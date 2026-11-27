Mới đây, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý - thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái: "Thương một người không phải vì họ hoàn hảo, mà là vì khi ở bên cạnh họ mình cảm thấy một bình yên trọn vẹn". Chia sẻ nhận được sự quan tâm của khán giả, đặc biệt khi đặt trong câu chuyện hôn nhân của cô và nam nghệ sĩ.

Qua lời tâm sự, Ngọc Hà cho thấy điều cô trân trọng trong tình yêu không nằm ở sự hoàn hảo mà là cảm giác bình yên khi ở cạnh nhau. Trước đó, nữ phóng viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng và cập nhật hành trình hồi phục sức khỏe của anh.

Ngọc Hà thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên NSND Công Lý. Ảnh: Chụp màn hình

NSND Công Lý sinh năm 1973 tại Hà Nội, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1993 và có nhiều năm gắn bó với Nhà hát Kịch Hà Nội. Anh ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn sân khấu lẫn truyền hình. Đặc biệt, nhân vật Bắc Đẩu trong Táo Quân trở thành dấu ấn nổi bật, giúp tên tuổi nam nghệ sĩ đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Bên cạnh đó, Công Lý còn tham gia các bộ phim như Gió làng Kình, Những cô gái trong thành phố, Hoa hồng trên ngực trái, Hương vị tình thân và Mê cung. Năm 2011, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và đến năm 2019 được trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Về đời tư, Công Lý từng trải qua hai cuộc hôn nhân trước khi kết hôn với Ngọc Hà vào năm 2021. Cả hai có khoảng 5 năm tìm hiểu trước khi về chung một nhà. Ngọc Hà kém chồng 15 tuổi và hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Nam nghệ sĩ có hai người con từ những mối quan hệ trước.

Tháng 7/2021, Công Lý gặp biến cố sức khỏe sau khi bị đột quỵ tại nhà riêng. Nam nghệ sĩ phải điều trị và phục hồi trong thời gian dài, tạm ngưng nhiều hoạt động nghệ thuật. Trong giai đoạn này, Ngọc Hà luôn ở bên chăm sóc, động viên chồng.

Vợ chồng NSND Công Lý đồng hành bên nhau sau nhiều thăng trầm. Ảnh: FBNV

Sau thời gian điều trị, Công Lý từng bước trở lại với nghệ thuật. Năm 2023, anh tái xuất trong vai Bắc Đẩu ở Táo Quân, sau đó góp mặt trong một số dự án truyền hình như Dưới bóng cây hạnh phúc, Trạm cứu hộ trái tim và Cha tôi, người ở lại.

Trải qua nhiều biến cố, Công Lý và Ngọc Hà vẫn duy trì cuộc sống gắn bó. Dòng trạng thái mới đây của nữ phóng viên một lần nữa thể hiện sự trân trọng dành cho người bạn đời. Với cô, tình yêu không cần một người hoàn hảo mà quan trọng là cả hai tìm thấy bình yên khi ở bên nhau.