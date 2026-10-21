Vợ ông Bùi Thành Nhơn muốn bán 6,3 triệu cổ phiếu NVL

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa công bố thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của bà Cao Thị Ngọc Sương, mẹ ông Bùi Cao Nhật Quân - Chủ tịch HĐQT. Bà cũng là vợ của ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch sáng lập tập đoàn.

Theo văn bản công bố ngày 20/10 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, bà Sương đăng ký bán 6,3 triệu cổ phiếu NVL với mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Trước khi thực hiện giao dịch, bà Sương nắm giữ 51,8 triệu cổ phiếu NVL, tương ứng với tỷ lệ sở hữu gần 2,16% vốn điều lệ tập đoàn.

Giao dịch chuyển nhượng sẽ diễn ra theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 26/10 đến ngày 30/10. Nếu thành công, lượng cổ phần NVL do bà Sương nắm giữ sẽ giảm xuống còn 45,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu hạ xuống mức hơn 1,89%.

Cùng thời điểm, CTCP Diamond Properties, tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Bùi Cao Nhật Quân, cũng thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu.

Cụ thể, tổ chức này đăng ký mua vào 7 triệu cổ phiếu NVL nhằm mục đích tái cân đối danh mục đầu tư của doanh nghiệp. Trước giao dịch, Diamond Properties đang sở hữu hơn 178,4 triệu cổ phiếu NVL, chiếm tỷ lệ 7,42% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Novaland. Dự kiến sau khi hoàn tất thương vụ, số lượng cổ phần NVL thuộc sở hữu của Diamond Properties sẽ tăng lên 185,4 triệu cổ phiếu, tương ứng nâng tỷ lệ nắm giữ lên mức hơn 7,7%.

Giao dịch này cũng được thông báo diễn ra từ ngày 26/10 đến ngày 30/10 bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.