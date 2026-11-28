Ảnh minh họa: AI

Tấm biển "miễn làm phiền" từ chiếc… tai nghe

Trong căn nhà của chị Nguyễn Minh Trang (38 tuổi, Hà Nội), buổi tối thường chỉ có sự im lặng xen lẫn tiếng thở dài.

Chồng chị Trang ngoài 40 tuổi, mở một xưởng sản xuất nhỏ. Kinh tế khó khăn, đơn hàng ít khiến thợ thuyền nhiều lúc ngồi chơi, nhưng anh chẳng mấy sốt ruột tìm cách xoay xở. Hễ về đến nhà là anh lại đeo tai nghe, nằm co một chỗ để cày phim ngắn AI trên điện thoại, tách biệt hẳn với xung quanh. Những thước phim dựng nhanh, giật cục, liên tục dội vào tai khiến anh mải mê quên hết thời gian, có khi thức khuya xem hết clip này tới clip khác mà chẳng buồn để ý gì.

Trong khi đó, chị Trang mới sinh con được 4 tháng, sức khỏe còn yếu. Từ việc nhà, chợ búa, chăm con nhỏ, đưa đón con lớn đến sổ sách, báo cáo thuế của công ty, chị đều tự tay lo liệu. Thiếu thợ, chị cũng xắn tay vào làm phụ, còn chồng vẫn thản nhiên nằm ôm điện thoại cày phim AI. Hậu quả là công việc chung chững lại, kiến thức nghề nghiệp cũ kỹ không chịu cập nhật, còn áp lực mưu sinh thì dồn hết lên đôi vai người vợ vừa mới hết cữ.

Mỗi lần chị Trang muốn nhờ việc hay bàn bạc gì, chị phải ra dấu hoặc lườm thì anh mới tháo một bên tai nghe ra, nghe cho xong rồi lại vội vàng đeo vào để kịp theo tiếp mạch phim. Việc dạy con anh cũng phó mặc cho vợ. Con trai lớn bắt đầu dậy thì, chị nhắc anh tìm hiểu để trò chuyện, dạy con về giới tính, anh chỉ ậm ừ qua loa rồi lại dán mắt vào màn hình. Chị nói nhiều thì anh bỏ ra quán cà phê ngồi cày phim tiếp, thậm chí gắt gỏng, phủ nhận mọi vất vả của vợ: "Tôi đã để mẹ con cô đói ngày nào chưa?".

Ảnh minh họa

Cày phim ngắn AI triền miên cũng kéo theo sự nguội lạnh trong đời sống vợ chồng. Chị Trang tủi thân nhận ra chồng ngày càng thu mình vào thế giới ảo, thiếu hẳn sự gần gũi, sẻ chia với vợ con. Những đêm thức trắng dỗ con quấy khóc, nhìn sang chồng vẫn mải mê dán mắt vào những thước phim trên màn hình, chị thấy chán nản đến mức nghẹn lời. Uất ức dồn nén khiến chị mất ngủ triền miên, có lúc căng thẳng tới độ cảm giác một bên mặt như xệ xuống, sợ mình sắp đột quỵ. Chị từng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng nhìn đứa con mới 4 tháng tuổi, chị lại cố nhịn, giữ lấy một gia đình trọn vẹn trên danh nghĩa để lúc con ốm đau còn có người đỡ đần.

Cô đơn dù chồng ở ngay bên cạnh

Khác với sự bế tắc vì chồng buông xuôi trách nhiệm của chị Trang, chị Trần Thu Hà (35 tuổi, Hải Phòng) lại mệt mỏi vì phim ngắn AI đang phá vỡ nề nếp sinh hoạt của gia đình.

Mấy tháng nay, chồng chị Hà mê mẩn các chuỗi phim ngắn dựng bằng AI chuyển thể từ tiểu thuyết mạng. Loại phim này lời thoại chạy rất nhanh, cứ vài giây lại có một tình huống "bẻ lái" bất ngờ. Vào bữa ăn, anh cũng dựng điện thoại ngay cạnh bát cơm để vừa ăn vừa xem.

Thấy bố làm vậy, con trai 5 tuổi của anh chị cũng đòi theo. Cứ tới bữa là thằng bé mè nheo, khóc lóc bắt mở điện thoại xem hoạt hình mới chịu ăn. Bữa cơm gia đình vì thế trở nên ồn ào, căng thẳng với tiếng nhạc clip, tiếng con khóc và tiếng chị Hà quát mắng. Chị nhắc chồng cất điện thoại làm gương cho con, anh chẳng những không nghe mà còn cáu gắt, cho rằng vợ làm quá.

Điều khiến chị Hà hụt hẫng hơn cả là chồng ngày càng thiếu kiên nhẫn khi trò chuyện ngoài đời. Quen xem phim AI tua nhanh tốc độ x1.5, x2, anh nghe vợ tâm sự hay bàn chuyện gia đình đều lơ đễnh, bồn chồn và liên tục giục: "Nói ngắn gọn thôi". Nhịp nói bình thường của vợ bỗng trở nên chậm chạp, khó nghe trong mắt người đàn ông đã quen với những tình tiết dồn dập trên mạng.

Dần dà, chị Hà cũng ngại mở lời. Nhiều hôm đi làm về muộn, chị định kể chuyện công ty hay chuyện học phí, lịch tiêm của con, nhưng thấy chồng vẫn dán mắt vào màn hình, tay lướt liên tục qua mấy cảnh phim "bẻ lái" nhanh thoăn thoắt, chị lại thôi. Những chuyện đời thường vốn cần sự lắng nghe giờ bị ép gọn thành vài ý vội vàng, nói chưa dứt câu đã bị ngắt ngang.

Nỗi buồn rõ nhất là vào những tối cuối tuần, quanh xóm rộn ràng tiếng nói cười thì trong nhà chị chỉ vang tiếng nhạc giật cục từ điện thoại của chồng. Chị ngồi gấp quần áo, dọn dẹp mà thấy mình như người dưng trong chính nhà mình. Anh ngồi ngay đó nhưng đầu óc lại mải theo mấy tình tiết giả tưởng trên mạng, mặc vợ tự lo toan mọi việc và thấy cô đơn ngày một nhiều.

Công nghệ hay phim AI vốn không có lỗi, nhưng khi thiếu tự chủ, người chồng dễ bị cuốn đi, đánh mất sự sẻ chia và vai trò với gia đình. Hôn nhân khó bền vững nếu thiếu sự đồng hành, bởi với người vợ, điều mệt mỏi nhất là cảm giác cô đơn ngay trong chính tổ ấm của mình.