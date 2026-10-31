Võ Nguyễn Khánh My và hành trình đến với “sân chơi” lớn

Em Võ Nguyễn Khánh My (bìa phải) nhận giải khuyến khích Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ VIII-2026.

Tại Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ VIII-2026 do Trung ương Đoàn tổ chức mới đây, Khánh My đã vượt qua gần 71 ngàn thí sinh ở vòng 1, lọt vào nhóm 60 thí sinh ở vòng 2 và trở thành thí sinh nhỏ tuổi nhất trong 15 thí sinh xuất sắc được chọn vào vòng chung kết.

Lội ngược dòng chinh phục tiếng Anh

Với mong muốn tận dụng giai đoạn vàng để tiếp thu ngôn ngữ, tạo nền tảng cho việc học tiếng Anh sau này của con, từ khi còn học lớp lá (5 tuổi), Khánh My đã được cha mẹ cho làm quen với môn học này. Khánh My cho biết: Thời điểm đó, gia đình em sống ở xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc trước đây, cách nơi học tiếng Anh khoảng 4km. Do đi lại bất tiện và bản thân chưa thực sự yêu thích môn học nên chỉ sau vài tháng, em tạm dừng việc học tiếng Anh.

Đến năm lớp 3, khi tiếng Anh trở thành môn học bắt buộc ở trường, Khánh My học lại nhưng chủ yếu để hoàn thành chương trình trên lớp, chưa thực sự yêu thích môn học.

Ngoài giải khuyến khích, Võ Nguyễn Khánh My còn được Ban Tổ chức trao giải thí sinh được yêu thích nhất Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ VIII-2026.

Bước ngoặt trong hành trình chinh phục tiếng Anh của Khánh My bắt đầu từ cuối năm lớp 7. Khi đó em đã đặt mục tiêu thi đỗ vào trường THPT công lập. Để đạt được mục tiêu, em nhận ra không thể chỉ học tốt 2 môn: Toán, Văn mà cần nâng cao kết quả môn tiếng Anh. Em còn mong muốn tạo dấu ấn ở bậc THCS bằng việc tham gia đội tuyển học sinh giỏi môn tiếng Anh của trường.

Khánh My chia sẻ: Em dành toàn bộ kỳ nghỉ hè năm lớp 7 để học tiếng Anh và tăng cường ôn tập khi học lớp 8. Em xác định khoảng thời gian bản thân tiếp thu kiến thức tốt nhất để học tập. Khi ngồi vào bàn học, em tập trung tối đa, tránh để bản thân phân tâm hoặc học tập nửa vời.

Bên cạnh đó, Khánh My còn chủ động sử dụng các ứng dụng hỗ trợ học ngoại ngữ để tăng cơ hội thực hành ngoài giờ học chính khóa. Khi xem phim, chương trình giải trí hoặc đọc sách, em ưu tiên lựa chọn các nội dung bằng tiếng Anh thay vì tiếng Việt. Em cũng được cha mẹ cho học tiếng Anh với một cô giáo dạy tiếng Anh ở bậc THPT giúp em hiểu bài nhanh và tiến bộ hơn.

Nhờ nỗ lực học tập, Khánh My từng bước đạt được mục tiêu đề ra. Trong năm học 2025-2026, em đoạt giải nhì môn tiếng Anh kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 tỉnh (nay là thành phố) Đồng Nai; giải khuyến khích khối 10 Cuộc thi Olympic tiếng Anh trực tuyến toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tổng công ty VTC tổ chức. Ngoài ra, Khánh My còn tham gia và đoạt giải ở một số cuộc thi liên quan đến tiếng Anh.

Những trải nghiệm này giúp em rèn luyện kiến thức, kỹ năng trình bày và sự tự tin trước mọi người. Qua đó, em cũng nhận ra những hạn chế của bản thân để tiếp tục bổ sung kiến thức, học hỏi từ những người xung quanh.

Trải nghiệm đáng nhớ

Luôn ngưỡng mộ những anh, chị tham gia và đoạt giải cao tại các cuộc thi toàn quốc, Khánh My mong muốn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm một "sân chơi" lớn. Vì vậy, khi Trung ương Đoàn triển khai Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ VIII-2026 với chủ đề Global Mindset - Vietnamese Identity, em đã mạnh dạn đăng ký tham gia.

Trong bối cảnh hội nhập, tiếng Anh giúp người trẻ mở rộng tri thức, kết nối và nắm bắt cơ hội trong tương lai. Bắt đầu học tiếng Anh chưa bao giờ là muộn. Điều quan trọng là dám thử sức, kiên trì xây dựng nền tảng từ những bước đầu tiên và không ngừng cố gắng. Mỗi nỗ lực nhỏ hôm nay sẽ góp phần tạo nền tảng cho những bước tiến xa hơn trong tương lai.

Em VÕ NGUYỄN KHÁNH MY, học sinh lớp 11C8, Trường THPT Xuân Lộc

Cuộc thi được Ban Tổ chức thiết kế với 3 vòng thi. Vòng 1 - Knowledge Challenge là vòng thi kiến thức trực tuyến diễn ra trong 5 tuần, thu hút gần 71 ngàn thí sinh. Từ kết quả vòng 1, Ban Tổ chức chọn 60 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng 2 - English Proficiency. Tại vòng thi này, các thí sinh chuẩn bị và gửi video clip thuyết trình bằng tiếng Anh về chủ đề do Ban Tổ chức đưa ra. Qua chấm điểm, Ban Tổ chức tiếp tục lựa chọn 15 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết.

Nội dung thi tập trung vào kiến thức tiếng Anh; về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương; các nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc, Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam; Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030. Bên cạnh đó, thí sinh còn cần nắm kiến thức về các sự kiện quan trọng trong lịch sử đất nước, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, lịch sử Việt Nam và thế giới; quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

Khánh My cho biết: Em đã kết hợp ôn tập tiếng Anh với tìm hiểu kiến thức về công tác Đoàn, Hội, Đội; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, lịch sử Việt Nam và thế giới để chuẩn bị cho các vòng thi.

Nhờ có kiến thức nền tảng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Khánh My đã vượt qua vòng 1, lọt vào nhóm 60 thí sinh ở vòng 2 và tiếp tục được chọn vào vòng chung kết. Tại vòng chung kết, 15 thí sinh xuất sắc nhất được chia thành 3 bảng thi. Khánh My là thí sinh nhỏ tuổi nhất ở bảng dành cho cán bộ đoàn, hội; 2 bảng còn lại dành cho thanh niên công chức, viên chức khối doanh nghiệp và thanh niên trong lực lượng vũ trang.

Theo Khánh My, trong nhóm em là thành viên duy nhất đến từ miền Nam, các thành viên còn lại đều ở Hà Nội và khu vực lân cận. Ở phần thi đầu tiên, 5 thí sinh trong bảng phải phối hợp giới thiệu nhóm bằng tiếng Anh, khuyến khích kết hợp minh họa. Do ở xa, Khánh My không có điều kiện tập luyện cùng nhóm mà chỉ có thể trao đổi qua điện thoại.

Trước ngày diễn ra vòng chung kết, em ra Hà Nội để ráp đội hình. Nhờ được các thành viên trong nhóm động viên và hướng dẫn tận tình, Khánh My nhanh chóng hòa nhập, hoàn thành tốt vai trò trong phần thi đầu tiên. Sau phần thi đồng đội, em tiếp tục thử sức ở phần thi thứ 2 và dừng lại tại đây.

“Mặc dù không thể đi tiếp vào phần thi thứ 3 nhưng với em, việc góp mặt tại vòng chung kết là kết quả vượt xa mong đợi. Em đã có cơ hội học hỏi, khám phá giới hạn bản thân, tích lũy kinh nghiệm và thêm tự tin trên hành trình trưởng thành. Đặc biệt, em có thêm động lực để tiếp tục cố gắng chinh phục ước mơ của mình” - Khánh My bộc bạch.