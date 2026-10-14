Vô lăng rung khi chạy nhanh, dấu hiệu nhỏ có thể báo lỗi nguy hiểm trên ô tô

Trên nhiều chiếc xe ô tô đã sử dụng nhiều năm, tài xế có thể gặp tình trạng vô lăng rung khi xe chạy ở tốc độ cao, khoảng từ 60 km/h trở lên, trong khi di chuyển chậm trong phố lại không có biểu hiện bất thường. Hiện tượng này có thể chỉ xuất hiện ở một dải tốc độ nhất định, nhưng cũng có trường hợp rung tăng dần khi xe chạy nhanh hơn.

Nhiều xe sử dụng lâu năm có hiện tượng rung, lắc vô lăng khi đi ở tốc độ cao. Ảnh: Hoàng Hiệp

Nguyên nhân xe bị rung lắc vô-lăng khi chạy trên đường

Trao đổi với VietNamNet, kỹ sư ô tô Dương Trung Kiên, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ô tô Kiên Phong (Yên Hoà, Hà Nội) cho biết, hiện tượng trên có thể đến từ nhiều nguyên nhân liên quan đến hệ thống lái, lốp xe và cả động cơ. Muốn biết chính xác, cần kiểm tra tổng thể để xác định chính xác nguyên nhân, thay vì chỉ dựa vào cảm giác rung của vô lăng.

Theo kỹ sư Kiên, nguyên nhân hàng đầu cần kiểm tra khi vô lăng rung ở tốc độ cao là tình trạng cân bằng động của bánh xe. Khi khối lượng phân bố không đều quanh bánh xe, lực ly tâm trong quá trình quay có thể tạo ra rung động, truyền qua hệ thống treo lên vô lăng.

Tình trạng này thường dễ nhận thấy sau một thời gian dài vận hành hoặc khi thay lốp, tháo lắp bánh xe... Tùy mức độ mất cân bằng, vô lăng có thể rung rõ ở một dải tốc độ nhất định rồi giảm khi xe chạy nhanh hơn hoặc chậm lại.

Đồng thời, xe thường có hiện tượng "nhao lái", tức là xe có xu hướng di chuyển lệch sang một bên dù không có tác động vào vô lăng.

Nguyên nhân thứ hai được kỹ sư Kiên chỉ ra là lốp bị mòn không đều, áp suất lốp không đều, lốp xe bị biến dạng hoặc hư hỏng kết cấu cũng có thể gây rung, lắc.

"Xe thường xuyên đi qua ổ gà, va vào vỉa hè hoặc chịu tác động mạnh ở bánh xe có nguy cơ gặp những vấn đề này. Khi đó, mâm xe bị cong, méo sau va chạm cũng khiến bánh xe quay không chuẩn, gây rung khi vận hành", anh Kiên chia sẻ.

Một nguyên nhân khác nằm ở hệ thống lái và hệ thống treo. Các chi tiết như rotuyn lái, khớp cầu, bạc lót cao su hoặc giảm xóc khi bị hao mòn, cong vênh hay xuất hiện độ rơ có thể làm tăng rung động truyền lên vô lăng. Nếu xe đồng thời có biểu hiện kéo lệch, lốp mòn bất thường hoặc phát ra tiếng kêu khi đi qua đường xấu, chủ xe càng cần kiểm tra sớm.

Trường hợp vô lăng chỉ rung rõ khi đạp phanh ở tốc độ cao, nguyên nhân cũng có thể đến hệ thống phanh, đặc biệt là tình trạng đĩa phanh đã quá mòn hoặc bị bó. Khi đó, việc cân bằng động bánh xe đơn thuần có thể không giải quyết được vấn đề.

Hiện tượng rung giật vô lăng có thể đến từ hệ thống lái và hệ thống treo lâu không bảo dưỡng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Khắc phục thế nào cho đúng cách?

Theo các chuyên gia, khi phát hiện vô lăng rung, người lái nên giảm tốc từ từ, giữ chắc tay và tránh đánh lái đột ngột. Nếu xe rung mạnh, chệch hướng hoặc xuất hiện tiếng động bất thường, cần tìm vị trí an toàn để dừng xe và kiểm tra. Trường hợp nghi lốp hư hỏng kết cấu hoặc hệ thống lái gặp sự cố, không nên tiếp tục chạy tốc độ cao.

Về lâu dài, chủ xe nên đưa phương tiện đến gara để kiểm tra lần lượt tình trạng lốp, độ cong vênh của mâm, cân bằng động bánh xe và các chi tiết thuộc hệ thống lái, treo. Ngoài ra, cần kiểm tra thêm hệ thống phanh để xác định đúng nguyên nhân.

Các chuyên gia lưu ý, không nên mặc định vô lăng rung là do mất cân bằng động rồi chỉ xử lý bằng cách gắn thêm chì cân bằng. Nếu bánh xe đã biến dạng, lốp bị hỏng hoặc các chi tiết cơ khí bị rơ, cần khắc phục đúng bộ phận gặp lỗi.

Để hạn chế nguy cơ gây rung lắc vô lăng, chủ xe nên kiểm tra áp suất và độ mòn của lốp định kỳ, đặc biệt trước những chuyến đi dài.

Xe cũng cần được kiểm tra cân bằng động và đảo lốp định kỳ. Sau khi thay lốp, sửa chữa bánh xe hoặc xe va chạm mạnh với ổ gà, cần kiểm tra lại tình trạng bánh xe nếu xuất hiện rung động bất thường.

Các chuyên gia kỹ thuật ô tô cho rằng, vô lăng rung không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với hư hỏng nghiêm trọng, nhưng đây là dấu hiệu không nên bỏ qua. Việc phát hiện và xử lý sớm giúp duy trì khả năng kiểm soát xe, hạn chế lốp mòn bất thường và bảo đảm an toàn khi di chuyển ở tốc độ cao.

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