Vợ ông Maduro xin tại ngoại để phẫu thuật tim

Ông Maduro và vợ trong bức ảnh chụp hồi tháng 1-2024

Ông Nicolas Maduro Guerra, con trai ông Maduro, ngày 5-10 cho biết bà Flores, 69 tuổi, gặp vấn đề “rất nghiêm trọng” về tim. Theo ông, bà cần được phẫu thuật và chuyển khỏi nhà tù để có điều kiện phục hồi phù hợp sau can thiệp y tế.

Bà Flores đang bị tạm giam cùng ông Maduro tại một nhà tù liên bang ở Brooklyn, New York, Mỹ.

Hai người bị lực lượng Mỹ bắt trong một chiến dịch tại Caracas ngày 3-1-2026 và được đưa tới Mỹ để xét xử với các cáo buộc liên quan hoạt động buôn bán ma túy. Cả hai đều bác bỏ các cáo buộc.

Tháng 9-2026, luật sư Mark Donnelly đề nghị tòa án cho bà Flores tại ngoại trước xét xử, dưới hình thức quản thúc tại gia.

Phương án do luật sư đưa ra gồm giám sát có vũ trang 24 giờ mỗi ngày, đeo thiết bị định vị điện tử, hạn chế người tới thăm và giao nộp hộ chiếu.

Phía công tố Mỹ phản đối yêu cầu trên, cho rằng bà Flores có nguy cơ bỏ trốn rất cao và có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Phiên điều trần về đề nghị quản thúc tại gia dự kiến diễn ra ngày 8-10 tại Tòa án liên bang khu vực phía Nam New York.

Các nguồn tin cho biết bà Flores được chẩn đoán gặp vấn đề ở van tim, kèm theo những triệu chứng như rối loạn nhịp tim, đau ngực và khó thở. Tuy nhiên, hồ sơ y tế chi tiết đã được tòa án niêm phong nhằm bảo vệ quyền riêng tư.

Theo AFP