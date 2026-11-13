Vợ ông Đỗ Thành Nhân muốn rời HĐQT NRC sau 5 tháng

CTCP Tập đoàn Bất động sản Quốc gia (Mã: NRC) vừa thông báo đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của bà Ngô Thị Như Phượng vào ngày 10/11.

Trong đơn, bà Phượng cho biết điều kiện công việc cá nhân không cho phép bố trí, sắp xếp thời gian phù hợp để tiếp tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nhiệm vụ của thành viên HĐQT. Việc miễn nhiệm bà Phượng sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét, thông qua.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra ngày 26/6, cổ đông NRC đã thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hương Giang khỏi HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân, đồng thời bầu bổ sung bà Ngô Thị Như Phượng vào HĐQT.

Bà Ngô Thị Như Phượng được bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027. (Ảnh: NRC).

Như vậy, sau khoảng 5 tháng tham gia HĐQT NRC, bà Phượng đã có đơn xin từ nhiệm.

Bà Phượng là vợ ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT CTCP Thiên Hoàng Holdings. Hiện bà Phượng giữ chức Tổng Giám đốc và sở hữu 91,67% vốn tại doanh nghiệp này, trong khi ông Nhân nắm 0,08%.

Thiên Hoàng Holdings là nhà đầu tư chiến lược duy nhất trong phương án phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu của NRC đã được cổ đông thông qua. Theo kế hoạch, doanh nghiệp này sẽ mua số cổ phiếu trên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền 1.000 tỷ đồng. Nếu hoàn tất, NRC dự kiến nâng vốn điều lệ từ gần 926 tỷ đồng lên khoảng 1.926 tỷ đồng.

Bên cạnh khoản góp vốn, Thiên Hoàng Holdings còn dự kiến cho NRC vay thêm khoảng 1.000 tỷ đồng để hỗ trợ tái cấu trúc tài chính và triển khai các dự án. Tổng nguồn lực dự kiến dành cho NRC theo hai hình thức này vào khoảng 2.000 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, ông Đỗ Thành Nhân đã trao đổi về định hướng đồng hành cùng NRC sau khi Thiên Hoàng Holdings xuất hiện trong phương án phát hành riêng lẻ và được xác định là đối tác chiến lược của doanh nghiệp.

Theo ông Nhân, khoản 1.000 tỷ đồng từ đợt phát hành riêng lẻ trước hết nhằm hỗ trợ NRC tái cấu trúc nợ. Song song đó, Thiên Hoàng Holdings dự kiến cung cấp thêm khoản vay khoảng 1.000 tỷ đồng để doanh nghiệp phát triển quỹ đất.

Ông Nhân cho biết Thiên Hoàng Holdings định hướng hỗ trợ NRC về tài chính và tái cấu trúc, đồng thời phát triển các mảng bất động sản công nghiệp, bất động sản nông nghiệp và bất động sản dành cho người lao động.

Thiên Hoàng Holdings được thành lập ngày 20/5/2026, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, với vốn điều lệ 120 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm bà Ngô Thị Như Phượng (Tổng Giám đốc) sở hữu 91,67% vốn, bà Đặng Thị Hồng nắm 8,25% và ông Đỗ Thành Nhân sở hữu 0,08%.

Theo thông tin doanh nghiệp giới thiệu, ông Đỗ Thành Nhân giữ chức Chủ tịch HĐQT Thiên Hoàng Holdings, còn bà Ngô Thị Như Phượng là Tổng Giám đốc.

Ngoài thay đổi tại HĐQT, NRC cũng đã công bố nghị quyết về việc điều chỉnh nhân sự điều hành. Theo đó, công ty miễn nhiệm ông Trịnh Văn Bảo khỏi vị trí Tổng Giám đốc và bổ nhiệm ông Trần Hữu Hiệp thay thế, có hiệu lực từ ngày 9/11.