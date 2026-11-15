Vợ Mai Trần nhói lòng khi bị trách không lo cho chồng như Huỳnh Anh Tuấn

Bị gout “dập”, nghệ sĩ Mai Trần phải tập lại từ đầu

Sáng 15/11, bà Phan Ngọc Quỳnh Vân - vợ nghệ sĩ Mai Trần - kể trên trang cá nhân nam nghệ sĩ về một ngày mưa. Biển ít cá nên bà nghỉ phiên livestream bán hàng thường lệ, quay vào lo cho chồng. Khi được hỏi sáng nay muốn ăn gì, Mai Trần đáp "gà ác". Câu trả lời ngắn gọn ấy khiến bà mừng rỡ, xuống bếp nấu ngay cho chồng.

Niềm vui lớn hơn đến khi nam nghệ sĩ ngồi được tương đối vững và dùng tay xúc thức ăn khá chắc. Với người ngoài, đó chỉ là một cử động bình thường. Với bà Vân, đây là cột mốc sau nhiều tháng chăm chồng hậu nhồi máu não.

“Ai đã từng đi qua hành trình như mình sẽ đồng cảm với những giọt nước mắt của mình hôm nay”, bà viết.

Theo bà Vân, việc tập đi đứng của Mai Trần đang có tiến triển thì ông bất ngờ lên cơn gout. Những cơn đau nhức khiến ông không muốn tập. Bà cũng không dám đụng vào người chồng vì sợ ông đau thêm. Sau một thời gian ngưng tập, hai vợ chồng gần như phải bắt đầu lại từ đầu. Bà thừa nhận buồn nhưng không cho phép mình nản lòng.

Nghệ sĩ Mai Trần.

Hồi tháng 6, Mai Trần nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM). Khi đang ăn cơm, ông bất ngờ làm rơi thức ăn, khó kiểm soát cử động và bị xệ khóe miệng. Kết quả chụp MRI cho thấy ông bị nhồi máu não vùng trán phải. Trước đó, chân trái của ông thường bị khuỵu, mất sức nhưng gia đình không quá để tâm. Rất may, người nhà đưa ông đến viện trong “giờ vàng”.

Đây không phải lần đầu nghệ sĩ đối mặt bệnh nặng. Năm 2019, ông bị đột quỵ, sau đó được chẩn đoán hẹp 6 nhánh mạch máu dẫn lên não, trong đó 2 nhánh lớn hẹp hơn 80%. Ông phải phẫu thuật động mạch vành và động mạch cảnh. Từ đó, sức khỏe sa sút khiến ông không thể tiếp tục đóng phim.

“Mỗi người mỗi cảnh”

Bên cạnh niềm vui, bài viết của bà Vân còn chất chứa nỗi buồn. Bà cho biết thời gian qua nhiều người trách bà không đưa chồng đi điều trị nơi này nơi khác. Có người còn lấy trường hợp diễn viên Huỳnh Anh Tuấn hồi phục tốt để so sánh, cho rằng bà không chịu lo cho chồng. Dù vô tình hay cố ý, những lời ấy khiến bà nhói lòng.

“Mỗi người mỗi cảnh. Các anh chị không ở trong cảnh của mình, xin đừng so sánh hay quyết định thay mình”, bà viết

Khép lại bài viết, bà Vân nhắn nhủ chồng: “Mong anh luôn cố gắng cùng em, anh nhé! Em luôn bên anh!”.

Người vợ một mình gánh vác gia đình

Bà Quỳnh Vân kém chồng 20 tuổi. Hai vợ chồng có 2 con. Trước đây, gia đình mở quán ăn nhỏ tại nhà ở Đồng Nai. Năm 2025, buôn bán khó khăn nên họ chuyển lên TPHCM thuê mặt bằng. Bà tự vận hành "Bếp nghệ sĩ Mai Trần" từ nấu nướng, quảng bá đến giao hàng. Lúc còn khỏe, Mai Trần vẫn phụ vợ giao những đơn gần nhà. Từ khi ông đổ bệnh, mọi việc đều do bà đảm nhận, kèm cả việc trông cháu ngoại.

Nghệ sĩ Mai Trần và bà xã Quỳnh Vân.

Tháng 7, đạo diễn Trần Ngọc Phong đến thăm vợ chồng nghệ sĩ. Ông cho rằng bà Vân xứng đáng được gọi là “người vợ ưu tú” vì sự tận tụy, chịu thương chịu khó dành cho chồng con.

Mai Trần tên thật là Mai Văn Thịnh, sinh năm 1954, quê Trà Vinh (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long). Ông theo học Trường Quốc gia Kịch nghệ Sài Gòn từ năm 16 tuổi, tốt nghiệp lớp diễn viên Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 năm 1977. Thập niên 1980, ông nổi tiếng trên sân khấu kịch Kim Cương với các vai trong Lôi vũ, Nhân danh công lý, Trưởng giả học làm sang. Năm 2005, ông đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh diều vàng với vai Năm Đực trong phim Sống trong sợ hãi.

Tiểu phẩm hài "49 gặp 50" của nghệ sĩ Mai Trần, Hiếu Hiền, Phi Phụng:

Ảnh: FBNV, Tư liệu