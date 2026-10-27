Vợ nạn nhân kể phút chồng bị kẻ côn đồ chặn xe, đấm đá gục xuống đường

Video: Kẻ côn đồ chặn xe, đấm đá tài xế gục xuống đường.

Liên quan vụ tài xế ô tô bị người đàn ông liên tiếp đấm, đá đến gục xuống đường sau va chạm giao thông tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, ngày 27/10, chị Nguyễn Thị Luận, vợ nạn nhân chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VTC News về diễn biến vụ việc và tình trạng sức khỏe của chồng.

Chị Luận cho biết, chồng chị - Anh Đinh Văn Trọng (SN 1991, trú tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) là người bị hành hung trong clip xôn xao trên mạng. Vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều 25/10, khi anh Trọng đang trên đường đi làm.

Anh Đinh Văn Trọng với nhiều vết thương trên khuôn mặt sau khi bị hành hung. (Ảnh: NVCC)

Chị Luận kể, thời điểm trên, một ô tô đỗ ven đường, phần thân xe nhô ra ngoài khiến phương tiện của chồng chị xảy ra va quệt nhẹ. Hai gương chiếu hậu của hai xe chạm vào nhau.

“Chồng tôi lúc đó đang vội đi làm, sau va chạm vẫn thấy gương chiếu hậu hoạt động bình thường nên không nhận ra vừa xảy ra va quệt. Đi được vài trăm mét thì có một ô tô từ phía sau đuổi theo, vượt lên chặn đầu xe”, chị Luận kể.

Theo lời người vợ, khi bị chặn đường, anh Trọng chủ động tấp xe vào lề rồi bước xuống để trao đổi với tài xế còn lại. Tuy nhiên, khi chưa kịp nói chuyện, anh Trọng đã bị người đàn ông lao vào hành hung.

Hình ảnh từ đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, người đàn ông liên tiếp đấm, đá vào người anh Trọng. Đáng chú ý, ngay cả khi nạn nhân đã ngã gục xuống đường, người này vẫn tiếp tục dùng chân đá vào vùng đầu, mặt.

Chứng kiến những hình ảnh chồng bị hành hung, chị Luận cho biết, gia đình rất lo lắng, đặc biệt khi các cú đánh tập trung vào những vị trí nguy hiểm trên cơ thể.

Anh Đinh Văn Trọng đang điều trị tại bệnh viện sau khi bị hành hung. (Ảnh: NVCC)

Sau vụ việc, dù bị thương và đau đớn, anh Trọng vẫn cố gắng gọi điện cho anh trai đến hỗ trợ, đưa đi cấp cứu. Ban đầu, nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra, sau đó chuyển lên Hà Nội điều trị do thương tích ở vùng mắt và hàm mặt.

“Chồng tôi bị đứt tuyến lệ, rách màng mi, tổn thương sâu ở hai mắt, trượt giác mạc hai bên và vỡ xương vùng hàm mặt hai bên. Hôm qua, anh ấy đã phải phẫu thuật mắt”, chị Luận thông tin.

Hiện anh Đinh Văn Trọng đang tiếp tục điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội.

Cũng theo chị Luận, sau khi xảy ra vụ việc, gia đình đã trình báo cơ quan công an. Người thân của kẻ hành hung anh Trọng cũng đến bệnh viện thăm hỏi nạn nhân.

Kẻ côn đồ chặn xe, lạnh lùng đấm đá tài xế gục xuống đường ở Phú Thọ.

Trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh tài xế ô tô bị đánh gục giữa đường tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc trước hành vi bạo lực sau va chạm giao thông.

Công an phường Xuân Hòa đã tiếp nhận thông tin, tổ chức xác minh, làm rõ vụ việc.