Mới đây, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý chia sẻ bài viết dài trên trang cá nhân, nói về những phản ứng trái chiều mà cô nhận được khi đăng tải chuyện đời tư. Người phụ nữ cho biết bản thân luôn cố gắng diễn đạt thận trọng, có đầu có cuối và gửi gắm suy nghĩ trong mỗi bài viết. Tuy nhiên, không ít người chỉ đọc lướt phần mở đầu đã vội đưa ra những bình luận nặng nề.

Thay vì tiếp tục giải thích, Ngọc Hà chọn cách đón nhận mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Cô cho rằng: “Ai hiểu, ai thương thì vẫn sẽ ở bên cạnh mình”. Với cô, có những sự đồng hành không cần phải thể hiện bằng lời nói, chỉ cần biết vẫn có người ở bên cạnh đã đủ mang lại cảm giác an tâm.

Vợ NSND Công Lý.

Đáng chú ý, khi nhắc đến cuộc sống hôn nhân, vợ NSND Công Lý thẳng thắn thừa nhận hai người từng trải qua những phút giây mệt mỏi, có những lúc khiến cô chán nản và không dễ dàng vượt qua. Dù vậy, cả hai vẫn cố gắng thấu hiểu và cùng nhau gìn giữ sự bình yên. Ngọc Hà viết: “Mình và anh Lý vẫn luôn cố gắng thấu hiểu, ở bên nhau và cùng gìn giữ sự bình yên”.

Cô cũng không đặt kỳ vọng vào một cuộc hôn nhân giống như câu chuyện cổ tích. Theo Ngọc Hà, bản thân và chồng luôn sống thật với cảm xúc, suy nghĩ của mình. Chính điều đó giúp tổ ấm trở thành nơi bình yên, ấm áp và đúng nghĩa gia đình. Sau tất cả, điều cô mong muốn không phải những điều lớn lao mà chỉ là hai vợ chồng khỏe mạnh, gia đình bình an và công việc thuận lợi.

Bên cạnh chuyện tình cảm, Ngọc Hà còn chia sẻ về sự thay đổi trong cách nhìn nhận cuộc sống. Cô cho biết mình đã biết yêu thương bản thân, quan tâm đến sức khỏe và lắng nghe cơ thể nhiều hơn. Những niềm vui giản dị như có gia đình làm chỗ dựa, bạn bè động viên, công việc để tự chủ tài chính hay được gặp những nghệ sĩ mình yêu mến cũng trở thành nguồn động lực tinh thần.

Vợ chồng NSND Công Lý.

Ngọc Hà và NSND Công Lý kết hôn vào đầu năm 2021 sau khoảng 5 năm tìm hiểu. Không lâu sau ngày cưới, nam nghệ sĩ gặp biến cố sức khỏe, khiến cuộc sống của cả hai có nhiều thay đổi. Trong giai đoạn NSND Công Lý điều trị và phục hồi, Ngọc Hà thường xuyên đồng hành, cập nhật tình hình của chồng và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình.

Hành trình ấy cũng khiến cuộc sống hôn nhân của NSND Công Lý và bà xã nhận được nhiều sự quan tâm. Bên cạnh những lời động viên, họ từng đối diện với không ít bình luận trái chiều về chuyện riêng tư. Tuy nhiên, qua những chia sẻ gần đây, Ngọc Hà cho thấy cô không còn muốn dành quá nhiều thời gian để giải thích với những người chưa thực sự thấu hiểu câu chuyện của mình.

Về sự nghiệp, NSND Công Lý là gương mặt quen thuộc của sân khấu và truyền hình phía Bắc. Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Bão qua làng, Gió làng Kình, Những cô gái trong thành phố, Hướng dương ngược nắng và Khi người đàn ông góa vợ bật khóc. Đặc biệt, vai Bắc Đẩu trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân đã trở thành dấu ấn nổi bật, giúp tên tuổi NSND Công Lý đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Sau biến cố sức khỏe, nam nghệ sĩ từng bước trở lại với một số dự án phù hợp như Dưới bóng cây hạnh phúc, Gia đình mình vui bất thình lình và Trạm cứu hộ trái tim. Dù thời lượng xuất hiện không nhiều, sự trở lại của anh vẫn nhận được tình cảm từ khán giả.

Ở thời điểm hiện tại, NSND Công Lý và vợ vẫn duy trì cuộc sống riêng, cùng nhau đối diện những thay đổi sau biến cố. Những lời tâm sự của Ngọc Hà cho thấy cô không tô hồng hôn nhân, mà nhìn nhận cả những khó khăn lẫn niềm vui đang có. Với hai người, sự bình yên đôi khi đơn giản là vẫn có thể ở bên nhau và tiếp tục vun đắp gia đình mỗi ngày.