Vợ NSND Công Lý lên tiếng về con riêng của chồng

Mới đây, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý đăng tải video chia sẻ về mối quan hệ giữa cô và hai con riêng của chồng. Trước những thắc mắc của khán giả, Ngọc Hà không né tránh mà trực tiếp nói rõ quan điểm, đồng thời nhấn mạnh sự tôn trọng dành cho mối quan hệ giữa nam nghệ sĩ và các con.

Cô bộc bạch: “Có nhiều người hỏi em là mối quan hệ giữa em và con anh Công Lý có thực sự tốt đẹp không, thì hôm nay em Hà mạnh dạn xin trả lời thật thà là: hoàn toàn bình thường. Em và 2 bạn ấy không ở gần nhau, các bạn ấy chỉ qua thăm bố rồi về chứ không có ngủ chung hay ở lại nên không có sự va vấp, tranh cãi”.

Vợ NSND Công Lý chia sẻ về mối quan hệ giữa cô và hai con riêng của chồng.

Theo Ngọc Hà, cô và NSND Công Lý chưa có con chung nên không phát sinh những vấn đề liên quan đến việc chia sẻ tình cảm giữa con chung và con riêng. Cô cũng cho biết bản thân không can thiệp vào chuyện riêng giữa chồng và các con, bởi mỗi người đều có những mối quan hệ cần được tôn trọng.

Đáng chú ý, vợ NSND Công Lý dành nhiều lời tích cực khi nhắc đến hai người con của chồng. Cô chia sẻ: “Em thấy anh Lý rất may mắn khi có 2 đứa con rất ngoan, yêu thương và gần gũi bố. Hiếm có gia đình nào mà các bạn lớn rồi nhưng vẫn gặp bố, ôm ấp bố và nói những lời tình cảm, động viên bố. Đấy là điều rất may mắn với anh Công Lý”.

Ngọc Hà nói thêm, cô không đặt mình vào vị trí phải tham gia mọi chuyện riêng của gia đình chồng. “Em cũng không tham gia vào chuyện gia đình giữa anh Lý và các bạn. Bởi vì em nghĩ ai cũng có mối quan hệ riêng, mình phải tôn trọng, bởi vì mình cũng chỉ là một người phụ nữ bên cạnh thôi”, cô bày tỏ. Theo vợ NSND Công Lý, điều quan trọng nhất là bố con nam nghệ sĩ được vui vẻ, hạnh phúc, bởi khi chồng hạnh phúc, cô cũng cảm thấy vui.

Hai người con riêng của NSND Công Lý là Thục Anh và Gia Bảo, thường được gọi là Tít. Cả hai vẫn duy trì sự quan tâm dành cho bố, đặc biệt trong giai đoạn nam nghệ sĩ gặp biến cố sức khỏe và cần thời gian điều trị, phục hồi. Những lần Tít và Kiến đến thăm bố, cũng như những dịp gia đình quây quần, từng thu hút sự chú ý của công chúng. Tình cảm giữa NSND Công Lý và các con cũng là điều được Ngọc Hà nhắc đến với thái độ trân trọng trong chia sẻ mới nhất.

Công Lý và 2 con.

NSND Công Lý kết hôn với Ngọc Hà vào đầu năm 2021. Tháng 7 cùng năm, nam nghệ sĩ gặp biến cố sức khỏe, từ đó trải qua thời gian dài điều trị và phục hồi. Trong giai đoạn này, Ngọc Hà thường xuyên cập nhật tình hình của chồng, đồng hành cùng anh trong sinh hoạt và quá trình chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh việc chăm sóc gia đình, cô còn theo đuổi công việc truyền thông, sáng tạo nội dung và tiếp thị liên kết.

Công Lý và Ngọc Hà.

Về sự nghiệp, NSND Công Lý là gương mặt quen thuộc của sân khấu và truyền hình phía Bắc, đặc biệt ghi dấu ấn với vai Bắc Đẩu trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân. Anh còn tham gia nhiều phim truyền hình như Hương Vị Tình Thân, Những Cô Gái Trong Thành Phố, Hoa Hồng Trên Ngực Trái và Hướng Dương Ngược Nắng. Ở lĩnh vực điện ảnh, nam nghệ sĩ từng góp mặt trong Người Mỹ Trầm Lặng, Vua Bãi Rác, Vũ Điệu Tử Thần và Tâm Hồn Mẹ.

Dù hiện chưa công bố dự án phim mới, NSND Công Lý vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả sau hành trình hồi phục sức khỏe. Chia sẻ của Ngọc Hà lần này không chỉ làm rõ những thắc mắc về mối quan hệ với con riêng của chồng, mà còn cho thấy quan điểm của cô về việc tôn trọng tình cảm gia đình và sự gắn bó giữa NSND Công Lý với các con.