Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Thị Oanh (trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa). Oanh bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định đối với Ninh Thị Oanh (Ảnh CAHT)

Theo tài liệu điều tra ban đầu, năm 2021, Ninh Thị Oanh đầu tư vào “lan đột biến” nhưng bị thua lỗ. Do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Oanh nảy sinh ý định lừa đảo. Đối tượng này tìm hiểu thông tin về dự án Eurowindow Garden City tại thành phố Thanh Hóa (cũ) để tạo vỏ bọc gian dối.

Sau đó, Oanh liên hệ với bà N.T.O. (trú tại tỉnh Hà Tĩnh) để rủ góp vốn. Oanh nói dối rằng mình đang chuẩn bị mua 3 lô đất liền kề tại dự án trên. Đối tượng này còn khẳng định khoảng 10 ngày sau sẽ có khách ở Hà Nội mua lại với giá cao hơn 20%. Đồng thời, Oanh cam kết sẽ chia lợi nhuận tương ứng với số tiền góp vốn.

Tin tưởng lời mời gọi này, bà N.T.O. đã chuyển tổng cộng 750 triệu đồng cho Oanh. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Oanh không hề đầu tư bất động sản như đã hứa. Toàn bộ số tiền này được Oanh dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam Ninh Thị Oanh.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.