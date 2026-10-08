Võ Lao chủ động sản xuất vụ đông trên đất lúa

Những ngày này, trên các cánh đồng của xã Võ Lao, không khí sản xuất vụ đông diễn ra khẩn trương. Những thửa ruộng vừa thu hoạch lúa được người dân thu dọn rơm, rạ, làm đất để gieo trồng cây vụ mới. Với nhiều hộ, sản xuất vụ đông đã trở thành công việc quen thuộc sau vụ lúa mùa, vì thế, người dân tập trung đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo khung thời vụ, đem lại hiệu quả cao nhất.

Gia đình chị Hoàng Thị Tươi ở thôn Én 3 có 5 sào ruộng, năm nào cũng duy trì sản xuất vụ đông, chủ yếu trồng ngô tẻ phục vụ chăn nuôi. Sau khi xuống giống, chị thường xuyên làm cỏ, bón phân, chủ động tưới nước để cây sinh trưởng tốt.

Chị Hoàng Thị Tươi cho biết: “Gặt lúa xong là gia đình thu dọn rơm, rạ, trồng ngô ngay. Trồng sớm để cây phát triển tốt trước khi gió mùa về”.

Không chỉ trồng ngô phục vụ chăn nuôi, nhiều hộ dân còn lựa chọn giống ngô nếp để bán ra thị trường. Hộ chị Nguyễn Thị Điện năm nay trồng 3 sào ngô nếp. Để rút ngắn thời gian gieo trồng, chị ngâm, ủ hạt giống trước, khi hạt nảy mầm mới đem gieo, giúp cây nhanh bén rễ, tỷ lệ sống cao.

Chị Điện cho biết: “Năm nào tôi cũng trồng ngô nếp trong vụ đông. Ngô trồng bây giờ, gần Tết được thu hoạch, thị trường tiêu thụ ổn định, gia đình có thêm gần chục triệu đồng”.

Người dân Võ Lao còn lựa chọn những cây trồng phù hợp với từng chất đất, trong đó khoai lang đang cho thấy hiệu quả khá rõ. Gia đình ông Hoàng Văn Dư ở thôn Én 3, dành một nửa trong tổng số 8 sào ruộng để trồng khoai lang, diện tích còn lại trồng ngô.

Theo ông Dư, trồng khoai tuy cần nhiều công chăm sóc hơn ngô nhưng củ phát triển khá đồng đều, mẫu mã đẹp và giá trị kinh tế cao hơn. Ông Hoàng Văn Dư cho biết: “Loại khoai to thì bán được 20 nghìn đồng/kg, khoai nhỏ gia đình sử dụng và phục vụ chăn nuôi. Mỗi vụ, gia đình thu được khoảng 6 - 7 triệu đồng từ trồng ngô và khoai, ngoài ra còn có thêm thu nhập từ chăn nuôi”.

Võ Lao là một trong những địa phương có diện tích sản xuất vụ đông khá lớn. Vụ đông năm nay, xã phấn đấu gieo trồng hơn 403 ha. Nhờ triển khai sớm và có sự chủ động của người dân, đến nay, diện tích đăng ký gieo trồng đã đạt khoảng 410 ha, vượt kế hoạch đề ra, trong đó, ngô là cây trồng chủ lực với khoảng 350 ha, khoai lang 4 ha, diện tích còn lại là rau màu các loại.

Việc đưa cây vụ đông vào sản xuất trên đất lúa giúp Võ Lao tăng hệ số sử dụng đất, tạo thêm giá trị trên cùng diện tích canh tác. Hiện, khoảng 50% diện tích đất lúa của xã được đưa vào sản xuất vụ đông. Bình quân giá trị sản xuất đạt hơn 50 triệu đồng/ha, tạo thêm nguồn thu cho người dân sau mỗi vụ lúa.

Ông Nguyễn Văn Tước - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Võ Lao cho biết: “Cùng với hướng dẫn người dân sản xuất đúng thời vụ, đúng kỹ thuật, chúng tôi xác định sản xuất vụ đông phải gắn với thị trường. Trung tâm đã chủ động kết nối với các hợp tác xã, doanh nghiệp và đơn vị bao tiêu để xây dựng đầu ra cho các sản phẩm hàng hóa. Qua đó, tạo sự yên tâm để người dân đầu tư sản xuất, từng bước mở rộng diện tích, nâng cao hiệu quả và giá trị trên đất ruộng”.

Vụ đông đang trở thành một phần quan trọng trong cơ cấu sản xuất của nông dân Võ Lao. Từ những thửa ruộng vừa thu hoạch lúa, màu xanh của ngô, khoai và rau màu nhanh chóng phủ kín, mở thêm một vụ sản xuất trong năm. Chủ động thời vụ, lựa chọn cây trồng phù hợp và khai thác hiệu quả từng diện tích đất đang giúp nông dân Võ Lao gia tăng giá trị sản xuất, tạo thêm nguồn thu ngay trên đồng ruộng.