Lee Min Jung là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống hôn nhân của cô với tài tử Lee Byung Hun cũng nhận được sự quan tâm, đặc biệt là những khoảnh khắc đời thường bên hai con.

Mới đây, Lee Min Jung thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh con gái thứ hai hóa thân thành nàng tiên cá. Loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, bởi cô bé ngày càng lớn phổng phao và có màn biến hóa vô cùng đáng yêu.

"Hôm nay là nàng tiên cá, còn tôi là công chúa", nữ diễn viên hài hước chia sẻ.

Lee Min Jung tiết lộ về con gái.

Trong những bức ảnh được công bố, con gái Lee Min Jung diện trang phục lấy cảm hứng từ nhân vật nàng tiên cá. Cô bé mặc áo màu tím ánh nhũ nhẹ nhàng, kết hợp với chân váy có họa tiết vảy cá lấp lánh. Phần tóc cũng được trang trí bằng phụ kiện phù hợp, giúp tổng thể thêm phần nổi bật.

Đặc biệt, hình ảnh phản chiếu của cô bé qua cửa kính cũng được ghi lại, càng làm tăng vẻ đáng yêu của màn hóa thân. Dù không để lộ toàn bộ gương mặt con gái, Lee Min Jung vẫn khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào này. Nhiều người chú ý đến vóc dáng ngày càng lớn của nhóc tỳ, đồng thời bất ngờ trước việc cô bé đã có thể diện trang phục hóa trang cầu kỳ và đáng yêu đến vậy.

Không chỉ con gái, Lee Min Jung cũng khiến khán giả bật cười với diện mạo được chăm chút không kém. Nữ diễn viên đội một chiếc vương miện lấp lánh, đeo kính râm hình trái tim cỡ lớn và tạo dáng chu môi trước ống kính. Biểu cảm tinh nghịch cùng phong cách có phần hài hước của cô tạo nên sự tương phản thú vị với hình ảnh nàng tiên cá dịu dàng của con gái.

Qua những bức ảnh được chia sẻ, có thể thấy Lee Min Jung khá thoải mái khi ghi lại và công khai những khoảnh khắc vui vẻ bên các con. Dù là một nghệ sĩ nổi tiếng, cô vẫn thường khiến người hâm mộ thích thú bởi cách thể hiện tính cách gần gũi, hài hước trên mạng xã hội. Những hình ảnh đời thường như vậy cũng giúp công chúng có thêm góc nhìn về cuộc sống gia đình của nữ diễn viên.

Hình ảnh đời thường của Lee Min Jung khi chơi cùng con gái.

Lee Min Jung kết hôn với tài tử Lee Byung Hun vào năm 2013. Cặp đôi lần lượt đón con trai đầu lòng vào năm 2015 và con gái thứ hai vào năm 2023. Sau nhiều năm chung sống, cả hai vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Trong khi Lee Byung Hun tiếp tục hoạt động nghệ thuật với nhiều dự án phim ảnh, Lee Min Jung cũng duy trì công việc diễn xuất và dành thời gian chăm sóc gia đình.

Đặc biệt, kể từ khi con gái chào đời, những chia sẻ liên quan đến nhóc tỳ của Lee Min Jung thường thu hút sự chú ý. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn tương đối kín tiếng trong việc công khai hình ảnh các con. Chính vì thế, mỗi khoảnh khắc đời thường được cô hé lộ đều khiến người hâm mộ thích thú, nhất là khi cô bé ngày càng trưởng thành và có những màn hóa trang ngộ nghĩnh.

Lee Byung Hun và Lee Min Jung hiện có hôn nhân hạnh phúc. (Ảnh OSEN)