Vợ mang bầu nhưng vẫn vấn vương tình cũ: Giữ lấy hạnh phúc hay buông tay để giải thoát?

Duyên khởi từ sự chân thành nhưng trắc trở từ tâm tư

Tôi vốn là người kiệm lời, không giỏi giao tiếp, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Vì thế, cho đến khi ra trường và đi làm nhiều năm, tôi vẫn chưa từng có một mối tình thực sự. Nhìn bạn bè lần lượt lập gia đình, người thân cũng nhiệt tình mai mối, tôi vừa sốt ruột vừa ngại ngần. Sau nhiều lần chần chừ, tôi tự nhủ mình cần bước ra khỏi vùng an toàn và cho bản thân một cơ hội.

Không ít cuộc hẹn hò trôi qua trong vô vọng. Có người không hợp với sự khô khan, ít nói của tôi, cũng có lúc chính tôi không tìm thấy sự đồng điệu. Cho đến khi gặp vợ tôi bây giờ, mọi thứ dường như thay đổi. Tôi phải lòng cô ấy ngay từ lần đầu gặp mặt.

Khi ấy, cô ấy vừa chia tay bạn trai cũ. Vết thương lòng vẫn còn, trong khi bản thân chưa có ý định kết hôn sớm. Nhưng vì gia đình, cô ấy vẫn đến buổi xem mắt. Chúng tôi trò chuyện nhiều hơn rồi dần nhận ra giữa hai người có sự đồng cảm. Sự dịu dàng, chu đáo và nết na của cô ấy từng bước khiến tôi mở lòng.

Sau gần một năm tìm hiểu, tình cảm chân thành của tôi cuối cùng cũng được đáp lại. Ngày tôi về ra mắt gia đình cô ấy, mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Vợ tôi là con một nên bố mẹ cô ấy khá kỹ tính trong việc chọn con rể. May mắn là gia đình tôi ổn định, công việc của tôi cũng tương đối vững vàng nên hai bên nhanh chóng đồng thuận.

Đám cưới diễn ra trong niềm vui của cả hai gia đình. Sau cưới, chúng tôi dọn về căn chung cư nhỏ và bắt đầu cuộc sống riêng. Vợ tôi khéo léo, hiếu thảo, thường xuyên gọi điện hỏi thăm và về thăm bố mẹ chồng. Các cụ vì thế càng thêm yêu quý con dâu. Những ngày tháng ấy, tôi từng nghĩ mình là người may mắn.

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Bí mật sau cánh cửa hôn nhân

Hạnh phúc tưởng như cứ thế bình yên trôi đi cho đến khi vợ tôi mang thai.

Đó lẽ ra phải là khoảng thời gian chúng tôi cùng nhau háo hức chuẩn bị đón thành viên mới. Thế nhưng, từ khi mang thai, tâm trạng của vợ có nhiều thay đổi. Cô ấy nhạy cảm hơn, đôi khi trầm lắng và dễ buồn. Tôi nghĩ đó có thể là những thay đổi thường gặp trong thai kỳ nên cố gắng quan tâm, chăm sóc cô ấy nhiều hơn.

Cho đến một lần, trong lúc vợ ngủ, điện thoại của cô ấy sáng màn hình. Tôi vô tình nhìn thấy một số tin nhắn và những dòng nhật ký điện tử cũ. Tôi biết mình không nên đọc tiếp, nhưng sự tò mò và linh cảm bất an khiến tôi không thể dừng lại.

Những gì tôi nhìn thấy khiến tôi bàng hoàng.

Hóa ra, trong một khoảng thời gian dài, vợ vẫn chưa hoàn toàn khép lại câu chuyện với người cũ. Cô ấy thỉnh thoảng theo dõi trang cá nhân của anh ta, lưu lại một vài kỷ niệm và từng viết những dòng tiếc nuối về mối tình đã qua. Có những câu khiến tôi đau lòng, đại ý rằng nếu ngày ấy cả hai kiên nhẫn hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Tôi ngồi rất lâu trước màn hình điện thoại, không biết nên giận dữ hay thương cô ấy.

Điều khiến tôi đau nhất không hẳn là việc cô ấy còn nhớ một người cũ. Ai cũng có một quá khứ trước khi bước vào hôn nhân. Điều tôi không biết phải đối diện thế nào là cảm giác mình đã sống trong một cuộc hôn nhân mà ở đâu đó trong tâm trí vợ, một câu chuyện khác vẫn chưa thực sự kết thúc.

Tôi bắt đầu tự hỏi: Những năm tháng bên nhau có ý nghĩa với cô ấy đến đâu? Những yêu thương, chăm sóc tôi nhận được là tình yêu thật sự hay chỉ là sự lựa chọn bình yên sau một mối tình dang dở?

Buông tay hay tiếp tục?

Tôi là người ít nói. Khi tổn thương, tôi thường chọn im lặng thay vì tranh cãi. Vì thế, những ngày sau đó trở nên đặc biệt nặng nề.

Có những đêm tôi nằm bên cạnh vợ, nghe cô ấy thở đều và nghĩ về đứa con đang lớn dần trong bụng. Tôi vừa thương con, thương vợ, vừa không biết phải làm gì với chính mình.

Tôi tự hỏi: Mình nên buông tay hay tiếp tục?

Nếu buông tay, có lẽ tôi sẽ thoát khỏi cảm giác bất an và nỗi ám ảnh rằng người mình yêu vẫn hướng về một người khác. Nhưng đứa trẻ sắp chào đời thì sao? Hai bên gia đình sẽ đối diện với chuyện này thế nào? Và quan trọng hơn, liệu một quyết định được đưa ra trong lúc tổn thương có phải là điều mà sau này tôi không hối tiếc?

Nếu tiếp tục, tôi phải học cách sống cùng những suy nghĩ ấy ra sao? Tôi có thể thực sự tin tưởng vợ trở lại không? Liệu theo thời gian, tôi có thôi cảm thấy mình là người đến sau trong trái tim cô ấy?

Tôi nhận ra điều khó nhất lúc này không phải là lựa chọn giữa “ở lại” và “ra đi”, mà là tìm hiểu xem cuộc hôn nhân của chúng tôi hiện tại thực sự đang ở đâu.

Tôi cũng không muốn dùng việc vợ đang mang thai để biện minh cho mọi chuyện. Thai kỳ có thể khiến cảm xúc thay đổi, nhưng những suy nghĩ và ký ức về người cũ là câu chuyện cần được hai vợ chồng nhìn nhận một cách nghiêm túc. Tôi thương vợ, nhưng tôi cũng cần tôn trọng những tổn thương của chính mình.

Một cuộc trò chuyện thay vì một quyết định vội vàng

Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định không âm thầm chịu đựng nữa. Tôi muốn nói chuyện với vợ, nhưng không phải để chất vấn hay buộc cô ấy phải lựa chọn ngay lập tức.

Tôi muốn hỏi cô ấy một điều rất đơn giản: “Em thực sự muốn cuộc hôn nhân này chứ?”

Tôi cũng muốn thành thật nói rằng mình đã tổn thương, rằng những gì đọc được khiến tôi mất đi cảm giác an toàn trong chính ngôi nhà của mình. Tôi cần biết người cũ chỉ là một ký ức chưa khép lại, hay trong lòng cô ấy vẫn còn một tình cảm mà cô ấy chưa thể buông bỏ.

Tôi không mong cô ấy xóa sạch quá khứ. Tôi chỉ mong cô ấy có thể thành thật với hiện tại.

Có lẽ, hôn nhân không phải là câu chuyện hai người bước vào với một trái tim hoàn toàn không có vết xước. Ai cũng từng có những kỷ niệm, những lựa chọn và những điều dang dở. Điều quan trọng là khi đã quyết định chung sống, cả hai có thực sự lựa chọn nhau ở hiện tại hay không.

Tôi vẫn muốn cho cuộc hôn nhân này một cơ hội. Nhưng lần này, tôi hiểu rằng “giữ lửa” không có nghĩa là một mình tôi phải cố gắng. Một mái ấm chỉ có thể được gìn giữ khi cả hai cùng nhìn về một hướng.

Tôi có thể tha thứ cho những điều thuộc về quá khứ, nhưng chúng tôi cần cùng nhau xây dựng lại niềm tin ở hiện tại. Nếu vợ cũng muốn tiếp tục, tôi sẵn sàng kiên nhẫn. Còn nếu cô ấy thừa nhận trái tim mình vẫn thuộc về một người khác, có lẽ chúng tôi cần đủ bình tĩnh để đối diện với sự thật và nghĩ đến điều tốt nhất cho cả hai, đặc biệt là đứa trẻ sắp chào đời.

Tôi từng nghĩ hạnh phúc là cưới được người mình yêu và cùng nhau sống bình yên. Bây giờ tôi hiểu, hạnh phúc còn là khả năng thành thật với nhau ngay cả khi sự thật ấy khiến cả hai đau lòng.

Tôi vẫn chưa biết câu chuyện của mình sẽ đi đến đâu. Nhưng ít nhất, tôi không muốn đưa ra một quyết định lớn chỉ vì đang tổn thương.

Tôi muốn nghe vợ nói, muốn để cô ấy có cơ hội nói thật, và cũng muốn cho chính mình thời gian để hiểu mình thực sự cần gì.

Có lẽ, trước khi hỏi “giữ lửa hay buông tay?”, tôi cần hỏi một câu khác:

“Chúng tôi còn thật sự muốn cùng nhau xây dựng lại mái ấm này hay không?”

Tôi nghĩ, câu trả lời cho câu hỏi ấy mới là điều quyết định chúng tôi nên đi tiếp hay dừng lại.