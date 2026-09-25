Vợ NSND Công Lý nói chuyện 'ngoại tình qua tư tưởng'

Mới đây, vợ NSND Công Lý đăng tải một đoạn clip đời thường kèm dòng trạng thái: “Thế này có bị xem là ngoại tình qua tư tưởng không các bác”. Trong clip, Ngọc Hà nói vui rằng dù đang nằm cạnh chồng nhưng cô lại nằm mơ thấy idol sắp trở về Việt Nam. “Có phải là ngoại tình qua tư tưởng không các bác, nhất là mơ mộng đến idol, nói thế chắc là chồng em lại dỗi mất”, cô hài hước chia sẻ.

Cách vợ NSND Công Lý kể chuyện khiến nhiều người bật cười bởi đây rõ ràng chỉ là một tình huống trong giấc mơ và lời trêu đùa dành cho ông xã.

Vợ NSND Công Lý chia sẻ về câu chuyện hài hước trong cuộc sống.

Đây cũng không phải lần đầu cuộc sống của NSND Công Lý và Ngọc Hà nhận được sự quan tâm. Hai người bắt đầu gắn bó từ năm 2016, sau nhiều năm tìm hiểu đã tổ chức đám cưới vào đầu năm 2021. Tháng 9/2026, Ngọc Hà từng chia sẻ dấu mốc 10 năm bên nhau, nhấn mạnh cả hai vẫn đồng hành dù cuộc sống có nhiều biến động.

Trong những năm qua, vợ NSND Công Lý thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình. Từ chuyện ăn uống, sinh hoạt đến những lần trêu chọc nhau, Ngọc Hà mang đến hình ảnh khá tự nhiên về cuộc sống của hai vợ chồng. Chính sự thẳng thắn này cũng khiến cô nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Trước đó, chuyện hôn nhân của NSND Công Lý từng vướng những tin đồn không chính xác. Hai vợ chồng đã lên tiếng trước thông tin ly hôn, đồng thời tiếp tục xuất hiện bên nhau trong nhiều khoảnh khắc đời thường. Những chia sẻ gần đây của Ngọc Hà cho thấy cuộc sống gia đình vẫn được duy trì theo cách bình dị.

Vợ NSND Công Lý thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình.

Với NSND Công Lý, cuộc sống hiện tại có nhiều thay đổi so với giai đoạn anh hoạt động nghệ thuật với tần suất dày đặc. Nam nghệ sĩ từng ghi dấu mạnh mẽ trên truyền hình với hình tượng Bắc Đẩu trong Táo Quân, đồng thời tham gia nhiều bộ phim như Khi đàn ông góa vợ bật khóc, Gió làng Kình, Bão qua làng, Những cô gái trong thành phố, Hoa hồng trên ngực trái, Hương vị tình thân, Dưới bóng cây hạnh phúc và Trạm cứu hộ trái tim.

Sau biến cố sức khỏe năm 2021, NSND Công Lý từng bước trở lại với phim ảnh bằng những vai có thời lượng phù hợp. Anh xuất hiện trong Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, Gia đình mình vui bất thình lình, Dưới bóng cây hạnh phúc, Trạm cứu hộ trái tim và gần nhất là Cha tôi, người ở lại. Trong tác phẩm này, nam nghệ sĩ đảm nhận vai ông nội của Việt.

Đáng chú ý, phim NSND Công Lý không chỉ có các tác phẩm truyền hình. Nam nghệ sĩ từng tham gia 4 phim điện ảnh gồm Người Mỹ trầm lặng (2002), Vua bãi rác (2002), Vũ điệu tử thần (2007) và Tâm hồn mẹ (2011).

Trong số này, Người Mỹ trầm lặng là bộ phim có dữ liệu doanh thu quốc tế được công bố rõ ràng. Tác phẩm do Phillip Noyce đạo diễn, quy tụ Michael Caine, Brendan Fraser và Đỗ Thị Hải Yến, đạt khoảng 27,674 triệu USD doanh thu toàn cầu. Nếu quy đổi theo tỷ giá 26.300 đồng/USD, con số này tương đương khoảng 727,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là doanh thu của toàn bộ bộ phim, không phải thu nhập cá nhân của NSND Công Lý.

Ở thời điểm hiện tại, vợ NSND Công Lý vẫn thường xuyên cập nhật những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống gia đình, còn nam nghệ sĩ tiếp tục trở lại với nghệ thuật theo từng bước phù hợp. Từ câu chuyện “ngoại tình qua tư tưởng” đầy hài hước đến những khoảnh khắc bên nhau sau 10 năm, cuộc sống của NSND Công Lý và Ngọc Hà đang được khán giả chú ý qua những điều rất đời thường.