Vợ NSND Công Lý nhận lỗi sau khi lên tiếng về chuyện ly hôn

Mới đây, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý, chia sẻ một dòng trạng thái trên trang cá nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý từ khán giả. Cô viết: "Đến ngày hôm nay, em chính thức nhận ra mình đã sai lầm. Nhận sai vì mình đã cắm đầu chạy về phía trước, đi nhanh vội vã để quên mất rằng mình cần đi chậm lại".

Chia sẻ của Ngọc Hà nhanh chóng nhận được sự quan tâm, nhất là trong bối cảnh cuộc sống hôn nhân của cô và Công Lý nhiều lần trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nội dung mới nhất không đề cập trực tiếp đến chuyện ly hôn mà tập trung vào những suy ngẫm của cô về cách sống và những lựa chọn trong thời gian qua.

Vợ chồng Công Lý từng nhiều lần lên tiếng trước những tin đồn về hôn nhân. Ảnh: FBNV

Thời gian qua, NSND Công Lý và Ngọc Hà từng đối diện với không ít thông tin cho rằng cô và Công Lý đã ly hôn hoặc không còn sống chung. Những đồn đoán này xuất hiện trong nhiều thời điểm, đặc biệt khi nam nghệ sĩ hạn chế xuất hiện trước công chúng để tập trung điều trị và phục hồi sức khỏe.

Gần đây, Ngọc Hà còn trực tiếp nhắc đến những lời đồn trong một video đời thường. Đáng chú ý, Công Lý cũng xuất hiện bên cạnh và bật cười khi nghe vợ đề cập đến câu chuyện. Cả hai từng lên tiếng phủ nhận những thông tin cho rằng cuộc hôn nhân đã kết thúc.

Trên trang cá nhân, Ngọc Hà vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh sinh hoạt của gia đình. Những khoảnh khắc bên Công Lý chủ yếu là những hoạt động giản dị trong cuộc sống hằng ngày, qua đó cho thấy hai vợ chồng vẫn duy trì cuộc sống chung.

Ngọc Hà dành nhiều thời gian đồng hành cùng Công Lý trong quá trình phục hồi sức khỏe. Ảnh: FBNV

Công Lý và Ngọc Hà kết hôn vào đầu năm 2020 sau khoảng 5 năm hẹn hò. Không lâu sau khi về chung một nhà, nam nghệ sĩ gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng khiến cuộc sống của cả hai thay đổi. Từ thời điểm đó, Ngọc Hà dành phần lớn thời gian đồng hành cùng chồng trong quá trình điều trị và phục hồi. Cô cũng từng quyết định rời công việc tại cơ quan nhà nước để có thêm thời gian chăm sóc Công Lý.

Bên cạnh việc chăm sóc chồng, Ngọc Hà phải chủ động sắp xếp công việc và tài chính để duy trì cuộc sống gia đình. Cô chuyển hướng sang làm truyền thông, tiếp thị liên kết và một số công việc khác để có thu nhập trong thời gian Công Lý tập trung điều trị.

Một trong những chia sẻ gây chú ý của Ngọc Hà trước đây liên quan trực tiếp đến chuyện ly hôn. Cô từng cho biết Công Lý có thời điểm chủ động đề nghị chia tay vì cho rằng tình trạng sức khỏe của mình khiến vợ phải chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên, Ngọc Hà lựa chọn tiếp tục ở bên chồng. Sau nhiều năm đồng hành, cô không ít lần chia sẻ về những thay đổi trong cuộc sống gia đình cũng như quá trình Công Lý từng bước phục hồi.

Câu chuyện này cũng trở thành một phần nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của cả hai thường xuyên nhận được sự quan tâm. Mỗi khi Công Lý ít xuất hiện hoặc Ngọc Hà không chia sẻ hình ảnh chung trong một khoảng thời gian, những suy đoán về tình trạng hôn nhân lại xuất hiện.

Dù vậy, những chia sẻ gần đây của Ngọc Hà cho thấy cô không còn quá bận tâm đến việc phải giải thích mọi thông tin được lan truyền trên mạng xã hội. Khi cần thiết, nữ doanh nhân lên tiếng đính chính, còn phần lớn thời gian cô tập trung vào cuộc sống riêng và quá trình chăm sóc chồng.

Những chia sẻ mới của Ngọc Hà trên trang cá nhân luôn nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái mới nhất của Ngọc Hà vì thế nhận được sự chú ý, nhất là sau thời gian cô nhiều lần lên tiếng về những thông tin xoay quanh cuộc sống hôn nhân. Việc Ngọc Hà thừa nhận mình đã "sai" đồng thời cho rằng bản thân từng quá vội vã và quên mất việc cần đi chậm lại, cho thấy cô đang nhìn lại cách mình đã bước qua những biến cố trong thời gian qua. Dù không trực tiếp đề cập đến Công Lý hay chuyện ly hôn, chia sẻ này vẫn khiến nhiều người tò mò về những điều Ngọc Hà đang suy ngẫm ở thời điểm hiện tại.

Sau hơn 5 năm kết hôn và cùng nhau trải qua nhiều biến cố, cuộc sống của Công Lý và Ngọc Hà hiện vẫn tiếp tục theo một nhịp riêng. Những lời đồn đoán về chuyện chia tay từng nhiều lần xuất hiện, nhưng cả hai đã lên tiếng phủ nhận. Ở thời điểm hiện tại, Ngọc Hà dường như lựa chọn dành nhiều sự chú ý hơn cho cuộc sống thực tế thay vì những bàn luận trên mạng xã hội.