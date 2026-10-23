Vỡ òa niềm vui đón 4 ngư dân trở về sau nhiều giờ lênh đênh trên biển

Những cuộc đoàn tụ sau nhiều giờ lênh đênh trên biển

Chiều ngày 23/10, tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Trần Đề, Đồn Biên phòng Trung Bình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tp.Cần Thơ tiếp nhận 4 ngư dân gặp nạn trên biển được một tàu cá hoạt động gần khu vực cứu vớt, đưa vào bờ an toàn.

Tại cảng Trần Đề, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tp.Cần Thơ đã chỉ đạo cho đồn Biên phòng Trung Bình cử cán bộ, nhân viên quân y kiểm tra sức khỏe, chăm sóc y tế cho các ngư dân. Qua thăm khám, chăm sóc sức khỏe cả 4 ngư dân đều khỏe mạnh.

4 ngư dân trên tàu cá CT 00787 TS cập cảng Trần Đề.

Hiện Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tp.Cần Thơ đang hoàn tất các thủ tục cần thiết và phối hợp với Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng để bàn giao các ngư dân về với gia đình.

Tại phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng), không khí lo lắng, thấp thỏm những ngày qua dần được thay bằng niềm vui. Người thân, hàng xóm cùng dõi theo thông tin, chờ đợi các ngư dân trở về sau những ngày mất liên lạc.

Chia sẻ với Người Đưa Tin, anh Nguyễn Cấm, người nhà thuyền viên Bùi Minh Cảnh, cho biết sáng 23/10, khi gia đình vừa chuẩn bị ra ghe thì nhận được cuộc gọi báo tin các thuyền viên đã bình an. Tuy nhiên, do sóng điện thoại ngoài biển yếu, đường truyền chập chờn nên ban đầu gia đình chưa nắm được đầy đủ thông tin.

"Sáng nay, gia đình vừa chuẩn bị ra ghe thì chủ ghe gọi điện báo tin các thuyền viên đã bình an. Do sóng điện thoại ngoài biển yếu, đường truyền chập chờn nên ban đầu chúng tôi chưa nghe rõ, chỉ biết có người sống sót nhưng chưa xác định được cụ thể bao nhiêu người. Vài phút sau, khi có sóng trở lại, chúng tôi nhận được tin cả 4 người đã được vớt lên tại tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là thành phố Cần Thơ, sức khỏe đều ổn định. Cả nhà mừng lắm.", anh Cấm chia sẻ.

Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tp.Cần Thơ thăm khám sức khỏe cho ngư dân.

Theo anh Cấm, ngay sau khi nhận được tin vui, người thân lập tức lên đường đến cảng Trần Đề đón các ngư dân. Mỗi gia đình cử khoảng 2 người đi đón. Trong khi đó, bà con trong xóm cũng tập trung tại nhà để chờ thêm thông tin.

Việc liên lạc với các thuyền viên trong những giờ đầu gặp nhiều khó khăn do điện thoại của ngư dân bị hư hỏng, trong khi sóng điện thoại ngoài biển xa chập chờn. Gia đình chỉ nhận được thông tin qua một người trên tàu cá CT 00787 TS, con tàu đã cứu vớt 4 ngư dân, mượn điện thoại gọi về báo tin. Tuy nhiên, đường truyền không ổn định khiến thông tin ban đầu chưa đầy đủ, càng khiến người thân thấp thỏm, lo lắng. Chỉ đến khi nhận được xác nhận cả 4 ngư dân đều được cứu sống, sức khỏe ổn định, các gia đình mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

"Mấy ngày qua, gia đình rất lo lắng, mọi người tìm cách đi tìm người thân. Khi nghe tin cả 4 người được cứu sống, ai cũng mừng, nhẹ nhõm hơn rất nhiều", anh Cấm xúc động nói.

Tàu cá CT 00787 TS cập cảng Trần Đề đưa các ngư dân vào bờ an toàn.

Tàu cá cứu vớt 4 ngư dân tại khu vực tàu bị chìm

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Mũi Né, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, qua trao đổi với chủ tàu cá BTh 80712 TS là bà Nguyễn Thị Tuyết Miều và liên hệ với thuyền trưởng tàu cá tham gia cứu người, lực lượng chức năng xác định cả 4 ngư dân đã được tàu cá CT 00787 TS cứu vớt tại khu vực tàu gặp nạn.

Tàu CT 00787 TS hành nghề hậu cần nghề cá, do ông Nguyễn Hải Đăng (SN 1990, trú ấp Mỏ Ó, Trần Đề, Tp.Cần Thơ) làm thuyền trưởng. Theo thông tin từ thuyền trưởng, tàu đã cứu vớt 4 người gặp nạn vào khoảng 1h20 ngày 21/10/2026. Sau khi được cứu, sức khỏe của các thuyền viên được xác định ổn định.

Tàu cá dự kiến cập cảng Trần Đề vào khoảng 11h30 ngày 23/10. Tại đây, các ngư dân được đưa vào bờ an toàn, lực lượng chức năng đến thăm hỏi, nắm tình hình sức khỏe và thực hiện các thủ tục bàn giao cho gia đình.

Đồn Biên phòng Mũi Né, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi các ngư dân ở Mũi Né.

Đại diện Đồn Biên phòng Mũi Né cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ chìm tàu, đơn vị đã cử cán bộ đến gia đình chủ tàu để nắm tình hình, thăm hỏi, động viên người thân. Đồng thời, lực lượng biên phòng phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin về tàu cá và các lao động; thường xuyên liên hệ với gia đình chủ tàu, gia đình các thuyền viên để kịp thời nắm bắt diễn biến vụ việc.

Trước đó, theo báo cáo của Đồn Biên phòng Mũi Né ngày 21/10, tàu cá BTh 80712 TS có công suất 56CV, dài 12,3m, hành nghề câu, xuất bến lúc 2h ngày 19/10 để khai thác hải sản trên biển. Tàu do ông Nguyễn Văn Hai (SN 1982, trú tổ dân phố 5, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) làm thuyền trưởng; chủ tàu là bà Nguyễn Thị Tuyết Miêu (SN 1983), cùng trú tại địa phương.

Trên tàu có 4 lao động, gồm thuyền trưởng Nguyễn Văn Hai, máy trưởng Nguyễn Văn Hậu (SN 2003) và hai thuyền viên Bùi Minh Cảnh (SN 2001), Lê Văn Lượm (SN 1990).

Tàu cá BTh 80712 TS bị chìm.

Đến ngày 21/10, cơ quan chức năng nhận được thông tin tàu cá BTh 80712 TS bị chìm tại khu vực cách Đông Nam vịnh Mũi Né khoảng 43 hải lý, cách giàn Sư Tử Trắng khoảng 1 hải lý. Tại thời điểm báo cáo, tình trạng của 4 lao động vẫn chưa được xác định. Khu vực biển gần Mỏ Sư Tử Trắng có gió Đông Bắc, sóng cao từ 1,5-2,5m.