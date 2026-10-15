Vợ NSND Công Lý đổ bệnh, tiết lộ nỗi khổ ít ai biết

Mới đây, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý thu hút sự quan tâm khi đăng tải dòng trạng thái dài chia sẻ về công việc và cuộc sống hiện tại. Dù đã nghỉ công việc văn phòng để chuyển sang làm tự do, cô thừa nhận bản thân vẫn quay cuồng với những áp lực mưu sinh, thậm chí tiếp tục làm việc khi sức khỏe không tốt.

Ngọc Hà viết: “Cứ nghĩ nghỉ làm, ở nhà làm tự do thì sẽ được thoải mái, tự do thời gian. Ai ngờ, cuối cùng mình vẫn chẳng thoát cảnh làm thuê! Ngày ngày, vẫn cắm mặt vào điện thoại để làm thuê cho sàn Cam. Một mình kiêm đủ thứ nghề: tư vấn khách hàng, sáng tạo content, marketing sản phẩm… cứ thế quay cuồng. Đến ngày sale thì lại canh giờ, lên bài, thông báo đúng hẹn như chạy deadline. Chẳng có sếp nào đứng sau thúc ép, nhưng mình vẫn tự tạo áp lực, tự nhắc bản thân phải chăm chỉ mỗi ngày.

Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý trải lòng. Ảnh: FBNV

Quay clip ngoài đường thì mặc kệ nắng mưa. Hôm nào bão đơn, mừng mừng tủi tủi. Hôm nào doanh số tụt, lại có lúc muốn buông bỏ tất cả để được làm một người bình thường, sống thong thả một chút. Nhà có đủ các app xem phim, vậy mà dạo này chẳng có nổi thời gian mở lên xem một bộ phim cho trọn vẹn.

Hai tuần nay ốm, mình vẫn miệt mài cày cuốc. Lại tự nhủ: Có làm thì mới có ăn, có chăm chỉ thì mới mong hái được quả ngọt. Thế là lại cố! Bạn thân xem thần số học còn động viên rằng Hà đang bước vào một vận số tốt. Thôi thì cứ tin vào những điều tích cực, cứ chăm chỉ làm việc, sống lương thiện và giữ chữ tín. Mình tin rằng, chỉ cần không ngừng cố gắng, cuộc sống rồi sẽ dần tốt lên.

Thật ra, đến tuổi này, mình chẳng mong điều gì quá cao siêu. Chỉ mong gia đạo bình an, những người mình thương luôn khỏe mạnh. Mong từ nay về sau, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn, mình có nhiều thời gian hơn cho bản thân, được làm những điều mình từng mơ ước. Được đi đến những nơi mình thích, gặp những người mình yêu và tận hưởng cuộc sống bằng chính những đồng tiền do mình lao động chân chính mà kiếm ra. Cố lên Hà ơi! Mong những ngày tháng chăm chỉ hôm nay sẽ đổi lại những ngày tháng an nhàn mai sau”.

Chia sẻ của vợ NSND Công Lý nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi những tâm sự chân thực về công việc và áp lực tự chủ tài chính. Thay vì có lịch trình thoải mái như kỳ vọng ban đầu, Ngọc Hà vẫn phải đảm nhận nhiều đầu việc cùng lúc, từ tư vấn khách hàng đến sản xuất nội dung và tiếp thị sản phẩm. Đáng chú ý, việc cô cho biết đã ốm suốt hai tuần nhưng vẫn cố gắng làm việc khiến nhiều người quan tâm đến tình hình hiện tại của cô.

NSND Công Lý và vợ Ngọc Hà.

Về cuộc sống gia đình, Ngọc Hà và NSND Công Lý kết hôn năm 2021. Sau biến cố sức khỏe của nam nghệ sĩ cùng năm, cô thường xuyên chia sẻ về hành trình đồng hành, chăm sóc chồng và những thay đổi trong sinh hoạt gia đình. Những năm qua, NSND Công Lý hạn chế hoạt động nghệ thuật để tập trung hồi phục sức khỏe, trong khi vợ anh từng bước ổn định công việc và tìm kiếm nguồn thu nhập phù hợp.

Qua những chia sẻ trên mạng xã hội, vợ NSND Công Lý nhiều lần cho thấy mong muốn cân bằng giữa công việc, cuộc sống cá nhân và thời gian dành cho gia đình. Trong bài đăng mới, điều cô hướng đến không phải sự giàu có hay thành công vượt trội, mà là sức khỏe, sự bình an của những người thân yêu và cuộc sống nhẹ nhàng hơn sau những ngày tháng nỗ lực.

Ở lĩnh vực nghệ thuật, NSND Công Lý là gương mặt quen thuộc của sân khấu và truyền hình phía Bắc. Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn sâu đậm với vai Bắc Đẩu trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân, đồng thời tham gia nhiều bộ phim như Khi đàn ông góa vợ bật khóc, Những cô gái trong thành phố, Mê cung, Hoa hồng trên ngực trái, Hương vị tình thân và Dưới bóng cây hạnh phúc.

Không chỉ được nhớ đến qua những vai diễn hài, NSND Công Lý còn thể hiện khả năng diễn xuất ở các nhân vật đời thường, có chiều sâu tâm lý. Anh từng góp mặt trong các phim điện ảnh như Người Mỹ trầm lặng (The Quiet American), Vua bãi rác, Vũ điệu tử thần và Tâm hồn mẹ. Riêng Người Mỹ trầm lặng đạt doanh thu phòng vé toàn cầu khoảng 26,35-27,67 triệu USD, tương đương khoảng 692-727 tỷ đồng nếu quy đổi theo tỷ giá minh họa 26.300 đồng/USD.

Ở thời điểm hiện tại, NSND Công Lý vẫn ưu tiên việc chăm sóc sức khỏe sau biến cố, trong khi Ngọc Hà tiếp tục duy trì công việc để ổn định cuộc sống gia đình. Chia sẻ mới đây của vợ nam nghệ sĩ cho thấy những áp lực trong công việc tự do, đồng thời hé lộ mong muốn giản dị của cô là gia đình bình an, những người thân yêu khỏe mạnh và bản thân có thêm thời gian dành cho cuộc sống riêng.