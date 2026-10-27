Vợ Kwon Sang Woo gây tranh cãi khi tiết lộ không thuê giúp việc

Son Tae Young là diễn viên Hàn Quốc, được khán giả biết đến qua nhiều hoạt động nghệ thuật và cuộc hôn nhân với tài tử Kwon Sang Woo. Sau khi kết hôn vào năm 2008, cô dành nhiều thời gian cho gia đình và hiện chủ yếu sinh sống tại Mỹ để chăm sóc và đồng hành cùng hai con.

Mới đây, Son Tae Young bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ về cuộc sống làm mẹ tại Mỹ suốt 6 năm không thuê người giúp việc. Tuy nhiên, câu chuyện đời thường của nữ diễn viên lại nhận về những phản ứng trái chiều trên mạng xã hội, khiến cô phải trực tiếp để lại bình luận nhằm làm rõ quan điểm của mình.

Son Tae Young vướng tranh cãi khi chia sẻ về chuyện thuê người giúp việc nhà.

Cụ thể, trong video đăng tải ngày 25/10 trên kênh YouTube cá nhân, nữ diễn viên tiết lộ cô tự mình đảm nhận hầu hết công việc gia đình, từ dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, chuẩn bị bữa ăn cho đến đưa đón hai con. Theo Son Tae Young, cô đã duy trì nhịp sống này suốt 6 năm qua tại New Jersey, Mỹ.

Khi được hỏi về việc thuê người giúp việc, Son Tae Young thẳng thắn cho biết cô biết có những gia đình sử dụng dịch vụ này nhưng bản thân chưa từng thuê. Chia sẻ của nữ diễn viên khiến ê-kíp chương trình bất ngờ, đặc biệt khi cô còn phải tự mình đưa đón các con bên cạnh hàng loạt công việc nội trợ.

Son Tae Young cũng không ngần ngại bày tỏ những khó khăn trong cuộc sống thường ngày. Nữ diễn viên cho biết cô vẫn trực tiếp chuẩn bị bữa ăn cho gia đình vào các ngày trong tuần, nhưng thường lựa chọn đồ ăn giao tận nhà vào cuối tuần để có thời gian nghỉ ngơi.

Cô chia sẻ rằng các con có thể gọi món mình yêu thích vào hai ngày cuối tuần bởi mẹ cũng cần được nghỉ ngơi. Son Tae Young nhấn mạnh bản thân đã 47 tuổi, cần có thời gian hồi phục sức lực vào cuối tuần. Nếu không nghỉ ngơi, cô sẽ khó có thể duy trì guồng quay công việc gia đình.

Tuy nhiên, sau khi câu chuyện được các tài khoản chuyên cập nhật tin tức trên mạng xã hội chia sẻ lại, một bộ phận cư dân mạng đã đưa ra những ý kiến tiêu cực. Một số người cho rằng việc tự chăm sóc con cái và làm việc nhà vốn là điều bình thường, không đáng để xem như thành tích đặc biệt. Những bình luận như: "Có gì đáng tự hào khi không thuê người giúp việc?" hay "Các bà nội trợ khác cũng tự làm mọi thứ" khiến câu chuyện của Son Tae Young gây tranh luận.

Trước những phản ứng này, vợ Kwon Sang Woo đã trực tiếp để lại bình luận nhằm làm rõ chia sẻ của mình, đồng thời thể hiện sự không hài lòng trước cách một số người tiếp nhận câu chuyện. Thay vì chỉ đơn thuần kể về việc không thuê người giúp việc, điều Son Tae Young muốn nhấn mạnh còn là khối lượng công việc cô đã tự đảm nhận trong nhiều năm và nhu cầu nghỉ ngơi của bản thân.

Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục cập nhật hình ảnh đời thường trên mạng xã hội, ghi lại khoảnh khắc vui chơi cùng con gái tại lễ hội Halloween. Dưới bài đăng, một người hâm mộ gửi lời động viên, khuyên cô không nên lãng phí năng lượng vào những lời bình luận không đáng có. Người này cũng bày tỏ sự yêu thích đối với các video YouTube của Son Tae Young và cho rằng cuộc sống làm mẹ của cô vừa đáng ngưỡng mộ vừa thú vị. Son Tae Young đã nhấn thích bình luận này như một cách đáp lại sự ủng hộ từ người hâm mộ.

Son Tae Young lên tiếng về những bình luận trái chiều, liên quan chuyện thuê người giúp việc nhà. Nữ diễn viên hiện có hôn nhân hạnh phúc bên Kwon Sang Woo.

Son Tae Young kết hôn với Kwon Sang Woo vào năm 2008. Cặp đôi có một con trai và một con gái. Vì việc học tập của các con, nữ diễn viên hiện sinh sống tại New Jersey, trong khi Kwon Sang Woo thường xuyên di chuyển giữa Hàn Quốc và Mỹ để duy trì công việc, đồng thời chăm lo cho gia đình.

Câu chuyện lần này cho thấy ngay cả những chia sẻ về sinh hoạt thường ngày của người nổi tiếng cũng có thể trở thành chủ đề tranh luận. Với Son Tae Young, việc tự mình quán xuyến gia đình trong nhiều năm là trải nghiệm cá nhân, đồng thời cũng là lý do cô mong muốn có thời gian nghỉ ngơi để tiếp tục chăm sóc các con.