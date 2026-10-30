Vợ kém nghệ sĩ Quang Minh 37 tuổi để lộ hôn nhân hiện tại

Nghệ sĩ Quang Minh là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, đặc biệt ở lĩnh vực hài kịch. Ở tuổi ngoài 60, nam nghệ sĩ hiện có cuộc sống riêng bên bà xã Tăng Khánh Chi kém anh 37 tuổi cùng con trai chung, nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Mới đây, Tăng Khánh Chi chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên nghệ sĩ Quang Minh trên mạng xã hội. Đáng chú ý, cả hai cùng nhau quay video bắt trend ngay tại nhà, khiến nhiều người thích thú trước những biểu cảm vui vẻ, tự nhiên.

Vợ kém nghệ sĩ Quang Minh 37 tuổi cùng chồng quay clip bắt trend.

Trong clip, vợ chồng nam nghệ sĩ thoải mái tương tác, cùng hưởng ứng xu hướng đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Không cần xuất hiện tại sự kiện hay những khung hình được chuẩn bị cầu kỳ, cặp đôi vẫn thu hút sự chú ý bằng khoảnh khắc gần gũi trong cuộc sống thường ngày.

Bên cạnh biểu cảm của hai vợ chồng, không gian xuất hiện trong đoạn clip cũng nhận được sự quan tâm. Đây là một góc trong căn nhà mới được xây dựng của gia đình Quang Minh và Tăng Khánh Chi. Qua hình ảnh được chia sẻ, không gian sống gây chú ý với vẻ khang trang, rộng rãi và sang trọng. Cơ ngơi này phần nào cho thấy cuộc sống hiện tại của nam nghệ sĩ bên tổ ấm nhỏ.

Khoảnh khắc Quang Minh và bà xã kém 37 tuổi vui vẻ bên nhau nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Dù chỉ là một video bắt trend đơn giản, khoảnh khắc này phần nào cho thấy cuộc sống hôn nhân hiện tại của Quang Minh và Tăng Khánh Chi. Cả hai có thời gian ở bên nhau, cùng thực hiện những hoạt động giải trí và lưu giữ kỷ niệm trong không gian riêng của gia đình.

Nghệ sĩ Quang Minh và vợ duy trì hôn nhân hạnh phúc.

Hiện tại, nghệ sĩ Quang Minh tìm thấy niềm vui bên người bạn đời và con trai nhỏ. Nam nghệ sĩ từng công khai mối quan hệ với Tăng Khánh Chi và nhận được sự quan tâm bởi khoảng cách tuổi tác 37 năm giữa hai người.

Dù có sự chênh lệch đáng kể về tuổi đời, cặp đôi vẫn lựa chọn đồng hành và xây dựng tổ ấm chung. Hiện tại, cả hai đã có một con trai. Những khoảnh khắc gia đình được chia sẻ trên mạng xã hội trở thành một trong những chủ đề được khán giả chú ý khi nhắc đến cuộc sống riêng của nam nghệ sĩ.

Ở lĩnh vực nghệ thuật, Quang Minh vẫn duy trì hoạt động và dành thời gian cho công việc. Với nhiều năm gắn bó cùng sân khấu và các dự án giải trí, nam nghệ sĩ vẫn có chỗ đứng riêng trong lòng khán giả yêu thích hài kịch.

Kể từ khi công khai vợ trẻ và con trai, Quang Minh nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Một số người nhận xét nam nghệ sĩ trông trẻ trung, phong độ và vui vẻ hơn khi thường xuyên xuất hiện bên gia đình.