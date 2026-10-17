Võ Lao phát triển mô hình nuôi gà đen thả đồi

Gia đình anh Ấu Văn Tựa, thôn Én, là một trong những hộ tiên phong phát triển mô hình nuôi gà đen tại địa phương. Năm 2023, nhận thấy nhu cầu thị trường và điều kiện chăn nuôi tại gia đình phù hợp, anh bắt đầu nuôi thử nghiệm 100 con gà đen H'Mông. Qua quá trình chăn nuôi, đàn gà khỏe mạnh, sinh trưởng nhanh, được người tiêu dùng đón nhận nên anh tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi từ 100 lên 200 con và hiện duy trì đàn 500 con.

Mô hình nuôi gà đen của gia đình anh Ấu Văn Tựa, thôn Én.

Tận dụng diện tích đồi vườn sẵn có, gia đình anh Tựa áp dụng hình thức chăn thả tự nhiên và sử dụng các loại thức ăn chủ yếu như cám ngô, ngô nghiền và thóc. Do gà được vận động trong không gian rộng cho chất lượng thịt săn chắc, thơm ngon. Với những đặc điểm này, sản phẩm gà đen của gia đình anh được khách hàng trong và ngoài tỉnh tìm mua, tạo đầu ra cho sản phẩm.

Anh Ấu Văn Tựa chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi nuôi giống gà truyền thống và gà Hồ nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Tôi tìm hiểu trên mạng và biết đến giống gà đen H’Mông nên quyết định nuôi thử. Qua thực tế nuôi cho thấy, giống gà này khỏe, nhanh lớn, phù hợp với điều kiện của gia đình nên tiếp tục duy trì và phát triển”.

Để đàn gà sinh trưởng nhanh, gia đình anh Tựa chú trọng vệ sinh chuồng trại và phun khử trùng định kỳ nhằm hạn chế dịch bệnh. Nhờ đó, đàn gà phát triển ổn định.

Những con gà giống được gia đình anh Tựa chăm sóc cẩn thận, bảo đảm điều kiện sinh trưởng nhanh.

Hiện đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, anh Tựa tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc và những ngày nghỉ để chăm sóc đàn gà, qua đó tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Anh chia sẻ: “Mỗi tháng, gia đình thu khoảng 7 - 8 triệu đồng từ nuôi gà đen. Sau khi trừ chi phí, vẫn có khoản tích lũy khá. Thời gian tới, tôi dự định nâng quy mô đàn lên khoảng 2.000 con để tăng sản lượng, nâng cao thu nhập”.

Không chỉ gia đình anh Tựa, một số hộ dân xã Võ Lao cũng bước đầu phát triển mô hình nuôi gà đen thả đồi và đạt kết quả khả quan. Điển hình như gia đình ông Hà Văn Đến ở thôn Chiềng 2 và ông Nguyễn Văn Đường ở thôn Én, mỗi hộ nuôi 300 con gà đen. Qua thực tế chăn nuôi, đàn gà sinh trưởng tốt, cho thấy sự phù hợp với điều kiện địa phương, đồng thời mở thêm hướng đa dạng hóa vật nuôi, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Tước, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Võ Lao, cho biết: “Thực hiện Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh Lào Cai về chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, địa phương đã triển khai hỗ trợ 4 hộ chăn nuôi với tổng quy mô 1.200 con gà, trong đó có mô hình nuôi 400 con gà đen sử dụng thức ăn thảo dược. Chính sách này đã tạo điều kiện để người dân phát huy lợi thế sẵn có, đầu tư phát triển các mô hình chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập”.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Võ Lao hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc gà, phát triển mô hình nuôi gà đen thả đồi.

Từ hiệu quả bước đầu của các hộ chăn nuôi, xã Võ Lao tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, khuyến khích người dân phát huy lợi thế đất đai, lao động và lựa chọn vật nuôi phù hợp. Trong đó, mô hình nuôi gà đen được kỳ vọng mở thêm hướng sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Song song với triển khai chính sách hỗ trợ, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Võ Lao thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn người dân áp dụng kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc đàn gà và phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, đơn vị định hướng xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ, từng bước kết nối thị trường, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm, khuyến khích các hộ mở rộng quy mô phù hợp, nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển chăn nuôi bền vững.

Mô hình nuôi gà đen thả đồi đang mở thêm hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của xã Võ Lao. Cùng với sự chủ động của người dân và chính sách hỗ trợ của địa phương, mô hình được kỳ vọng góp phần nâng cao thu nhập, thúc đẩy chăn nuôi an toàn và phát triển kinh tế nông thôn vùng cao.