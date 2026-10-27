Ngày 27/10, ông Nguyễn Văn Hoàng (SN 1989, trú thôn 11, xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, gia đình vừa bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng do lồng nuôi cá lăng bất ngờ bị vỡ.

Vỡ lồng cá, người dân đổ xô ra hồ câu cá lăng

Theo ông Hoàng, trưa 26/10, gia đình phát hiện lồng cá bị hư hỏng, khiến khoảng 1.000 con cá lăng thoát ra lòng hồ Việt Đức 4.

Số cá này có trọng lượng trung bình 3-4kg/con, tổng sản lượng ước tính 3-4 tấn. Với giá bán sỉ khoảng 80.000 đồng/kg, thiệt hại ước tính từ 240-320 triệu đồng.

Do diện tích lòng hồ rộng, gia đình ông Hoàng gần như không thể tổ chức vây bắt, thu hồi số cá bị sổng.

Đáng chú ý, chiều 26/10, khi hay tin lồng cá bị vỡ, đông người dân đã kéo đến khu vực hồ Việt Đức 4 để câu cá lăng.

Theo ông Hoàng, cá nuôi trong lồng đã quen được cho ăn nên khi thoát ra ngoài vẫn dễ mắc câu.

“Bây giờ đành chấp nhận chứ biết làm sao, chuyện không may cũng đã xảy ra rồi”, ông Hoàng ngậm ngùi nói.