Vợ kém nghệ sĩ Quang Minh 37 tuổi trích xuất camera thấy cảnh khó ngờ

Nghệ sĩ Quang Minh là gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh Việt, ghi dấu ấn với lối diễn xuất hài hước, duyên dáng. Sau khi công khai mối quan hệ với Tăng Khánh Chi, người kém anh 37 tuổi, nam nghệ sĩ nhận được nhiều sự quan tâm khi cả hai cùng xây dựng tổ ấm và chăm sóc con trai.

Mới đây, Tăng Khánh Chi chia sẻ đoạn clip trích xuất từ camera an ninh tại nhà riêng, ghi lại khoảnh khắc khiến cô thót tim. Theo đó, trong lúc đang lắp ráp với kính cường lực, bà xã Quang Minh bất ngờ gặp sự cố khi tấm kính bị vỡ, những mảnh kính bắn ra tứ tung.

Vợ nghệ sĩ Quang Minh tiết lộ sự cố thót tim với kính cường lực tại nhà.

Trước tình huống xảy ra quá nhanh, Tăng Khánh Chi hoảng hồn và lập tức hỏi người đứng cạnh liệu người này có bị ảnh hưởng đến mặt hay không. Qua đoạn camera, có thể thấy sự việc khiến cô khá bất ngờ và lo lắng.

Chia sẻ lại khoảnh khắc nguy hiểm, Tăng Khánh Chi viết: "Cái tấm kính suýt cắt nát hết mặt của mình rồi. Hên là chỉ bị tay chân, còn mặt vẫn y nguyên". Dù gặp sự cố bất ngờ, may mắn là cô không bị thương nghiêm trọng.

Được biết, vừa qua Quang Minh và Tăng Khánh Chi đang dành nhiều tâm huyết để xây dựng, hoàn thiện căn nhà mới. Cả hai chú trọng đến từng chi tiết trong không gian sống nên thường xuyên tự tay xử lý nhiều công việc liên quan đến việc lắp đặt, trang trí.

Theo chia sẻ của bà xã Quang Minh, hậu quả sau sự cố không quá nghiêm trọng, cô chỉ bị xây xước nhẹ ở tay chân. Việc không có thương tích đáng kể được xem là điều may mắn, bởi kính cường lực khi vỡ có thể tạo ra tình huống nguy hiểm nếu những mảnh vỡ bắn vào vùng mặt hoặc cơ thể.

Gần đây, vợ chồng nghệ sĩ Quang Minh xây nhà mới và tự tay chăm chút cho từng chi tiết trong tổ ấm.

Ở tuổi ngoài 60, Quang Minh hiện có cuộc sống khá khác so với thời điểm anh hoạt động sôi nổi trên sân khấu cùng những vai diễn hài được khán giả yêu thích. Sau khi có thêm thành viên mới, nam nghệ sĩ dành nhiều sự quan tâm hơn cho gia đình nhỏ và những công việc xoay quanh tổ ấm.

Quang Minh và Tăng Khánh Chi từng có khoảng thời gian tìm hiểu trước khi quyết định gắn bó lâu dài. Hai người chênh nhau 37 tuổi nhưng vẫn lựa chọn đồng hành, cùng chăm sóc con trai đầu lòng. Chuyện tình cảm của cặp đôi từng nhận nhiều sự chú ý, song thay vì dành quá nhiều thời gian trước những bàn luận bên ngoài, cả hai tập trung vào cuộc sống riêng.

Nghệ sĩ Quang Minh đang có hôn nhân hạnh phúc bên vợ kém 37 tuổi.

Sau thời gian tìm hiểu, Quang Minh đưa Tăng Khánh Chi về ra mắt gia đình. Cặp đôi sau đó hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn và bắt đầu cuộc sống chung. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ rằng anh không quá đặt nặng việc phải tổ chức một đám cưới cầu kỳ. Với nghệ sĩ Quang Minh, việc hai người có thể cùng nhau chăm sóc con và giữ được sự bình yên trong gia đình quan trọng hơn những hình thức bên ngoài.

Từ khi có con, cuộc sống của Quang Minh cũng xoay quanh nhiều hơn những khoảnh khắc đời thường. Nam nghệ sĩ và bà xã cùng chăm sóc con trai, đồng thời từng bước hoàn thiện không gian sống mới. Việc xây nhà trở thành một trong những mối quan tâm lớn của cả hai trong thời gian gần đây.

Tăng Khánh Chi cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống gia đình trên mạng xã hội. Qua đó, khán giả có thể thấy cô dành nhiều thời gian vun vén tổ ấm, đồng hành cùng chồng trong việc chăm sóc con và hoàn thiện căn nhà.

Khoảnh khắc đời thường của nghệ sĩ Quang Minh và vợ.

Ở thời điểm hiện tại, Quang Minh không chỉ duy trì công việc nghệ thuật mà còn dành sự ưu tiên cho gia đình. Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, nam nghệ sĩ hướng đến cuộc sống cân bằng hơn, có thời gian ở bên vợ con và tận hưởng những niềm vui giản dị.