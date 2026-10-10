Vợ Kim Woo Bin khoe nhan sắc trẻ trung ở tuổi 42

Theo MyDaily, mới đây, nữ diễn viên Shin Min Ah thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh trong chuyến công tác tại Paris, Pháp. Cụ thể, ngày 8/10, bà xã Kim Woo Bin đăng tải lên trang Instagram cá nhân nhiều hình ảnh mới, kèm dòng chú thích: "Louis Vuitton, tạm biệt Paris".

Trong những bức ảnh được công bố, Shin Min Ah xuất hiện tại một khách sạn ở thủ đô nước Pháp. Nữ diễn viên thoải mái ngồi trên giường, tạo dáng trước ống kính và khoe vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch. Dù không lựa chọn cách tạo dáng cầu kỳ, cô vẫn ghi điểm nhờ gương mặt rạng rỡ cùng thần thái tự nhiên.

Đáng chú ý, nhan sắc của Shin Min Ah ở tuổi 42 trở thành tâm điểm chú ý. Nữ diễn viên vẫn giữ được những đường nét thanh tú, làn da tươi tắn cùng nụ cười ngọt ngào vốn đã trở thành dấu ấn của cô trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Đặc biệt, hình ảnh hiện tại của Shin Min Ah khiến nhiều người liên tưởng đến thời điểm cô đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly, phát sóng năm 2010.

Khi ấy, Shin Min Ah gây thương nhớ với hình tượng nàng hồ ly xinh đẹp, đáng yêu, sở hữu nụ cười rạng rỡ cùng đôi má lúm đồng tiền đặc trưng. Vai diễn không chỉ giúp nữ diễn viên ghi dấu ấn trong lòng khán giả mà còn trở thành một trong những hình tượng đáng nhớ của phim truyền hình Hàn Quốc.

Sau hơn 15 năm, Shin Min Ah vẫn duy trì sức hút nhờ vẻ đẹp tự nhiên, phong cách thanh lịch và thần thái ngày càng trưởng thành. So với hình ảnh nàng hồ ly năm nào, nữ diễn viên hiện tại mang đến cảm giác đằm thắm, sang trọng hơn nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung quen thuộc.

Bên cạnh nhan sắc, cuộc sống hôn nhân của Shin Min Ah và Kim Woo Bin cũng nhận được sự quan tâm từ công chúng. Sau hành trình dài đồng hành cùng nhau, cả hai đã chính thức về chung một nhà, trở thành một trong những cặp vợ chồng nghệ sĩ được chú ý của làng giải trí Hàn Quốc.

Không chỉ có cuộc sống riêng được quan tâm, Shin Min Ah còn tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật. Trong thời gian tới, nữ diễn viên sẽ tái xuất màn ảnh với dự án Hoàng Hậu Tái Hôn, dự kiến ra mắt trên nền tảng Disney+ vào ngày 4/11.

Bộ phim thuộc thể loại lãng mạn, giả tưởng, lấy bối cảnh một đế quốc hư cấu. Shin Min Ah đảm nhận vai Navier - vị hoàng hậu hoàn hảo của Đông Đại Đế Quốc.

Câu chuyện bắt đầu khi Hoàng đế Sovieshu do Joo Ji Hoon thủ vai, quyết định ly hôn Navier sau khi đem lòng yêu Rashta - một nữ nô lệ bỏ trốn do Lee Se Young đảm nhận.

Thay vì níu kéo cuộc hôn nhân, Navier chấp nhận ly hôn nhưng đưa ra yêu cầu được tái hôn với Heinrey, hoàng tử của Tây Vương Quốc do Lee Jong Suk thủ vai. Quyết định này mở ra những diễn biến mới liên quan đến tình yêu, quyền lực và số phận của các nhân vật.

Đáng chú ý, Hoàng Hậu Tái Hôn còn được chính thức lựa chọn tham gia hạng mục On Screen tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31.

Với sự trở lại trong một dự án quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, Shin Min Ah được kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi dấu ấn trên màn ảnh, sau nhiều năm duy trì sức hút cả về nhan sắc lẫn diễn xuất.