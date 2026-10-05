Võ Lao tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Võ Lao khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Về phía xã Võ Lao có đồng chí Dương Đức Toàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Hà Văn Thảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Khánh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã xem xét, thảo luận các báo cáo về kết quả công tác Đảng 9 tháng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026; kết quả xây dựng nông thôn mới; triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU về xây dựng “xã, phường không ma túy”; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự hội nghị.

Hội nghị cũng thảo luận, thống nhất dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; dự thảo Đề án định danh, sắp xếp hệ thống tổ chức Đảng trong Đảng bộ xã Võ Lao theo Quy định số 208-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương.

Trong 3 tháng cuối năm, Ban Chấp hành Đảng bộ xã xác định tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh chuyển đổi số, cập nhật dữ liệu đảng viên; tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Võ Lao; triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và thực hiện mục tiêu xây dựng “xã không ma túy”.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Võ Lao yêu cầu toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết năm 2026 đã đề ra.