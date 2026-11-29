Vở kịch “Ai là cha tôi?” - Đưa nghệ thuật sân khấu đến gần hơn với khán giả
Có những câu hỏi tưởng chừng rất giản đơn nhưng lại có thể mở ra cả một câu chuyện dài về tình thân, trách nhiệm và những bí mật trong mỗi gia đình. Câu hỏi "Ai là cha tôi?" không chỉ là hành trình đi tìm một người cha mà còn là hành trình đi tìm sự thật, đối diện với quá khứ và những lựa chọn của mỗi người trong cuộc sống.
Câu chuyện được Nhà hát Kịch Hà Nội truyền tải trong vở kịch cùng tên, qua bàn tay dàn dựng của đạo diễn NSƯT Thiện Tùng. Vở kịch "Ai là cha tôi?" không chỉ thu hút bởi những tình huống tâm lý, những nút thắt bất ngờ mà còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu mến.
Vở diễn sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 và các nền tảng số của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội vào lúc 20h tối 29/11.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/vo-kich-ai-la-cha-toi-dua-nghe-thuat-san-khau-den-gan-hon-voi-khan-gia-246261129190518608.htm