Mới đây, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh mới nhất của chồng trên trang cá nhân. Đáng chú ý, đi kèm với hình ảnh của nam nghệ sĩ là dòng trạng thái vừa mang tính than thở, vừa có phần hài hước của Ngọc Hà.

Cụ thể, bà xã NSND Công Lý cho biết cô vừa để chồng thay đổi diện mạo bằng cách nhuộm tóc. Tuy nhiên, kết quả sau khi thay đổi màu tóc dường như không được như mong đợi của Ngọc Hà. "Cho chồng nhuộm tóc xong, mặt chồng biến dạng đến đau lòng. Thôi để tóc bạc cho lành vậy", vợ NSND Công Lý chia sẻ.

Chia sẻ của vợ NSND Công Lý - Ngọc Hà về chuyện mặt chồng bị biến dạng.

Qua cách kể chuyện của Ngọc Hà, có thể thấy đây là lời trêu đùa của vợ Công Lý trước diện mạo khác lạ của ông xã sau khi nhuộm tóc. Bà xã nam nghệ sĩ thậm chí còn bày tỏ ý định để chồng giữ nguyên mái tóc bạc thay vì tiếp tục thay đổi màu tóc.

Ngay sau khi được đăng tải, hình ảnh mới nhất của NSND Công Lý đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự bất ngờ trước diện mạo của nam nghệ sĩ, nhiều khán giả cũng để lại những bình luận hài hước, trêu chọc hai vợ chồng.

Một số khán giả nhận xét Ngọc Hà "chăm khéo NSND Công Lý", trong khi có người dí dỏm bình luận "nhìn không ra cô Đẩu ngày nào". Những màn tương tác này khiến bài đăng của vợ NSND Công Lý trở nên rôm rả.

Đây không phải lần đầu tiên Ngọc Hà khiến khán giả thích thú khi chia sẻ những câu chuyện đời thường liên quan đến chồng. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc sinh hoạt của hai vợ chồng, từ chuyện ăn uống, chăm sóc sức khỏe cho đến những màn trêu chọc nhau đầy hài hước.

Ngọc Hà thường xuyên đăng tải những hình ảnh cập nhật cuộc sống thường nhật của mình và NSND Công Lý.

Trải qua hơn 5 năm kể từ khi NSND Công Lý gặp biến cố sức khỏe, Ngọc Hà vẫn luôn đồng hành cùng chồng. Dù từng thừa nhận cuộc sống có không ít khó khăn, áp lực, bà xã nam nghệ sĩ vẫn lựa chọn giữ tinh thần lạc quan, tìm kiếm niềm vui từ những điều giản dị mỗi ngày.

Về phía khán giả, sau nhiều năm dành tình cảm cho NSND Công Lý qua các vai diễn, đặc biệt là hình tượng cô Đẩu trong chương trình Táo Quân, những hình ảnh đời thường của nam nghệ sĩ vẫn nhận được sự quan tâm. Nhiều người cũng mong NSND Công Lý ngày càng khỏe mạnh, giữ được tinh thần vui vẻ và có thêm cơ hội trở lại với các hoạt động nghệ thuật.

Nhiều khán giả mong rằng NSND Công Lý sẽ trở lại nhiều hơn với nghệ thuật.