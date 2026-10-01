Vợ nam diễn viên quê Hải Phòng mua 6 tờ vé số, 2 tờ trúng thưởng, chồng thốt lên 5 chữ

Mới đây, Thảo Vy - bà xã Mạc Văn Khoa - chia sẻ trên mạng xã hội niềm vui khi lần đầu tiên trúng vé số.

Trước đó, cô mua 6 tờ vé số có kết quả vào ngày 29/9. Sau khi dò, Thảo Vy phát hiện 2 tờ vé số của đài Bà Rịa - Vũng Tàu cùng trúng giải 8 với dãy số 14. Theo cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam, mỗi vé trúng giải 8 nhận 100.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Thảo Vy nhận được từ 2 tờ vé số là 200.000 đồng.

Giá trị giải thưởng không lớn nhưng bà xã Mạc Văn Khoa vẫn vô cùng hào hứng bởi đây là lần đầu cô trúng vé số. Thay vì nghĩ tới việc mua sắm cho bản thân, Thảo Vy lập tức tính chuyện dùng khoản tiền may mắn này để mua bia tươi đãi chồng. Tuy nhiên, đúng lúc cô có “lộc”, Mạc Văn Khoa lại đang bận đi làm nên kế hoạch ăn mừng chưa thể thực hiện.

Vợ Mạc Văn Khoa hào hứng khi thông báo lần đầu trúng vé số

Mạc Văn Khoa phản ứng thế nào khi vợ khoe trúng số?

Ngay dưới bài đăng của bà xã, Mạc Văn Khoa nhanh chóng để lại bình luận. Nam diễn viên hài hước viết: “Ôi zời! Quý hóa thế!!!!!”.

Cách phản ứng ngắn gọn nhưng đầy cảm thán của Mạc Văn Khoa nhanh chóng thu hút sự chú ý. Thảo Vy sau đó cũng tiếp tục trêu chồng rằng lần sau nếu trúng sẽ chuẩn bị “mồi” ngon hơn.

Nhiều bạn bè và khán giả để lại bình luận chúc mừng Thảo Vy. Một số người cũng hài hước bàn chuyện hai vợ chồng sẽ ăn mừng thế nào với số tiền vừa trúng.

Thực tế, 200.000 đồng không phải khoản tiền lớn. Điều khiến câu chuyện được chú ý lại nằm ở cách vợ chồng Mạc Văn Khoa đón nhận niềm vui nhỏ trong cuộc sống thường ngày.

Thảo Vy không đặt nặng giá trị giải thưởng mà vui vì lần đầu gặp may với vé số. Mạc Văn Khoa cũng hưởng ứng câu chuyện của vợ bằng cách bình luận dí dỏm.

Hơn một thập kỷ đồng hành từ khi Mạc Văn Khoa chưa nổi tiếng

Mạc Văn Khoa và Thảo Vy bắt đầu quen nhau từ năm 2015. Thời điểm đó, nam diễn viên quê Hải Phòng vẫn đang trên hành trình tìm kiếm chỗ đứng trong làng giải trí.

Thảo Vy đã đồng hành với Mạc Văn Khoa qua nhiều giai đoạn trong sự nghiệp. Cặp đôi đăng ký kết hôn vào cuối năm 2020 và tổ chức đám cưới vào năm 2022.

Hiện hai người có một con gái. Trên mạng xã hội, Mạc Văn Khoa và Thảo Vy thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên nhau, từ chuyện chăm sóc con đến những màn trêu chọc vui vẻ giữa hai vợ chồng.

Mạc Văn Khoa sinh năm 1992, quê Hải Phòng. Anh được đông đảo khán giả biết tới sau khi giành ngôi Á quân Cười Xuyên Việt năm 2015.

Từ sân khấu hài, nam diễn viên dần lấn sân sang điện ảnh và trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh rộng. Anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim có doanh thu hàng trăm tỷ đồng.

Năm 2019, Mạc Văn Khoa tham gia Cua Lại Vợ Bầu, tác phẩm đạt doanh thu khoảng 191,8 tỷ đồng. Cùng năm, anh xuất hiện trong Lật Mặt: Nhà Có Khách, bộ phim đạt khoảng 120 tỷ đồng.

Sau đó, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong Lật Mặt: 48H. Đến năm 2023, anh lần đầu đảm nhận vai chính trong Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy cùng Anh Tú. Tác phẩm đạt doanh thu khoảng 122 tỷ đồng.

Những năm gần đây, Mạc Văn Khoa cũng thử sức với các dạng nhân vật khác để thoát khỏi hình ảnh diễn viên hài quen thuộc. Trong Út Lan: Oán Linh Giữ Của, anh đảm nhận nhân vật ông Danh có màu sắc bí ẩn, gai góc hơn những vai diễn trước đây.

Bên cạnh công việc, những câu chuyện nhỏ trong gia đình Mạc Văn Khoa vẫn thường nhận được sự quan tâm của khán giả. Lần đầu trúng số với 2 tờ vé trị giá tổng cộng 200.000 đồng của Thảo Vy cũng trở thành một khoảnh khắc vui vẻ như vậy.