Vợ phải 'ngửa tay xin chồng từng đồng đi chợ'

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Mười lăm triệu tiền chợ và gáo nước lạnh từ chồng

Chị Thu Huyền (38 tuổi) từng có một công việc ổn định với mức lương 20 triệu đồng mỗi tháng. Ngày ấy, chị tự chủ tài chính, tự do mua sắm, báo hiếu bố mẹ đẻ mà chẳng bao giờ phải nhìn sắc mặt ai. Nhưng rồi khi sinh bé thứ hai, gia đình quá thiếu người chăm sóc, chị đành gạt bỏ sự nghiệp, gật đầu lùi lại làm hậu phương để chồng yên tâm xông xáo bên ngoài. Ngày chị cầm quyết định nghỉ việc, anh ôm chị vào lòng thủ thỉ: "Em cứ yên tâm ở nhà chăm con, mọi chuyện tài chính trên đời này đã có anh lo".

Chị tin vào lời hứa ấy, để rồi cay đắng nhận ra cái giá của sự phụ thuộc. Chồng chị phất lên nhanh chóng, mỗi tháng thu nhập đều đặn trăm triệu. Nhưng anh phân chia rạch ròi đến mức tàn nhẫn: Mỗi tháng chuyển cho vợ đúng 15 triệu để vợ lo trọn gói chi phí cho 4 miệng ăn. Giữa thời buổi đắt đỏ, 15 triệu chỉ vừa đủ co kéo tiền chợ búa, mắm muối, điện nước... Cứ hễ có khoản phát sinh - từ hộp sữa, cái tã cho con đến tiền mừng đám cưới hay liều thuốc khi ốm đau - chị lại phải nhắn tin giải trình chi tiết từng đồng để "xin" anh cấp thêm.

Sự kiểm soát ấy biến thành nỗi ám ảnh. Mỗi lần mua đồ ăn tươi hay mua chút quà biếu bố mẹ đẻ, chị lại nhận về những câu hỏi hoạnh hoẹ: "Tại sao dạo này tiêu tốn thế?", "Có mỗi việc đi chợ thôi mà sao hết lắm tiền vậy?". Nỗi sợ bị soi xét khiến chị thu mình lại. Cái băng vệ sinh, bộ quần áo mới hay liều thuốc cảm cho bản thân, chị cũng không dám hé môi xin tiền chồng. Chị thèm cảm giác tự chủ ngày xưa đến phát khóc.

Một hôm, chịu hết nổi, chị gom hết sự tự tôn đề nghị anh cho mình cùng quản lý tài chính hoặc có một khoản ngân sách chung minh bạch. Chồng chị nhếch môi, phán một câu xanh rờn như dội gáo nước lạnh: "Em có làm ra tiền đâu mà biết tiền kiếm được vất vả thế nào? Ai làm ra tiền thì người đó có quyền quản lý!".

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Câu nói ấy đâm thấu tim chị. Những đêm thức trắng nuôi con, những bữa cơm dẻo canh ngọt, việc giữ cho ngôi nhà ấm êm để anh rảnh tay "chinh chiến"... trong mắt anh hoàn toàn là con số 0. Không làm ra tiền nghĩa là không có giá trị, không có tiếng nói. Chị bàng hoàng nhận ra, mình đang sống trong căn nhà của chồng như một kẻ "ăn nhờ ở đậu", ngửa tay xin từng đồng đi chợ như một đứa trẻ.

Hai tờ năm mươi nghìn và câu dặn dò nghẹn đắng

Sự ngột ngạt vì đồng tiền không chỉ đè nặng lên những người vợ ở nhà nội trợ, mà còn đè nặng cả những phụ nữ đi làm nhưng lỡ vấp ngã trong quá khứ.

Năm xưa, thương anh trai bị chủ nợ siết, chị Hoàng Yến giấu chồng đưa toàn bộ 7 chỉ vàng cưới cùng 50 triệu đồng tiết kiệm cho anh trai mượn. Chồng chị phát hiện, nổi giận đùng đùng bắt chị phải lấy lại bằng được. Thương con, thương cháu, bố mẹ đẻ chị đành đi vay nóng để trả cho con rể. Từ ngày đó, anh tước luôn quyền giữ tiền của vợ. Lương anh, anh giữ; còn cuộc sống của cả gia đình bị đẩy hết lên vai chị với vỏn vẹn 7 triệu đồng tiền lương công nhân ít ỏi.

Với 7 triệu đồng gánh vác 4 miệng ăn giữa thời giá đắt đỏ, chị phải thắt lưng buộc bụng từng đồng. Chị trở thành người nổi tiếng khắp chợ vì thói cò kè, mặc cả từng nghìn lẻ. Mỗi tháng trôi qua là một cuộc vật lộn âm thầm và kiệt sức với chị.

Đỉnh điểm là một buổi sáng, hũ gạo trong nhà hết sạch. Chị ngập ngừng bảo chồng đưa ít tiền đi mua gạo. Hỏi đến lần thứ ba, anh mới uể uải mở tủ. Nhìn xấp tiền dày cộp trên tay chồng, chị ngẩn người khi anh chỉ lạnh lùng rút ra đúng hai tờ 50 nghìn đồng. Cầm hai tờ tiền mỏng dính, chị chưa kịp nói gì thì anh đã bồi thêm một câu: "Khi nào có lương nhớ trả lại cho anh!".

Câu nói ngắn gọn ấy khiến tim chị đau nhói. Suốt mấy năm, chị chấp nhận thắt lưng buộc bụng vì biết mình từng sai. Nhưng khoảnh khắc ấy, chị mới nhận ra anh chưa từng bỏ qua. Sự tha thứ chỉ nằm trên miệng, còn thực tế anh đang dùng tiền bạc để trừng phạt chị mỗi ngày.

Tài chính trong gia đình là thước đo sự tôn trọng và lòng tin giữa hai người bạn đời. Khi việc đưa tiền chợ bị biến thành sự ban phát, còn người nhận phải dẹp bỏ tự trọng để ngửa tay xin từng đồng, thì hôn nhân đã rạn nứt ngay từ trong căn bếp.

Nội trợ, chăm con hay đi làm kiếm tiền đều là những đóng góp cần được nhìn nhận bình đẳng. Đừng để sự kiểm soát tài chính hay những tờ hóa đơn vô tình biến người đồng hành cùng mình thành "kẻ xin xỏ" trong chính ngôi nhà chung.