Trang phục của 54 dân tộc Việt Nam mà Hoàng Thùy Linh thể hiện trong MV. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nếu như ở những sản phẩm âm nhạc trước, Hoàng Thùy Linh thường tạo sự bùng nổ với phần nhạc dễ nghe, dễ nhớ, gần gũi với khán giả trẻ, thì ở “Vô lượng kiếp”, đã có những nét đằm thắm và sâu sắc của con người đã trải qua nhiều nỗi niềm. Trên nền những nét đặc trưng của văn hóa, của 54 dân tộc Việt Nam, là một hành trình mang tính triết lý sâu sắc về vòng quay của cuộc sống, của sự bất trắc, những nỗi đau, mất mát, và sau tất cả, là sự hồi sinh và trở thành một bản thể rực rỡ hơn của chính mình.

Ca khúc do Khắc Hưng và Hoàng Thùy Linh sáng tác, thơ Ngân Vi, phối khí TRIPLED. Tiếp nối “Thầy Dùi”, tác phẩm do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thực hiện, với sự tham gia của chuyên gia cùng các nghệ sĩ trình diễn; đồng thời nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ các nhà nghiên cứu, nghệ nhân và Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam.

MV khai thác các yếu tố văn hóa dân gian. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Không lựa chọn cách phô bày văn hóa truyền thống một cách trực diện, Hoàng Thùy Linh và ê-kíp khéo léo lồng ghép hội họa, âm nhạc và những sắc thái văn hóa Việt vào một thế giới hội họa với 43 bức tranh vẽ tay đan xen với 5 không gian lễ hội được dàn dựng kỳ công.

Đây cũng là ý tưởng chính về hình ảnh của MV, kết hợp tranh vẽ tay, kỹ xảo chuyển động và những cảnh quay lễ hội trong một dòng chảy hình ảnh xuyên suốt qua vai trò kết nối của âm nhạc.

Trang phục và lễ hội truyền thống là hai điểm nổi bật nhất của MV. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Theo ê-kíp thực hiện, “Vô lượng kiếp” tiếp nối mạch sáng tạo kết hợp thi ca và chất liệu văn hoá từng hiện diện qua “Bánh trôi nước”, “Tứ Phủ”, “Đánh đố”. Hoàng Thuỳ Linh tiếp tục dành vị trí quan trọng cho mạch sáng tạo này trong các dự án âm nhạc, song hành với những ca khúc giàu năng lượng và tinh thần đương đại. Với album vol. 5, “Vô Lượng Kiếp” là một phần trong định hướng tiếp tục phát triển sự kết hợp ấy cùng các cộng sự.

MV được thực hiện vô cùng kỳ công: chuẩn bị trong 6 tháng, với sự tham gia của hơn 300 người và 4 ngày ghi hình. Ngoài 43 bức tranh kết hợp cùng 5 không gian lễ hội được dàn dựng tỉ mỉ, có thể thấy sự đầu tư chỉn chu và nghiêm túc của Hoàng Thùy Linh khi chỉ riêng phần trang phục là hơn 60 bộ trang phục.

MV được dàn dựng kỳ công với sự tham gia của nhiều cộng đồng văn hóa. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trong MV, hội họa, phục trang, mỹ thuật và trình diễn được phát triển đồng bộ để tạo nên một thế giới hình ảnh phong phú, nhiều lớp và giàu chi tiết.

Các bức tranh sử dụng trong MV do các hoạ sĩ trẻ ở nhiều vùng miền trực tiếp vẽ bằng tay, mang nét bút, cách sử dụng màu sắc và phong cách riêng của từng người. Từ những bố cục rực rỡ, giàu tính trang trí đến phong cảnh núi rừng, làng bản và sinh hoạt đời thường, dấu ấn của người vẽ hiện diện qua từng nét cọ, lớp màu. Sự đa dạng ấy được ê-kíp giữ lại và kết nối trong tổng thể tác phẩm.

Ê-kíp sử dụng kỹ xảo bổ sung chuyển động cho tranh, kết hợp với hình ảnh ghi hình của Hoàng Thùy Linh và các nghệ sĩ trình diễn. Nữ nghệ sĩ xuất hiện trong những bố cục khi là chân dung nổi bật, khi hoà vào không gian phong cảnh khoáng đạt. Đan xen với hội hoạ, năm không gian lễ hội được xây dựng qua bối cảnh, phục trang và những phần trình diễn tập thể.

Các điệu múa trong MV có sự tư vấn và hỗ trợ của những nghệ sĩ múa dân gian. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Với lợi thế được đào tạo múa bài bản từ nhỏ, Hoàng Thuỳ Linh đã đưa vào MV ngôn ngữ múa làm một trong những đường dây xuyên suốt, với các điệu múa từ lễ hội, dân gian đến cung đình. Các điệu múa trong các cảnh lễ hội của nữ ca sĩ có sự tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ dàn dựng của những nghệ sĩ múa đến từ chính các cộng đồng ấy.

Chia sẻ về sản phẩm âm nhạc của mình, nữ ca sĩ cho biết, “Vô lượng kiếp” mang theo tình yêu của cô dành cho cuộc sống, cho những cuộc gặp và những điều mình đã được học, được bồi đắp trên hành trình làm nghề. Khi cùng các bạn hoạ sĩ và ê-kíp thực hiện tác phẩm, cô có thêm cơ hội tiếp xúc với những nét đẹp văn hoá ở nhiều vùng miền. Càng tìm hiểu, cô càng muốn được nghe thêm, được biết thêm về những câu chuyện phía sau mỗi bộ trang phục, mỗi lễ hội, mỗi bức tranh.

“Trong tháng của văn hoá và tinh thần đại đoàn kết, Linh cùng những người bạn trẻ góp vào một tác phẩm bằng tất cả sự say mê và lòng trân trọng. Qua ‘Vô Lượng Kiếp’, Linh muốn gửi một lời mời các bạn ở những cộng đồng dân tộc trên khắp đất nước hãy kể cho chúng tôi nghe thêm về những nét đẹp nơi các bạn đang sinh sống, những điều các bạn yêu và tự hào về quê hương. Chúng tôi mong được lắng nghe, được học hỏi và được cùng các bạn tiếp nối tình yêu ấy”, nữ ca sĩ bộc bạch.

Hoàng Thùy Linh là khách mời đặc biệt của Tán Đa Show số 5, do Báo Nhân Dân và BEAT Network tổ chức, tại trụ sở số 71 Hàng Trống, Hà Nội, vào 19 giờ tối 21/11.