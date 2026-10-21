Vợ NSND Công Lý công khai tình yêu

Mới đây, Ngọc Hà, vợ NSND Công Lý, thu hút sự chú ý khi công khai phản hồi một bình luận có nội dung: “Có ai dám cá bà này không đi ngoại tình không?”. Thay vì tranh cãi gay gắt, cô lựa chọn cách trả lời dí dỏm, đồng thời chia sẻ về cuộc sống gia đình hiện tại.

Ngọc Hà viết: “Thật lòng, cuộc sống gia đình em đang trộm vía yên ổn. Chồng em luôn tôn trọng sở thích của vợ. Ví dụ, vợ muốn đi gặp idol, nhà dành hẳn một góc riêng cho idol. Mỗi năm được gặp idol một lần là mỹ mãn lắm rồi. Chồng không cấm cản gì cả.

Trước đây hay bây giờ, em vẫn luôn một lòng mong gia đình bình an, khỏe mạnh, còn em Hà thì vẫn chăm chỉ kiếm tiền. Lắm lúc cũng muốn làm biếng, nhưng rồi nhận ra mình chẳng hề dư giả. Thế là lại lao vào kiếm tiền điên cuồng.

Em không rảnh đi kiếm chuyện. Nếu có ngoại tình thì chắc từ bé đến lớn, em chỉ mê các Oppa thôi. Đỉnh hình là SuJu và các bé SHINee. Tình yêu ấy chưa bao giờ ngừng lại. Mãi mãi một tình yêu! Em công khai tình yêu ấy đấy nhé. Lêu lêu lêu! Cá đi! Xem tôi ngoại tình với ai”.

Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý.

Qua chia sẻ, Ngọc Hà cho biết cuộc sống vợ chồng đang yên ổn, đồng thời khẳng định NSND Công Lý tôn trọng sở thích cá nhân của cô. Cụm từ “ngoại tình” được Ngọc Hà nhắc lại theo cách đùa vui, gắn với tình yêu dành cho các nhóm nhạc Hàn Quốc Super Junior và SHINee, chứ không phải lời xác nhận về một mối quan hệ ngoài hôn nhân.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận động viên Ngọc Hà, khuyên cô không nên quá bận tâm trước những lời nhận xét tiêu cực trên mạng xã hội. Một tài khoản viết: “Chúc tình yêu của bạn vĩnh cửu nhé. Mình thấy có những bình luận thật vô lý, mang chiều hướng tiêu cực, chọc ngoáy. Hà cứ an nhiên mà sống, hạnh phúc bên anh Công Lý là được rồi”.

Một ý kiến khác bày tỏ: “Công Lý tốt số thật, có người vợ xinh tươi, biết kiếm tiền để dốc lòng chữa bệnh, chăm lo cho Công Lý. Hà xinh tươi, thật dịu dàng, không màng đến những lời trêu của mọi người”. Những phản hồi này cho thấy một bộ phận khán giả dành sự quan tâm đến cách Ngọc Hà đồng hành cùng chồng trong cuộc sống.

Ngọc Hà và NSND Công Lý kết hôn đầu năm 2021 sau nhiều năm gắn bó. Cùng năm đó, nam nghệ sĩ gặp biến cố sức khỏe, khiến quá trình sinh hoạt và công việc nghệ thuật bị ảnh hưởng đáng kể. Trong thời gian chồng điều trị, Ngọc Hà thường xuyên cập nhật tình hình, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và đồng hành cùng anh trong quá trình hồi phục.

Ngọc Hà và NSND Công Lý.

Hiện tại, bên cạnh việc chăm sóc gia đình, Ngọc Hà còn tập trung vào công việc sáng tạo nội dung và tiếp thị liên kết trên mạng xã hội. Cô nhiều lần nhắc đến áp lực kiếm tiền, mong muốn gia đình bình an, khỏe mạnh. Những chia sẻ này cũng phần nào cho thấy cuộc sống của vợ chồng NSND Công Lý sau biến cố không chỉ có chuyện chăm sóc sức khỏe mà còn là nỗ lực duy trì sinh hoạt và công việc thường ngày.

Về sự nghiệp, NSND Công Lý là gương mặt quen thuộc của sân khấu và truyền hình Việt Nam. Nam nghệ sĩ được đông đảo khán giả biết đến qua vai Bắc Đẩu trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân, cùng nhiều vai diễn trong các bộ phim như Khi người đàn ông góa vợ bật khóc, Sống chung với mẹ chồng, Những cô gái trong thành phố, Mê cung, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng và Hương vị tình thân.

Trên màn ảnh rộng, NSND Công Lý từng tham gia Người Mỹ trầm lặng (The Quiet American, 2002), Vua bãi rác (2002), Vũ điệu tử thần (2007) và Tâm hồn mẹ (2011). Trong đó, The Quiet American có doanh thu phòng vé toàn cầu được ghi nhận khoảng 27,67 triệu USD, tương đương khoảng 727 tỷ đồng theo tỷ giá minh họa 26.300 đồng/USD.

Sau biến cố sức khỏe, NSND Công Lý dần trở lại với những vai diễn phù hợp với tình trạng hồi phục. Dù tần suất xuất hiện không còn dày đặc như trước, anh vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả. Trong khi đó, Ngọc Hà tiếp tục chia sẻ những câu chuyện đời thường, từ công việc đến cuộc sống gia đình. Phản hồi mới đây của cô một lần nữa đưa cặp đôi trở thành tâm điểm chú ý, đồng thời cho thấy lựa chọn đối diện với bình luận trái chiều bằng thái độ bình thản.