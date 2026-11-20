Một người đàn ông tại Mỹ đã gây chú ý trên diễn đàn Reddit sau khi chia sẻ bảng báo giá sửa chữa mà vợ anh nhận được từ đại lý Subaru. Chiếc xe liên quan là Subaru Forester đời 2012, đã vận hành khoảng 122.000 dặm (196.000 km).

Ngày 12/11, người đàn ông đăng ảnh chụp bảng báo giá lên cộng đồng r/AskAMechanic để tìm kiếm lời khuyên từ thợ sửa chữa và những người có kinh nghiệm về ô tô.

Subaru Forester 2008-2012

Anh đặt câu hỏi: "Vợ tôi vừa mang chiếc Subaru Forester 2012, đã chạy 122.000 dặm, đến đại lý hôm nay. Chúng tôi gặp rắc rối đến mức nào đây?".

Theo tài liệu được chia sẻ, đại lý Subaru đề xuất hàng loạt hạng mục sửa chữa và bảo dưỡng, với tổng chi phí trước thuế là 11.072,84 USD. Sau khi cộng thêm 664,37 USD tiền thuế, số tiền khách hàng dự kiến phải trả lên tới 11.737,21 USD (khoảng 308 triệu đồng).

Nhiều hạng mục sửa chữa chiếc Subaru Forester 2012 có giá hàng nghìn USD

Hạng mục đắt đỏ nhất là xử lý tình trạng rò rỉ dầu tại cụm giá đỡ trục cam (cam carrier), với chi phí 4.711,65 USD (khoảng 124 triệu đồng). Công việc bao gồm tháo lắp, làm kín lại các vị trí liên quan, thay gioăng, vòng đệm cùng một số bộ phận và vật tư như bơm nước, van hằng nhiệt và dung dịch làm mát.

Theo ghi chú của đại lý Subaru, dầu bị rò rỉ tại khu vực nắp che bộ truyền động cam và cụm giá đỡ trục cam bên trái.

Hạng mục tốn kém thứ hai là thay đoạn ống xả giữa và cả hai bộ giảm thanh phía sau, với báo giá 2.110,64 USD (khoảng 55 triệu đồng). Đại lý cho biết các mặt bích của hệ thống xả bị gỉ sét, khiến một số bộ phận tiếp xúc với cản sau và gây tiếng ồn lớn.

Ngoài ra, đại lý đề nghị thay cả hai cụm vòng bi bánh sau do tình trạng gỉ sét nghiêm trọng, với chi phí 1.922,37 USD (khoảng 50 triệu đồng).

Các hạng mục khác bao gồm thay đường ống làm mát dầu hộp số với giá 705,46 USD, thay bốn bugi với giá 563,23 USD và thay phớt trục truyền động với giá 401,63 USD.

Chưa dừng lại ở đó, đại lý còn đề xuất bảo dưỡng dầu bộ vi sai với giá 199,99 USD và thay dầu phanh với giá 175,99 USD, cùng một số hạng mục bảo dưỡng khác.

Điều khiến người chồng băn khoăn là tổng chi phí sửa chữa ô tô đã vượt xa số tiền mà gia đình dự tính có thể nhận được nếu bán lại chiếc Subara Forester đời 2012 dưới hình thức đổi xe cũ lấy xe mới.

Báo giá đắt đỏ cho chiếc Subaru Forester 2012 tại Mỹ.

Cộng đồng khuyên chủ xe tìm gara độc lập

Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến tranh luận, trong đó không ít người cho rằng gia đình nên mang xe đến một gara độc lập để kiểm tra lại trước khi quyết định sửa chữa.

Một người bình luận khuyên chủ xe tìm một cơ sở sửa chữa tư nhân có đánh giá tốt, đồng thời hỏi những người đang sử dụng Subaru tại địa phương về địa chỉ bảo dưỡng đáng tin cậy.

Một người khác đặc biệt chú ý đến khoản phí hơn 560 USD cho việc thay bốn bugi. Theo bảng báo giá, nếu khách hàng đồng ý thực hiện hạng mục làm kín lại cụm giá đỡ trục cam, việc thay bugi sẽ không phát sinh thêm tiền công riêng.

Một người dùng bình luận: “Khoảng 80% các hạng mục này có thể tự xử lý hoặc nhờ gara độc lập thực hiện, 20% còn lại có thể chờ đến kỳ thay dầu tiếp theo. Đây đều là những hao mòn thông thường trong quá trình sử dụng xe. Vấn đề là mức giá sửa chữa quá cao và có vẻ như đại lý đang muốn thuyết phục khách hàng mua xe mới”.

Tuy nhiên, một số người có kinh nghiệm sửa chữa Subaru lưu ý rằng không phải mọi hạng mục trong báo giá đều vô lý.

Do sử dụng động cơ Boxer với các xi-lanh nằm ngang, việc tiếp cận bugi trên Subaru có thể khó khăn hơn so với nhiều loại động cơ thông thường. Tương tự, tháo vòng bi bánh xe bị gỉ sét nặng trên một chiếc ô tô đã sử dụng nhiều năm có thể mất khá nhiều thời gian và công sức.

Một thợ máy tham gia thảo luận cho rằng chủ xe nên xác định mức độ nghiêm trọng của các vị trí rò rỉ dầu trước khi quyết định sửa chữa. Nếu chỉ có hiện tượng thấm dầu nhẹ, việc xử lý có thể chưa cần thực hiện ngay, nhưng nếu dầu rò rỉ nhiều thì phải được kiểm tra và khắc phục kịp thời.

Trước các góp ý của cộng đồng mạng, người chồng giải thích rằng vợ anh từ lâu đã quen đưa ô tô đến đại lý chính hãng để bảo dưỡng. Anh thừa nhận lần này có thể là trải nghiệm cuối cùng khiến gia đình thay đổi thói quen đó.

Tham khảo thị trường ô tô đã qua sử dụng tại Mỹ, chi phí sửa chữa 11.737 USD mà đại lý đưa ra thậm chí còn cao hơn giá bán của nhiều chiếc Subaru Forester cùng đời. Trên nền tảng CARFAX, một chiếc Forester 2.5X Premium đời 2012, đã chạy khoảng 193.600 km, được rao bán với giá 8.094 USD; một chiếc khác có quãng đường sử dụng tương đương được chào giá 9.200 USD.

Trong khi đó, theo Kelley Blue Book (KBB), giá trị bán lại cho cá nhân của Subaru Forester 2012 trong tình trạng tốt dao động khoảng 6.400-8.100 USD, tùy phiên bản. Đáng chú ý, nền tảng thu mua ô tô cũ CarMax ghi nhận một số mức chào mua Forester 2012 đã chạy khoảng 198.000-203.000 km chỉ từ 2.300-2.800 USD.

Như vậy, khoản tiền sửa chữa mà đại lý đề xuất không chỉ vượt giá rao bán của những chiếc Forester tương đương mà còn cao gấp nhiều lần giá trị thu mua xe cũ. Điều này khiến việc tiếp tục sửa chữa hay bán xe để đổi sang một chiếc khác trở thành bài toán kinh tế không dễ dàng đối với gia đình chủ xe.

Theo Yahoo Autos

Bạn từng gặp vướng mắc trong mua bán xe? Hãy chia sẻ thông tin về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!