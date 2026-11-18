Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Thị Oanh, sinh năm 1988, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Thị Oanh

Theo tài liệu điều tra, năm 2021, Ninh Thị Oanh đầu tư vào lĩnh vực “lan đột biến” nhưng bị thua lỗ. Do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Oanh đã tìm hiểu thông tin về một dự án bất động sản tại thành phố Thanh Hóa (cũ), sau đó đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Oanh liên hệ với bà N.T.O. (trú tại tỉnh Hà Tĩnh), đưa ra thông tin đang chuẩn bị mua 3 lô đất liền kề tại dự án trên và khoảng 10 ngày sau sẽ có khách hàng từ Hà Nội mua lại với giá cao hơn 20%. Oanh rủ bà N.T.O. cùng góp vốn đầu tư, đồng thời cam kết phân chia lợi nhuận tương ứng với số tiền góp.

Tin tưởng vào những thông tin trên, bà N.T.O. đã chuyển tổng cộng 750 triệu đồng cho Oanh. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Oanh không thực hiện việc đầu tư như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Thị Oanh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi góp vốn đầu tư bất động sản với cam kết lợi nhuận cao trong thời gian ngắn; tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý, tính xác thực của giao dịch và chủ thể tham gia trước khi chuyển tiền, tránh để các đối tượng lợi dụng lòng tin để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.