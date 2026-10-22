Vợ NSND Công Lý trải lòng về chuyện chồng bị bệnh

Mới đây, vợ NSND Công Lý đăng tải video phản hồi bình luận cho rằng cô đã mắc sai lầm khi lấy chồng. Ngọc Hà cho biết đây không phải lần đầu cô nhận được câu hỏi tương tự. Dù vậy, cô vẫn muốn nói rõ quan điểm của mình trước những nhận xét liên quan đến cuộc hôn nhân với nam nghệ sĩ.

Trong video, Ngọc Hà chia sẻ: “Thật ra bình luận này em nhận được rất nhiều rồi, với em cái việc lấy chồng chưa bao giờ em nghĩ mình sai lầm, nếu mà sai lầm thì mình đã không đi lấy chồng”.

Theo cô, mỗi người đều có số phận và những điều không thể biết trước. “Mỗi một số phận đều là những ẩn số mà chúng ta không bao giờ biết trước được. Giống như cái việc anh Lý bị bệnh thì không ai mong muốn cả và đôi khi mình kém may mắn thôi. Bản thân anh Lý khi còn khoẻ anh Lý cũng đâu có sống lỗi với em, cái này em Hà đã nói rất nhiều lần rồi nên đừng có bao giờ nghĩ mình đã sai lầm. Chúng ta đừng bao giờ dằn vặt, đừng bao giờ nhìn lại quá khứ vì chúng ta đang sống cho hiện tại ”, Ngọc Hà nói.

Ngọc Hà chia sẻ quan điểm.

Điều khiến chia sẻ của vợ NSND Công Lý nhận được sự quan tâm là cách cô nhìn nhận cuộc sống hiện tại. “Hiện tại, hai vợ chồng em trộm vía vẫn vui vẻ, vẫn bình yên. Em cảm thấy ít nhất mình vẫn có sức khỏe, vẫn có thể kiếm ra tiền, vẫn lao động và lo cho gia đình. Đó cũng là niềm vui và sự an ủi đối với em”, Ngọc Hà chia sẻ.

Ngọc Hà cũng bày tỏ quan niệm rằng: “Ông trời lấy đi của mình cái gì thì cũng sẽ bù đắp cho mình cái khác. Bây giờ, anh Lý không còn được sức khỏe như ngày xưa, nhưng bù lại, ông trời vẫn cho em sức khỏe, vẫn cho em sự yêu mến của mọi người, vẫn cho em gặp những khách hàng yêu quý và luôn ủng hộ hai vợ chồng em. Đấy là điều may mắn. Hà sẽ luôn tích cực, luôn chăm chỉ, luôn làm thật nhiều việc thật tốt để lo cho cuộc sống gia đình. Đấy chính là sự bình yên, vui vẻ hằng ngày của vợ chồng em ạ”.

NSND Công Lý và Ngọc Hà kết hôn vào tháng 1/2021 sau khoảng 5 năm hẹn hò. Tháng 7 cùng năm, nam nghệ sĩ gặp biến cố sức khỏe, khiến sinh hoạt và công việc nghệ thuật bị ảnh hưởng. Từ đó, Ngọc Hà thường xuyên chia sẻ về hành trình chăm sóc, đồng hành cùng chồng trong quá trình phục hồi. Những câu chuyện đời thường của hai người nhận được sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt là cách họ thích nghi với cuộc sống sau biến cố.

NSND Công Lý và Ngọc Hà.

Hiện tại, NSND Công Lý vẫn duy trì cuộc sống bên gia đình và tham gia một số hoạt động nghệ thuật phù hợp với tình trạng sức khỏe. Ngọc Hà tiếp tục công việc truyền thông, sáng tạo nội dung và kinh doanh, đồng thời dành thời gian chăm sóc chồng. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc giản dị của hai người, từ sinh hoạt thường ngày đến những dịp kỷ niệm.

Về sự nghiệp, NSND Công Lý là gương mặt quen thuộc của sân khấu và truyền hình phía Bắc. Ông từng công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội, được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019 và ghi dấu ấn với vai Bắc Đẩu trong chương trình Táo Quân - Gặp nhau cuối năm. Bên cạnh hài kịch, nam nghệ sĩ còn tham gia nhiều phim truyền hình như Mê cung, Những cô gái trong thành phố, Hoa hồng trên ngực trái, Hương vị tình thân và Dưới bóng cây hạnh phúc.

Trong số đó, vai Cường Lâm trong Mê cung cho thấy một màu sắc khác của Công Lý so với hình ảnh hài quen thuộc. Năm 2025, ông tiếp tục xuất hiện trong phim truyền hình Cha tôi, người ở lại. Đây là một trong những dấu mốc cho thấy nam nghệ sĩ vẫn duy trì hoạt động diễn xuất sau biến cố sức khỏe.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Công Lý từng tham gia Người Mỹ trầm lặng, Vua bãi rác, Vũ điệu tử thần và Tâm hồn mẹ. Tuy nhiên, dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của ông vẫn đến từ sân khấu và truyền hình.

Qua chia sẻ mới nhất, Ngọc Hà một lần nữa khẳng định cô không xem cuộc hôn nhân với NSND Công Lý là sai lầm. Với cô, điều quan trọng không nằm ở những gì đã thay đổi mà là cách hai vợ chồng tiếp tục sống, làm việc và gìn giữ sự bình yên trong hiện tại.