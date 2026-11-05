Vỏ lãi đâm sà lan, một người tử vong

Ngày 5/11, công an xã Tuyên Bình (Tây Ninh) cho biết đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đường thủy trên kênh 28, đoạn qua xã Tuyên Bình, khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h cùng ngày, anh Nguyễn Văn Nhiệm (29 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh) điều khiển vỏ lãi đi đánh bắt cá như thường lệ.

Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ. Ảnh: Lê Đức.

Khi lưu thông trên kênh 28, phương tiện bất ngờ va chạm với một sà lan đang neo đậu khiến anh Nhiệm rơi xuống nước và mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm. Đến hơn 6h cùng ngày, thi thể anh Nhiệm được tìm thấy và đưa lên bờ. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Anh Nhiệm đã có vợ và hai con nhỏ. Anh làm nghề đánh bắt cá, Cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: Lê Đức.