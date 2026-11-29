Một người phụ nữ ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc đã kêu gọi cộng đồng game thủ “hạ gục” nhân vật của chồng mình trong một trò chơi trực tuyến để ngăn anh ta thức trắng đêm cày game. Kế hoạch của cô đã thành công mỹ mãn sau khi đông đảo người chơi cùng tham gia cuộc đi săn này.

Người phụ nữ họ Trần đăng tải một video vào 14/11, ghi lại cảnh chồng mình là anh Lý đang mải mê chơi game. Cô nhờ những người chơi khác hãy đánh bại anh vào khoảng 1h để anh chịu đi ngủ cùng vợ. Chị Trần cho biết anh Lý đã thức chơi game đến tận 3 - 4h suốt 3 đêm liên tiếp, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị.

Ban đầu, nhiều cư dân mạng chỉ coi lời thỉnh cầu của chị như một trò đùa. Thế nhưng, phản ứng của anh Lý trong đoạn video đã nhanh chóng khiến họ thay đổi suy nghĩ. Phớt lờ lời kêu cứu của vợ, anh tự tin tuyên bố rằng họ không đời nào tìm ra được mình.

“Ban đầu tôi chẳng định giúp vợ anh đâu nhưng chính anh đã cho tôi một lý do chính đáng để đi săn anh đấy”, một người chơi bình luận.

Chồng liên tục bị đánh bại trên mạng vì vợ kêu gọi cộng đồng tẩy chay anh.

Đoạn video đã làm lộ tên tài khoản (ID) trong game của anh Lý là “tiantiankaixin” - tiếng Trung có nghĩa là “ngày nào cũng vui vẻ”, cùng với vị trí và tạo hình nhân vật.

Trong những đêm tiếp theo, vô số game thủ đã đăng nhập vào trò chơi với một nhiệm vụ duy nhất là truy tìm và hạ gục “tiantiankaixin”. Chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ, nhân vật của anh Lý liên tục bị đánh bại. Mỗi lần như vậy, anh lại phải điều khiển “linh hồn nhân vật” chạy từ nghĩa trang trở lại nơi vừa hạ gục để hồi sinh.

Ngay đêm thứ hai sau khi chị Trần đăng lời kêu gọi, anh Lý đã đi ngủ trước nửa đêm. Chị Trần tiết lộ đây là lần anh đi ngủ sớm nhất trong cả năm nay. Một số người chơi khác vô tình dùng chung cái tên “tiantiankaixin” cũng bị nhắm mục tiêu nhầm.

Nhiều người hài hước ví von rằng “tiantiankaixin” giờ đây chẳng khác nào một “quả trứng phục sinh” (Easter egg), một con trùm ẩn (hidden boss) trong game. Một game thủ còn dí dỏm chơi chữ: “’Tiantiankaixin’ (ngày nào cũng vui vẻ) giờ đã biến thành ‘tiantianxintong’ (ngày nào cũng đau lòng) rồi.

Một người bình luận khác lại tỏ ra nghiêm túc hơn: “Tôi ủng hộ lời đề nghị của người vợ. Anh ấy có quyền tự do chơi game nhưng thức khuya để chơi thì cực kỳ có hại cho sức khỏe”.

Sang ngày thứ tư, chị Trần cho biết anh Lý đã chuyển sang dùng một nhân vật có chế độ tàng hình nhưng cộng đồng game thủ vẫn tiếp tục báo cáo vị trí và ráo riết săn lùng anh.

Thậm chí, tài khoản chính thức của World of Warcraft tại Trung Quốc còn đăng một đoạn video nói đùa về lệnh truy nã chồng từ người vợ.

Được biết, kể từ đó anh Lý đã từ bỏ thói quen thức khuya chơi game trực tuyến.

Vào năm 2019, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức đưa chứng nghiện game vào Bản phân loại bệnh tật quốc tế lần thứ 11 (ICD-11), thúc đẩy nhiều thay đổi trong chính sách y tế công cộng và thực hành lâm sàng liên quan đến chứng nghiện trò chơi điện tử tại Trung Quốc.

Thói quen chơi game của anh Lý có vẻ chưa nghiêm trọng đến mức bị coi là chứng nghiện game. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc thức khuya có thể gây ra nhiều rủi ro cho sức khỏe, bao gồm rối loạn giấc ngủ, suy giảm trí nhớ, và trong những trường hợp nghiêm trọng hơn là các bệnh lý về tim mạch và mạch máu não.