Hà Nội từ năm 2022, rồi được gọi vào đội tuyển quốc gia. Từ đó, cô luôn thi đấu ở hạng 75kg cho đến bây giờ.

Tại Hà Nội, điều khiến Diễm Quỳnh ấn tượng trước tiên là cơ sở vật chất và trang thiết bị tập luyện. Diễm Quỳnh bảo rằng, khi được tập luyện trong điều kiện đầy đủ trang thiết bị, các võ sĩ càng có thêm động lực để nỗ lực hết mình. Theo cô, điều kiện tập luyện được bảo đảm giúp vận động viên yên tâm hơn, nhưng cơ hội chỉ thực sự có ý nghĩa khi bản thân nỗ lực đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Cô cũng trân trọng sự quan tâm của tập thể huấn luyện viên, từ thầy Trưởng bộ môn boxing kiêm Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Nguyễn Như Cường đến các thầy, cô trực tiếp hướng dẫn, cùng sự hỗ trợ của chuyên gia người Thái Lan Tawan Mungphingklang. Trong đội tuyển, các vận động viên thường xuyên động viên nhau ở những buổi tập nặng và cả khi thi đấu. Sự gắn bó ấy giúp mỗi người vượt qua thời điểm mệt mỏi, duy trì tinh thần và cùng tiến bộ.

Luôn chiến đấu đến giây cuối cùng

Võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh (trái) thi đấu đầy nỗ lực tại chung kết hạng 75kg ở ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng

Với Lưu Diễm Quỳnh, hai tấm Huy chương đồng hạng 75kg giành được tại ASIAD 19 và 20 luôn là dấu ấn không thể quên. Tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), Diễm Quỳnh từng trải qua cảm giác vừa bất ngờ vừa áp lực. Trước ngày thi đấu, nhiều đồng đội đã dừng bước, khiến hy vọng giành một tấm huy chương của boxing Việt Nam đặt lên vai cô. Đối thủ của cô ở tứ kết là võ sĩ Rana Saraswati của Nepal, được đánh giá có trình độ ngang ngửa. Vì thế, Ban huấn luyện nhận định cô có khả năng giành huy chương. Nhớ lại chuyện này, nữ võ sĩ thừa nhận mình không quá lo lắng về đối thủ, nhưng cảm nhận rõ trách nhiệm với đội tuyển.

Cô cùng ban huấn luyện nghiên cứu video, phân tích đối thủ và điều chỉnh chiến thuật qua từng buổi tập. Khi bước lên sàn đấu, Diễm Quỳnh xác định phải tập trung tối đa và chiến đấu đến những giây cuối cùng. Cuối cùng, cô hoàn thành mục tiêu, giúp boxing Việt Nam thoát cảnh “trắng” huy chương ở ASIAD 19, đồng thời tiếp nối thành tích giành huy chương của boxing Việt Nam tại ASIAD, sau các tấm huy chương của Lê Thị Bằng và Lừu Thị Duyên năm 2014, Nguyễn Thị Tâm năm 2018.

Ba năm sau, tại ASIAD 20, cô tiếp tục đứng trước áp lực tương tự. Trước giải, Diễm Quỳnh cùng một số vận động viên trọng điểm của boxing Việt Nam trải qua đợt tập huấn khoảng 40 ngày tại Thái Lan để hoàn thiện kỹ năng và chiến thuật. Dù đã có kinh nghiệm từ kỳ đại hội trước, cô vẫn lo lắng về khả năng không đạt được kết quả như kỳ vọng, nhất là khi bản thân từng là võ sĩ boxing Việt Nam duy nhất giành huy chương ở ASIAD 19.

Lá thăm thuận lợi mở ra cơ hội, nhưng theo Diễm Quỳnh, cơ hội chỉ có ý nghĩa khi được tận dụng bằng sự tập trung và nỗ lực. Trận thắng tuyệt đối 5-0 trước Parmida Khoshkhabar Oghani (Iran) ở tứ kết giúp cô giành quyền vào bán kết và chắc chắn có huy chương tại ASIAD. Cùng với võ sĩ Nguyễn Thị Tâm, người giành HCB ở hạng 51kg, Lưu Diễm Quỳnh trở thành điểm sáng khác của boxing Việt Nam tại ASIAD 20. Sau này, chính Diễm Quỳnh cũng có chút bất ngờ khi biết rằng mình là võ sĩ Việt Nam đầu tiên giành huy chương ở hai kỳ ASIAD liên tiếp.

Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội đón các huấn luyện viên, chuyên gia, vận động viên Hà Nội góp mặt tại đội tuyển boxing Việt Nam dự ASIAD 20 trở về nước. Ảnh: Minh An

Nhưng như Diễm Quỳnh chia sẻ, hai tấm Huy chương đồng không khiến cô nghĩ rằng mình đã chạm đến giới hạn bản thân. Ngay sau ASIAD 20, cô cùng ban huấn luyện hướng đến các nhiệm vụ tiếp theo, trong đó có Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 vào tháng 11 tới với đội tuyển Hà Nội và mục tiêu tích lũy điểm số, tìm cơ hội góp mặt ở đấu trường Olympic 2028.

Ở tuổi 30, Diễm Quỳnh chưa nghĩ đến chuyện dừng lại, vẫn muốn chinh phục những cột mốc ở hạng 75kg nữ, nơi cô đang là tay đấm số 1 Việt Nam. Cô muốn tiếp tục thi đấu khi còn đủ sức khỏe, duy trì phong độ và tránh chấn thương. Sau những lần nghỉ tập, trở lại rồi từng bước khẳng định mình, nữ võ sĩ hiểu rằng sự bền bỉ là điều không thể thiếu trong hành trình thể thao đỉnh cao. “Tôi xác định là phải chiến đấu với chính bản thân mình trong mỗi buổi tập, mỗi lần thi đấu, cho đến khi hết sức thì thôi”, Diễm Quỳnh nói. Còn Huấn luyện viên Nguyễn Như Cường khi đánh giá về cô học trò cũng cho rằng, cô là tấm gương về sự chăm chỉ, chuyên tâm tập luyện và thi đấu.

Từ võ sĩ từng chỉ mong có một trận thắng đến võ sĩ hai kỳ ASIAD liên tiếp giành huy chương, Lưu Diễm Quỳnh đã đi qua hành trình không ít thử thách. Không ồn ào, không gây chú ý ở cuộc sống đời thường, Diễm Quỳnh bền bỉ chinh phục những mục tiêu chuyên môn. Cô không xem dấu mốc lịch sử là lý do để tự mãn, mà coi đó là động lực để tiếp tục tập luyện. Với Diễm Quỳnh, khi đã bước xuống bục nhận huy chương, mọi thứ lại bắt đầu từ đầu nếu muốn tiến xa hơn.