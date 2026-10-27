Vỡ lồng bè, 1.000 con cá lăng sổng ra hồ, người dân ùn ùn kéo đến câu

Ngày 27/10, ông Nguyễn Văn Hoàng (trú thôn 11, xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trưa 26/10, lồng nuôi cá lăng của gia đình bất ngờ bị vỡ, khiến khoảng 1.000 con cá thoát ra lòng hồ Việt Đức 4.

Nhiều người dân đến hồ câu cá sau khi nghe tin cá lăng bị vỡ lồng.

Theo ông Nguyễn Văn Hoàng, số cá bị sổng có trọng lượng trung bình 3-4kg/con, tổng sản lượng thất thoát ước tính khoảng 3-4 tấn. Với giá cá lăng thương phẩm bán sỉ hiện nay khoảng 80.000 đồng/kg, giá trị số cá bị mất ước tính từ 240-320 triệu đồng.

Ông Hoàng cho biết thêm, hồ Việt Đức 4 có diện tích mặt nước rộng lớn, khiến việc tổ chức vây bắt, thu hồi số cá đã thoát ra ngoài gần như không thể thực hiện.

Nhiều người bắt được cá lăng bị vỡ lồng.

Đến chiều 26/10, sau khi biết tin lồng cá bị vỡ, nhiều người dân quanh khu vực tập trung đến hồ để câu cá.

Theo chủ nuôi, cá được nuôi trong lồng, vốn quen với việc được cho ăn nên khi thoát ra môi trường tự nhiên vẫn dễ bị dụ bằng mồi câu. Trước sự cố bất ngờ, gia đình ông Hoàng đành chấp nhận thiệt hại vì không có cách nào thu hồi số cá đã mất.