Sau trận đấu thuộc vòng 9 V.League 2026/27 tối 28/11 trên sân Hàng Đẫy, bà xã Hà Nội FC đã đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc bên chồng sau trận đấu. Cô trực tiếp có mặt trên sân để tiếp lửa cho ông xã và chia sẻ cảm xúc ngay khi trận đấu khép lại.

Story chia sẻ của Tố Uyên ghi lại khoảnh khắc bên chồng sau trận đấu. (Ảnh: FBNV)

Niềm vui của vợ chồng Nguyễn Thành Chung càng trọn vẹn hơn khi Hà Nội FC vừa trải qua chiến thắng ngược dòng kịch tính 2-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bị dẫn trước và phải chơi thiếu người từ phút 81 sau tấm thẻ đỏ của Adriel, đội chủ sân Hàng Đẫy vẫn lật ngược thế cờ nhờ cú đúp liên tiếp của Hồ Thanh Minh.

Trong trận đấu này, Nguyễn Thành Chung đá chính và chơi tập trung nơi hàng phòng ngự, nổi bật là pha cứu thua ngay trên vạch vôi ở những phút cuối, góp công trực tiếp giúp đội nhà giữ trọn 3 điểm.

Với người hâm mộ bóng đá Thủ đô, hình ảnh Ngô Tố Uyên có mặt trên khán đài cổ vũ chồng từ lâu đã không còn xa lạ. Dù bận rộn với công việc cá nhân và chăm sóc con nhỏ, cô vẫn thường xuyên sắp xếp thời gian tiếp lửa cho ông xã ở các trận đấu quan trọng. Nàng WAGs quê Tuyên Quang cũng nhận được nhiều thiện cảm nhờ lối sống chừng mực, giữ hình ảnh tích cực trên mạng xã hội và có mối quan hệ thân thiết với nhiều vợ cầu thủ khác.

Nguyễn Thành Chung và Ngô Tố Uyên từng có nhiều năm gắn bó trước khi chính thức tổ chức hôn lễ vào tháng 4/2022. Đến tháng 9 cùng năm, cặp đôi đón con trai đầu lòng, mở ra chặng đường mới cho tổ ấm nhỏ. Sau hơn 4 năm về chung một nhà, gia đình trung vệ sinh năm 1997 vẫn duy trì nhịp sống ổn định, ấm áp và ít vướng ồn ào đời tư.

Sự hậu thuẫn bền bỉ từ bà xã tiếp tục là điểm tựa giúp Nguyễn Thành Chung giữ vững sự tập trung trong hành trình thi đấu cùng Hà Nội FC ở mùa giải 2026-27.