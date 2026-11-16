Vợ Quách Thành Danh mang thai lần 6

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Quách Thành Danh cho biết bà xã Thanh Ngọc đang mang thai con thứ 6. Trong lần đi khám gần nhất tại một bệnh viện phụ sản ở TP.HCM, bác sĩ thông báo vợ nam ca sĩ đã mang thai hơn một tháng. Thanh Ngọc giữ sức khỏe tốt trong tháng đầu tiên của thai kỳ.

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ cũng chia sẻ hình ảnh kết quả siêu âm và que thử thai của vợ. "Đến là đón em nhé", Quách Thành Danh cho biết. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến vợ chồng nam ca sĩ.

Vợ chồng Quách Thành Danh và các con trong tiệc sinh nhật nam ca sĩ. Ảnh: FBNV.

Quách Thành Danh, sinh năm 1977, được chú ý nhờ bản hit Tôi là tôi. Từ đó đến nay anh chủ yếu chạy show hải ngoại, các tỉnh miền Tây. Anh từng cùng gia đình sang Mỹ sống vào năm 2019. Hai năm sau, nam ca sĩ cùng vợ con về Việt Nam.

Anh và Thanh Ngọc trải qua 15 năm chung sống và có 5 người con: Mộc Nhiên, Hạo Nhiên, An Nhiên, Phúc Nhiên và Tuấn Nhiên. Ngoài công việc ca hát, Quách Thành Danh còn kinh doanh bất động sản. Gia đình anh hiện sống ở villa rộng 1.200 m2 tại TP.HCM. Ngoài thời gian dành cho công việc, Quách Thành Danh thường xuyên đưa vợ con đi du lịch, hưởng thụ cuộc sống.

Vợ Quách Thành Danh sinh năm 1985, kém chồng 8 tuổi.

Đến tháng 12/2023, Quách Thành Danh và Thanh Ngọc tổ chức lễ cưới tại nhà riêng sau hơn một thập kỷ đồng hành. Ca sĩ cho biết muốn tổ chức hôn lễ như một lời cảm ơn tới người phụ nữ đã ở bên cạnh, hy sinh, nỗ lực vì gia đình.

Trong hôn lễ, nam ca sĩ chia sẻ: "Ngày hôm nay rất đặc biệt của vợ chồng tôi. Hành trình thăng trầm, có nhiều lúc tưởng tan đàn xẻ nghé. Nhưng duyên nợ thì khó thoát khỏi lưới trời. Giới thiệu với mọi người đây là gia đình vĩ đại của tôi", nam ca sĩ nói.