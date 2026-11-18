Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý - thu hút sự chú ý khi đăng tải bài viết dài kể về hành trình đồng hành cùng chồng sau biến cố sức khỏe. Đáng chú ý, cô nhắc lại lời nhận xét của một người chị thân thiết trong làng báo: “Tao từng nghĩ mày sẽ sớm rời bỏ ông Lý. Không nghĩ lại tồn tại được đến giờ phút này”. Câu nói khiến Ngọc Hà suy nghĩ, bởi ngay cả những người thân quen cũng từng hoài nghi về khả năng cô có thể đi cùng nam nghệ sĩ trong chặng đường đầy thử thách.

Lê Ngọc Hà sinh năm 1988, kém NSND Công Lý 15 tuổi. Cô từng lọt Top 20 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008, sau đó hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông và phát triển công việc cá nhân với vai trò KOL. Cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 2016, chính thức kết hôn ngày 2/1/2021 sau khoảng 5 năm gắn bó.

Lê Ngọc Hà và NSND Công Lý đã cùng nhau trải qua gần một thập kỷ với nhiều thăng trầm. Ảnh: FBNV

Tháng 7/2021, chỉ khoảng 6 tháng sau đám cưới, NSND Công Lý gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Từ thời điểm ấy, cuộc sống của hai vợ chồng bước sang một giai đoạn đầy khó khăn. Trong bài viết, Ngọc Hà cho biết bức ảnh Công Lý vừa tỉnh dậy sau gần 4 tháng nằm viện chính là khoảnh khắc đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời họ.

Trước biến cố, cô vốn chưa từng phải chăm sóc người thân từ những công việc sinh hoạt cá nhân. Thế nhưng, khi chồng đổ bệnh, Ngọc Hà phải học cách đảm nhận mọi việc, từ tắm rửa, thay tã đến chăm sóc hằng ngày cho người sau tai biến. Cô thừa nhận khoảng thời gian ấy giống như địa ngục cả về thể xác lẫn tinh thần. Có những ngày, cô phải dốc đến 200% sức lực để vừa chăm sóc chồng, vừa đối diện với áp lực từ dư luận.

Gần 4 tháng nằm viện, Ngọc Hà cho biết bản thân chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn. Sau khi Công Lý xuất viện, hành trình chăm sóc và phục hồi sức khỏe của nam nghệ sĩ tiếp tục kéo dài với nhiều nỗi lo toan. Dù vậy, từng ngày trôi qua, hai vợ chồng dần thích nghi và tìm cách ổn định cuộc sống.

Cuộc sống hiện tại của vợ chồng NSND Công Lý dần ổn định sau nhiều năm đối diện khó khăn. Ảnh: FBNV

Không chỉ đối diện với khó khăn về sức khỏe, Ngọc Hà còn từng chịu nhiều lời bàn tán về cuộc hôn nhân với nam nghệ sĩ. Vợ Công Lý cho biết những lời lẽ tiêu cực đôi khi vẫn hướng về gia đình, song thời gian giúp cô học cách bình tĩnh và không để dư luận tác động quá nhiều đến cảm xúc. Trước những tin đồn rạn nứt, ly hôn từng xuất hiện, cô cũng nhiều lần lên tiếng khẳng định tình cảm vợ chồng vẫn gắn bó.

Hiện tại, Ngọc Hà cho biết cuộc sống của hai vợ chồng đã tương đối bình ổn. Cô không giấu chuyện kinh tế gia đình chưa thực sự dư dả, căn nhà không quá rộng, thu nhập chỉ đủ trang trải sinh hoạt. Tuy nhiên, nữ phóng viên vẫn biết ơn vì bản thân còn sức khỏe để làm việc, đồng thời luôn nhắc mình phải chăm chỉ, tận tâm và không dễ dàng buông xuôi.

Một trong những điều khiến Ngọc Hà cảm thấy may mắn là sự quan tâm từ gia đình, bạn bè và những người yêu thương. Cô xúc động kể về những lần mẹ mang khoai, bắp ngô hay món ăn tự nấu sang cho hai vợ chồng, chị gái mua trái cây gửi đến, cùng những người bạn sẵn sàng lắng nghe, động viên khi cô mệt mỏi. Đặc biệt, NSND Công Lý vẫn nhận được tình cảm từ khán giả và sự quan tâm của đồng nghiệp.

Vợ NSND Công Lý chọn tập trung làm việc, chăm lo kinh tế và vun vén mái ấm. Ảnh: FBNV

Khép lại bài viết, Ngọc Hà bày tỏ không muốn dành thời gian oán trách số phận mà lựa chọn tập trung làm việc, kiếm tiền để tự lo cho bản thân và chăm sóc gia đình. Cô chỉ mong chồng khỏe hơn, bản thân đủ sức khỏe để tiếp tục công việc, kinh tế gia đình bớt chật vật và những người thân yêu luôn bình an.

Sau gần một thập kỷ bên nhau, trải qua những thăng trầm từ khi yêu đến lúc kết hôn và biến cố sức khỏe, Ngọc Hà vẫn lựa chọn đồng hành cùng NSND Công Lý bằng tình yêu thương, sự tử tế và lòng biết ơn. Tâm sự của cô nhận được sự chú ý bởi phía sau cuộc sống của một gia đình nghệ sĩ là hành trình nhiều áp lực, hy sinh và những nỗ lực thầm lặng để giữ gìn mái ấm.