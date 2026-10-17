Võ Nhai - Mạch nguồn trong hành trình phát triển

Mái Đá Ngườm - Di chỉ khảo cổ về người Việt cổ ở xã Thần Sa.

Từ miền đất cổ

Lịch sử Võ Nhai có từ trước khi tỉnh Thái Nguyên được thành lập. Dấu tích cư trú của con người tại đây đã lùi sâu về thời tiền sử. Di chỉ khảo cổ Mái đá Ngườm, thuộc vùng Thần Sa, là địa điểm có giá trị đặc biệt đối với nghiên cứu lịch sử cư trú của người Việt cổ. Giữa những vách núi đá vôi, hang động và thung lũng nối tiếp nhau, con người đã tìm đến sinh sống, thích nghi với thiên nhiên, hình thành những cộng đồng cư dân bền bỉ qua nhiều thế hệ.

Tên gọi Vũ Nhai, Vạn Nhai xuất hiện trong các thư tịch lịch sử, gắn với quá trình hình thành và biến đổi địa giới hành chính qua nhiều triều đại. Năm 1831, dưới triều Vua Minh Mạng, cuộc cải cách hành chính được tiến hành, các trấn được đổi thành tỉnh, Thái Nguyên chính thức trở thành đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Trong cơ cấu hành chính thời kỳ đầu ấy, vùng đất Võ Nhai đã là một bộ phận của tỉnh, cùng các địa phương khác tạo nên không gian lịch sử, văn hóa và địa lý Thái Nguyên. Gần hai thế kỷ trôi qua với nhiều biến động về địa giới và tổ chức hành chính, tên gọi, ranh giới các đơn vị hành chính có thể thay đổi, nhưng dấu ấn Võ Nhai trong lịch sử Thái Nguyên vẫn được nối dài qua từng thế hệ.

Trước khi sáp nhập, huyện Võ Nhai, gồm thị trấn Đình Cả và 14 xã là Bình Long, Cúc Đường, Dân Tiến, La Hiên, Lâu Thượng, Liên Minh, Nghinh Tường, Phú Thượng, Phương Giao, Sảng Mộc, Thần Sa, Thượng Nung, Tràng Xá, Vũ Chấn. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tại khu vực huyện Võ Nhai (cũ) thành lập các xã: Võ Nhai, Dân Tiến, Nghinh Tường, Thần Sa, La Hiên, Tràng Xá, Sảng Mộc.

Đây là vùng đất miền núi, giàu bản sắc, nơi cộng đồng các dân tộc cùng sinh sống, lao động, gìn giữ phong tục, tập quán và vun đắp tinh thần đoàn kết.Giá trị của Võ Nhai vì thế không chỉ nằm ở vị trí địa lý hay những con số về diện tích, dân cư, mà còn ở chiều sâu lịch sử được bồi đắp qua thời gian.

Từ dấu chân người tiền sử đến truyền thống đấu tranh cách mạng, từ văn hóa bản địa đến khát vọng vươn lên, tất cả đã tạo nên bản sắc riêng của vùng đất này.

Lịch sử Võ Nhai có từ trước khi tỉnh Thái Nguyên được thành lập. Dấu tích cư trú của con người tại đây đã lùi sâu về thời tiền sử. Di chỉ khảo cổ Mái đá Ngườm, thuộc vùng Thần Sa, là địa điểm có giá trị đặc biệt đối với nghiên cứu lịch sử cư trú của người Việt cổ.

Giữa những vách núi đá vôi, hang động và thung lũng nối tiếp nhau, con người đã tìm đến sinh sống, thích nghi với thiên nhiên, hình thành những cộng đồng cư dân bền bỉ qua nhiều thế hệ.Tên gọi Vũ Nhai, Vạn Nhai xuất hiện trong các thư tịch lịch sử, gắn với quá trình hình thành và biến đổi địa giới hành chính qua nhiều triều đại.

Năm 1831, dưới triều Vua Minh Mạng, cuộc cải cách hành chính được tiến hành, các trấn được đổi thành tỉnh, Thái Nguyên chính thức trở thành đơn vị hành chính cấp tỉnh. Trong cơ cấu hành chính thời kỳ đầu ấy, vùng đất Võ Nhai đã là một bộ phận của tỉnh, cùng các địa phương khác tạo nên không gian lịch sử, văn hóa và địa lý Thái Nguyên.

Gần hai thế kỷ trôi qua với nhiều biến động về địa giới và tổ chức hành chính, tên gọi, ranh giới các đơn vị hành chính có thể thay đổi, nhưng dấu ấn Võ Nhai trong lịch sử Thái Nguyên vẫn được nối dài qua từng thế hệ. Đây là vùng đất miền núi, giàu bản sắc, nơi cộng đồng các dân tộc cùng sinh sống, lao động, gìn giữ phong tục, tập quán và vun đắp tinh thần đoàn kết.

Giá trị của Võ Nhai vì thế không chỉ nằm ở vị trí địa lý hay những con số về diện tích, dân cư, mà còn ở chiều sâu lịch sử được bồi đắp qua thời gian. Từ dấu chân người tiền sử đến truyền thống đấu tranh cách mạng, từ văn hóa bản địa đến khát vọng vươn lên, tất cả đã tạo nên bản sắc riêng của vùng đất này.

Bản lĩnh cách mạng được tôi luyện giữa núi rừng

Trong dòng chảy lịch sử Thái Nguyên, truyền thống cách mạng là một trong những dấu ấn nổi bật làm nên bản sắc Võ Nhai. Những năm đầu thế kỷ XX, khi phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ngày càng lan rộng, địa hình rừng núi hiểm trở cùng vị trí tiếp giáp với Bắc Sơn, Lạng Sơn tạo điều kiện để Võ Nhai xây dựng cơ sở cách mạng. Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn là lòng yêu nước, ý chí kiên cường và niềm tin của đồng bào các dân tộc vào con đường đấu tranh giành độc lập.

Năm 1937, tổ chức Đảng đầu tiên của Võ Nhai được thành lập tại Phú Thượng. Đây là dấu mốc quan trọng, đưa phong trào yêu nước ở địa phương từng bước phát triển theo hướng có tổ chức, có đường lối, gắn bó chặt chẽ hơn với phong trào cách mạng cả nước. Ngày 15/9/1941, tại rừng Khuôn Mánh, xã Tràng Xá, Trung đội Cứu quốc quân II được thành lập với 36 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 22 người là con em địa phương.

Di tích lịch sử rừng Khuôn Mánh, nơi thành lập Trung đội Cứu quốc quân II.

Ngày 21/3/1945, sau những ngày chiến đấu quyết liệt, châu lỵ La Hiên được giải phóng, chính quyền cách mạng lâm thời được thành lập. Võ Nhai trở thành địa phương có chính quyền cách mạng cấp huyện sớm ở Thái Nguyên.

Thắng lợi này góp phần mở rộng vùng giải phóng, củng cố lực lượng cách mạng, tạo thêm điều kiện để phong trào đấu tranh tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Từ một vùng núi xa trung tâm, Võ Nhai đã trở thành mắt xích quan trọng trong cuộc đấu tranh giành chính quyền, góp phần làm nên thắng lợi chung của dân tộc...

Từ truyền thống lịch sử đến động lực phát triển

Sau Cách mạng Tháng Tám, trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và suốt thời kỳ xây dựng đất nước, đồng bào các dân tộc Võ Nhai tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cần cù lao động, vượt qua khó khăn của địa bàn miền núi. Những cánh đồng nhỏ trong thung lũng, nương ngô trên sườn núi, bản làng dưới chân núi đá là không gian sinh sống của nhiều thế hệ, nơi văn hóa cộng đồng được bồi đắp cùng ý chí vươn lên và khát vọng đổi thay cuộc sống.

Từ ngày 1/7/2025, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu mới trong quản lý, thực hiện chính sách và phát huy nguồn lực tại cơ sở. Vì vậy, khi nhắc đến Võ Nhai trong lịch sử tỉnh, cần phân biệt địa danh, địa bàn huyện Võ Nhai trước đây với các đơn vị hành chính hiện nay. Dù cơ cấu tổ chức thay đổi, nhiệm vụ bảo tồn di sản, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy truyền thống cách mạng vẫn luôn xuyên suốt.

Trung tâm xã Tràng Xá hôm nay.

Kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời nhận diện đầy đủ hơn những giá trị làm nên sức mạnh quê hương. Vùng đất Võ Nhai trước đây và các xã phía Đông Bắc tỉnh Thái Nguyên hiện nay như Sảng Mộc, Thần Sa, Dân Tiến, Tràng Xá, Võ Nhai, La Hiên cần tiếp tục được quan tâm đầu tư, bảo tồn và phát huy lợi thế đặc thù. Mục tiêu không chỉ là gìn giữ những dấu tích lịch sử mà còn đưa di sản trở thành nguồn lực phát triển, để giá trị thiên nhiên và văn hóa góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Từ dấu chân người tiền sử ở Mái đá Ngườm đến bước chân của những chiến sĩ Cứu quốc quân trên con đường đấu tranh giành độc lập; từ những bản làng giữa núi đá đến khát vọng phát triển hôm nay, Võ Nhai đã góp một sắc màu riêng vào hành trình của Thái Nguyên.

Mạch nguồn ấy cần được gìn giữ bằng trách nhiệm, tiếp nối bằng hành động và khẳng định bằng những đổi thay thực chất trong đời sống nhân dân. Đó cũng là ý nghĩa sâu xa của dấu mốc 195 năm: trân trọng quá khứ để hiểu rõ hiện tại, phát huy truyền thống để kiến tạo tương lai, đưa những giá trị làm nên bản sắc vùng đất lịch sử tiếp tục đồng hành cùng Thái Nguyên trên con đường phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc.