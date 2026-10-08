Vợ người mẫu xúc động khi Messi khép lại chặng đường đời vĩ đại

Sáng 7/10 (giờ Việt Nam), Messi đã tỏa sáng trong trận cầu cuối cùng khoác áo tuyển Argentina trước khi chia tay mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ khắp thế giới.

Vợ cùng các con anh cũng tới sân cổ vũ cho Messi trong thời khắc lịch sử. Cách đây ít giờ, người mẫu Antonela Roccuzzo - vợ Messi chia sẻ loạt ảnh cô cùng các con xuống sân sau trận đấu cùng lời nhắn vô cùng xúc động dành cho Messi.

Antonela Roccuzzo cùng các con xuống sân sau khi Messi kết thúc trận đấu.

Cô viết: "Thật đẹp biết bao khi được nhìn thấy anh sống giữa muôn vàn tình yêu thương, giữa biết bao nhiêu người đang gửi lời cảm ơn và đền đáp lại tất cả những gì anh đã cống hiến suốt từng ấy năm qua.

Anh xứng đáng nhận được tình yêu ấy. Anh đã tạo nên nó bằng chính con người mình, bằng sự khiêm tốn, sự tận tụy và bằng cả trái tim mà anh luôn cống hiến hết mình cho chiếc áo đấu này.

Thật tự hào khi được đồng hành cùng anh trên con đường này và thật xúc động khi thấy anh khép lại một chặng đường đời vĩ đại đến thế theo một cách trọn vẹn như vậy.

Messi và Antonela Roccuzzo là cặp đôi thanh mai trúc mã.

Cảm ơn anh vì đã dạy cho em thật nhiều điều! Em yêu anh rất nhiều, Messi! Mãi luôn bên anh!".

Bài viết hiện đã hút hơn 2 triệu lượt thả tim sau 6 giờ đăng tải.

Antonela Roccuzzo sinh năm 1988, kém Messi 1 tuổi. Họ gặp nhau lần đầu ở nhà anh họ Antonela khi Messi mới 5 tuổi. Cặp đôi yêu nhau khi Antonela Roccuzzo 18 tuổi và hẹn hò bí mật suốt 4 năm cho tới khi Messi tiết lộ lần đầu vào 2009. Đám cưới của Messi và Antonela diễn ra ngày 30/6/2017 tại khách sạn sang trọng ở quê nhà. Cặp đôi sau đó lần lượt đón 3 con trai chào đời.

Antonela Roccuzzo cùng con xuống sân ủng hộ Messi:

Ảnh: IGNV

Video: FA Estudio