Câu chuyện được Nhà hát Kịch Hà Nội truyền tải trong vở kịch cùng tên, qua bàn tay dàn dựng của đạo diễn NSƯT Thiện Tùng. Vở kịch "Ai là cha tôi?" không chỉ thu hút bởi những tình huống tâm lý, những nút thắt bất ngờ mà còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu mến.

Vở diễn sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 và các nền tảng số của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội vào lúc 20h tối 29/11.