Vợ NSND Công Lý viết tâm thư trong ngày vui của chồng

Mới đây, Ngọc Hà đăng tải bài viết chúc mừng sinh nhật NSND Công Lý với lời nhắn nhủ đầy tình cảm. Cô viết: “Chúc mừng sinh nhật Lý béo. Giờ thì phải gọi là Lý béo thật rồi, vì anh đã ‘nở’ ra trông thấy”.

Đằng sau lời chúc hóm hỉnh là những dòng tâm sự về chặng đường 10 năm bên nhau, đặc biệt là quãng thời gian khó khăn kể từ khi nam nghệ sĩ gặp biến cố sức khỏe. Vợ NSND Công Lý chia sẻ: “Vậy là chúng mình đã đồng hành cùng nhau tròn một thập kỷ. Mười năm bên nhau, có những năm tháng bình yên, nhưng cũng có 5 năm mà cuộc sống của cả hai rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, kể từ ngày anh đổ bệnh.

Vợ NSND Công Lý viết tâm thư trong ngày sinh nhật chồng.

Từ ngày ấy, tâm lý anh thay đổi rất nhiều. Khoảnh khắc anh ngã xuống, em hoảng loạn, chỉ biết khóc và gọi cho mẹ đầu tiên: ‘Mẹ ơi, anh Lý bị làm sao ấy!’. Vẫn luôn là gia đình yêu thương em vô điều kiện. Rồi đến khi anh tỉnh lại, có những biểu hiện của anh khiến em chết lặng. Em đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần: ‘Là anh Lý đây sao? Là anh thật đấy à?’. Và em vẫn tin, anh sẽ trở lại. Niềm tin đó của em đã vượt quá mọi nghịch cảnh.”

Trong tâm thư, Ngọc Hà cho biết trí nhớ của chồng từng bước hồi phục sau biến cố. Dù vậy, khả năng vận động của nam nghệ sĩ vẫn chưa thể trở lại như trước. Cô viết: “Có những lúc, anh quên đi nhiều thứ, nhưng may mắn thay, anh không quên em, không quên gia đình, không quên Nhà hát kịch Hà Nội và những người đồng nghiệp thân thiết. Rồi từng chút một, trí nhớ của anh dần hồi phục. Đến tận bây giờ, anh vẫn còn nhớ, còn ‘ghim’ rất nhiều chuyện từ ngày xưa, có những chuyện em tưởng anh đã quên từ lâu rồi cơ đấy. Thậm chí, anh còn nhớ những người ‘xấu’.

Trí nhớ dần trở lại, nhưng đôi chân và khả năng vận động của anh thì không thể như ngày trước. Dẫu vậy, nhờ tình yêu thương của gia đình, đồng nghiệp và khán giả, anh đã có thêm sức mạnh để bước ra ngoài, trở lại với cuộc sống theo cách của riêng mình.”

Nhắc đến sự nghiệp của chồng, Ngọc Hà bày tỏ sự thấu hiểu trước những khó khăn mà người nghệ sĩ phải đối diện khi không còn có thể làm nghề như trước. Cô chia sẻ: “Anh là người sống trọn vẹn với nghề, luôn khát khao được cống hiến và mong muốn làm nghề đến tận cuối đời. Vậy mà, vì biến cố sức khỏe, hành trình làm nghề của anh đành phải dừng lại sau gần 30 năm. Với một người yêu sân khấu, yêu những vai diễn như anh, có lẽ đó là điều không dễ dàng để chấp nhận. Em biết anh rất buồn, dù anh chưa một lần chia sẻ, bởi em lại là người khóc nhiều hơn anh. Và anh đã mạnh mẽ và cố gắng để em không lo lắng. Thậm chí, anh còn động viên ngược lại em.

Nhưng anh biết không, dù bây giờ không còn đứng trên sân khấu, khán giả vẫn chưa từng quên anh. Những vai diễn để đời, những nhân vật anh từng hóa thân và những dấu ấn anh để lại vẫn luôn được mọi người nhớ đến, yêu thương. Có lẽ, đó cũng là một phần hạnh phúc của người nghệ sĩ: Khi không còn làm nghề, vẫn có rất nhiều người thương nhớ mình.”

NSND Công Lý.

Khép lại những dòng tâm sự, vợ NSND Công Lý không đặt ra mong cầu lớn lao cho tuổi mới của chồng. Ngọc Hà viết: “Thôi thì, sau bao nhiêu năm tháng cống hiến, giờ là lúc anh học cách nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và tận hưởng những điều bình dị của cuộc sống. Chỉ mong tuổi mới, Lý béo của em sẽ luôn khỏe mạnh, bình an; chăm chỉ tập thể dục hơn một chút, uống nước lọc nhiều hơn một chút và vui vẻ mỗi ngày nhiều hơn một chút. Dù đôi lúc vẫn có cãi nhau, tranh luận nhưng sau tất cả là sự bao dung, tình yêu thương chân thành.

Em chẳng mong cầu điều gì lớn lao, chỉ mong anh luôn khỏe, gia đình mình luôn bình yên. Đường phía trước có thể không giống như những gì chúng ta từng mong đợi, nhưng chỉ cần còn có thể đồng hành bên nhau, cùng nhau đón thêm những sinh nhật bình an, thì đã là điều đáng quý lắm rồi.

Chúc mừng sinh nhật anh Lý! Mong những năm tháng phía trước sẽ nhẹ nhàng hơn với anh, nhiều niềm vui hơn với chúng mình. Hai chữ bình an, mong sẽ luôn ở lại trong gia đình mình”.

Bài đăng của Ngọc Hà nhận được nhiều lời chúc mừng sinh nhật Công Lý từ khán giả. Bên cạnh lời chúc sức khỏe dành cho nam nghệ sĩ, nhiều người cũng gửi lời động viên đến hai vợ chồng và bày tỏ mong muốn tiếp tục được nhìn thấy anh trên màn ảnh trong những vai diễn phù hợp.

NSND Công Lý sinh năm 1973, là nghệ sĩ có nhiều năm hoạt động tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Anh được đông đảo khán giả biết đến qua vai Bắc Đẩu trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân, đồng thời ghi dấu ấn trong các bộ phim truyền hình như Sống chung với mẹ chồng, Những cô gái trong thành phố, Mê cung, Hương vị tình thân và Dưới bóng cây hạnh phúc.

Sau biến cố sức khỏe năm 2021, nam nghệ sĩ giảm đáng kể hoạt động nghệ thuật để tập trung hồi phục. Năm 2025, Công Lý xuất hiện trong phim truyền hình Cha tôi, người ở lại.

Về phía Ngọc Hà, cô tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và đồng hành cùng chồng trong cuộc sống. Qua tâm thư nhân ngày sinh nhật, điều vợ NSND Công Lý mong mỏi nhất vẫn là sức khỏe của người bạn đời, để cả hai có thể tiếp tục cùng nhau đón những ngày bình yên phía trước.